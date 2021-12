Les jeunes démocrates ont raison : il n’y a aucune raison de sortir ou de se lier d’amitié avec les électeurs de Trump

– de Salon

Vous devez le donner à Axios : ils savent comment lancer des appâts savoureux. Leur dernier est irrésistible pour les conservateurs, qui aiment toute histoire qui les présente comme des victimes, et leur donne la possibilité de blâmer la gauche pour « incivilité ». Peu importe les contre-exemples évidents tels que la prise d’assaut du Capitole, les cartes de Noël brandissant des armes à feu et la personne entière de Donald Trump.

« Les jeunes démocrates sont plus susceptibles de mépriser l’autre parti », lit-on dans le titre Axios de mardi, notant dans l’article que « 5% des républicains ont déclaré qu’ils ne seraient pas amis avec quelqu’un du parti opposé, contre 37% des démocrates », et « 71 % des démocrates n’iraient pas à un rendez-vous avec une personne ayant des opinions opposées, contre 31 % des républicains. »

Sans surprise, ce délicieux appât a fonctionné exactement comme prévu, du moins dans les réactions des médias sociaux.

À droite, il y a eu beaucoup de claironnages sur le fait que cela prouve soi-disant que la gauche est celle qui est « vraiment » intolérante. L’orateur à la radio Matt Murphy s’est plaint que les libéraux « ne croient pas en notre république ne peuvent pas supporter les gens qui pensent différemment d’eux ». Comme si ne pas avoir de relations sexuelles ou aller à des fêtes avec des libéraux était exactement la même chose que de se voir retirer ses droits fondamentaux en tant que citoyen. « Cela n’augure rien de bon », s’est plainte l’avocate du GOP et commentatrice d’ABC Sarah Isgur, qui avait auparavant défendu la politique de l’administration Trump consistant à séparer les familles à la frontière américano-mexicaine en tant qu’ancienne porte-parole du ministère de la Justice.

« Mes amitiés les plus fascinantes sont toujours venues de » l’autre côté « », a tweeté l’animateur de MSNBC Joe Scarborough, notant qu’en tant que républicain, il « a toujours bénéficié » de ces conversations. Comme beaucoup de gens l’ont souligné en réponse, cependant, qu’un républicain comme Scarborough a acquis des amitiés avec des gens comme «John Lewis, Elijah Cummings, Ron Dellums et Maxine Waters» ne signifie pas que l’inverse est vrai. Et c’est probablement ce que révèle ce sondage.

Il s’agit de désirabilité, pas de « tolérance ». Les démocrates sont désirables en tant qu’amis et amants, non seulement pour leurs collègues membres du parti, mais aussi pour les républicains. Mais les républicains ? Ils n’ont apparemment pas grand-chose à offrir aux démocrates en tant qu’amis, et certainement pas en tant qu’amants. Fouiller dans les sondages montre pourquoi.

Comme le note l’article d’Axios par Neal Rothschild, les jeunes démocrates pensent que les positions du GOP « dirigées par l’ancien président Trump – sont bien en dehors de la conversation traditionnelle et polie ». En particulier, « les droits de l’homme, et pas seulement les différences politiques, sont en jeu ». Qui, non duh. Pas plus tard que la semaine dernière, la Cour suprême contrôlée par le GOP a clairement indiqué qu’elle prévoyait de retirer les droits fondamentaux à l’autonomie corporelle de toute personne ayant un utérus. Le Parti républicain se mobilise autour d’une rhétorique suprémaciste violente et blanche.

Dans le même ordre d’idées, un sondage de Harvard de la semaine dernière montre «[m]ore de la moitié des jeunes Américains pensent que la démocratie dans le pays est menacée, et plus d’un tiers pensent qu’ils pourraient assister à une deuxième guerre civile américaine au cours de leur vie. Il ne s’agit pas d’un différend sur les taux marginaux d’imposition. Si vous croyez – à juste titre – que les républicains complotent pour détruire la démocratie, alors pourquoi voudriez-vous être ami avec des gens qui soutiennent cela ?

Sans surprise, les femmes démocrates étaient plus susceptibles que les hommes démocrates de refuser de sortir avec quelqu’un qui « a voté pour le candidat présidentiel adverse », c’est-à-dire Trump. Ce qui n’est pas seulement une question de goût personnel, mais de sécurité. Trump s’est non seulement vanté de la façon dont il aime « les saisir par la chatte », mais il a également une longue expérience dans la défense agressive d’hommes accusés de violence sexuelle ou domestique. C’est juste du bon sens de refuser d’être seul avec des hommes qui sont d’accord avec cette attitude, et ce n’est pas différent de regarder votre verre lors d’une fête ou de demander à un ami de vous raccompagner à la maison le soir. De plus, avoir des relations sexuelles avec des hommes qui soutiennent le parti de l’accouchement forcé est tout simplement déconseillé.

Et cela touche au cœur du problème : les fréquentations et l’amitié ne consistent pas simplement à tolérer quelqu’un, il s’agit d’inviter quelqu’un dans votre vie, en tant que confidente ou même à un niveau intime. Les relations demandent du travail à entretenir. Pourquoi gaspiller cet effort sur quelqu’un qui ne peut pas répondre à l’exigence de base de vous voir ou de voir les autres personnes dans votre vie comme des êtres humains à part entière ? Et non, être « personnellement » pro-choix ou pro-LGBTQ ne compte guère, lorsque vous continuez à voter pour le parti qui s’oppose aux deux.

La colère de la droite contre ce scrutin, à son tour, montre qu’il ne s’agit pas vraiment d’« intolérance » libérale, mais d’un vilain sentiment de droit parmi les conservateurs. Il est alimenté par la conviction qu’ils devraient être aussi odieux, cruels et fanatiques qu’ils le souhaitent, sans avoir à payer de pénalité sociale pour cela. Cette attitude est particulièrement troublante lorsqu’il s’agit de rencontres amoureuses et est liée à des hypothèses sexistes de longue date selon lesquelles les femmes doivent leur temps et leur attention aux hommes, même lorsqu’elles ne les trouvent pas attirants. En effet, ce droit lui-même est un drapeau rouge. Quelqu’un qui ne respecte pas le droit de choisir avec qui vous passez du temps est quelqu’un qui est susceptible de violer d’autres limites.

C’est pourquoi tous ces pleurnicheries et pleurs sur « annuler la culture » ​​de la droite sont à propos. Il s’agit très rarement, voire jamais, d’une véritable censure gouvernementale. Au contraire, les conservateurs sont tous favorables à la censure gouvernementale, en particulier des livres et autres documents qui disent la vérité sur le racisme américain. Les conservateurs sont plutôt en colère contre les sanctions sociales pour leurs opinions répugnantes, comme le fait d’être critiqué publiquement, d’être exclu de certaines conversations et généralement d’être détesté. Ce sont les conservateurs de Washington qui se plaignent à la presse qu’ils ne peuvent pas avoir de rendez-vous galants.

Bien sûr, les conservateurs peuvent et parfois entretenir l’idée de créer leurs propres réseaux sociaux et même leurs universités, afin qu’ils puissent passer du temps ensemble, au lieu d’exiger constamment l’attention des libéraux. Mais apparemment, ils n’aiment pas plus la compagnie de l’autre que les libéraux, et ils reviennent donc toujours à crier après les libéraux, accusant la gauche d' »intolérance » pour avoir trouvé des gens de droite désagréables.

En fin de compte, cependant, cela revient à ceci : personne n’a droit à l’attention sociale ou à l’amitié de quelqu’un d’autre, encore moins à une relation amoureuse avec eux. Si les amitiés et les relations amoureuses avec les progressistes sont si désirables, ce qui, en tant que progressiste, je suis tout à fait d’accord, est vrai ! — alors le moyen de les obtenir est de moins sucer. (Ce qui, oui, commence par ne pas voter pour Donald Trump.) La stratégie consistant à se plaindre de « l’annulation de la culture » ​​et de réprimander les démocrates pour « l’intolérance » ne va pas ouvrir ces invitations à des cocktails plus rapidement. Crier les gens pour qu’ils vous aiment n’est pas une façon d’être aimé. Il réaffirme simplement aux progressistes que, pour des raisons de santé mentale, il est préférable de réduire au minimum le temps d’exposition aux droitiers. Bravo aux jeunes démocrates d’avoir vu clairement ce que les Joe Scarboroughs du monde ne veulent pas qu’ils voient.

