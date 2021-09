Les jeunes du Real Madrid, de Barcelone et du Bayern Munich, dont Eduardo Camavinga, Ansu Fati et Jamal Musiala parmi les starlettes prêtes à prendre d’assaut la Ligue des champions cette saison

Une autre saison de la Ligue des champions revient alors que les équipes d’élite de toute l’Europe s’affrontent pour être couronnées comme la meilleure équipe du continent.

La compétition est connue pour inclure les meilleurs joueurs du monde et elle offre également l’opportunité aux jeunes starlettes de faire leur marque.

.

Ansu Fati a pris le célèbre maillot n°10 laissé vacant par Lionel Messi

Ici, talkSPORT examine cinq joueurs de moins de 23 ans à surveiller pour cette saison de Ligue des champions.

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Comparé à son coéquipier du Bayern Munich Thomas Muller, Jamal Musiala est devenu une partie importante du milieu de terrain du club.

Musiala a d’abord commencé sa carrière à l’académie de Chelsea, mais à seulement 16 ans, il a rejoint le club de Bundesliga du Bayern Munich, marquant 19 buts la saison dernière, dont un contre la Lazio en Ligue des champions.

.

Musiala pourrait avoir une saison décisive pour le Bayern

En conséquence, il est devenu le plus jeune buteur de la compétition de nationalité anglaise et allemande.

La capacité du joueur de 18 ans à exploiter l’espace en se faufilant à travers les défenses adverses et à trouver le fond des filets sous tous les angles jouera un rôle essentiel dans le parcours du Bayern Munich dans la ligue.

Ansu Fati (Barcelone)

Malgré une grave blessure au genou la saison dernière, Fati s’est avéré être une sensation pour Barcelone et porte désormais le n ° 10 laissé vacant par Lionel Messi.

Le joueur de 18 ans a marqué 13 buts en 41 matches avec l’équipe première espagnole et a également remplacé son natif, l’Espagne marquant une fois en quatre sélections.

Fati est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour la première équipe de Barcelone dans la ligue à l’âge de 16 ans et 298 jours, ce qui en fait le plus jeune joueur à marquer et à fournir une passe décisive en Liga lors de la victoire 5-2 contre le Real Betis.

.

Fati a subi une grave blessure au genou la saison dernière

Les progrès incroyables de l’attaquant pour le club et le pays ont été interrompus en raison de sa blessure au genou.

Le match d’ouverture du groupe contre le Bayern Munich peut sembler un peu trop tôt pour que Fati apparaisse, mais sa route vers la célébrité est tout sauf arrêtable.

Yeremi Pino (Villarreal)

Débutant sa carrière à Huracan et Las Palmas, Pino a ensuite signé pour Villarreal en 2017, ce qui a ouvert des opportunités à l’ailier en Liga et en Ligue Europa, marquant quatre buts au total pour les deux ligues.

Après avoir disputé la finale de la Ligue Europa 2021, Pino est devenu le plus jeune joueur espagnol à entamer une finale européenne majeure, à l’âge de 18 ans et 218 jours, battant le record d’Iker Casillas lors de la finale de la Ligue des champions 2000 – sans oublier que Pino a aidé Villareal à battre Manchester. United remporte sa première Ligue Europa !

.

Pino a commencé la finale de la Ligue Europa contre Man United

Pino aurait eu une opportunité incroyable de signer pour Barcelone mais a décliné l’offre et a décidé de rester avec son club actuel, Villarreal – juste l’idée que Barcelone s’intéresse au jeune Espagnol est une énorme indication de ce dont il est capable.

Connu pour son rythme remarquable et ses dribbles incisifs lui permettant d’occuper des positions cruciales à l’intérieur de la surface pour marquer, Pino sera un atout mortel pour Villarreal en plaçant sa marque dans la compétition.

Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Szoboszlai était l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe après avoir mené la Hongrie à l’Euro 2020, marquant le but vainqueur de dernière minute lors du tour de qualification.

Avant de signer au RB Leipzig, Dominik plantait sa célébrité au Red Bull Salzbourg où il a fait ses débuts en Ligue des champions, marquant trois buts pour l’équipe autrichienne.

Le joueur de 20 ans est également en passe de devenir l’un des joueurs essentiels de Leipzig alors qu’il a marqué deux buts consécutifs lors du deuxième match de la Bundesliga de cette saison.

.

Szoboszlai a joué pour la Hongrie à l’Euro 2020

Décrit comme le parfait milieu de terrain offensif des temps modernes, il garde son moteur en marche tout au long des 90 minutes – aucun ralentissement en vue !

Il a une capacité de passe incroyable et a même une précision de tir décente, en particulier sur les coups francs.

À la recherche de sa première victoire en championnat européen majeur, le RB Leipzig dépendra certainement de Dominik pour contrôler son milieu de terrain.

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Camavinga était étroitement lié à Manchester United lors de la fenêtre de transfert de l’été dernier, mais le milieu de terrain a signé avec le Real Madrid après avoir quitté le club français de Rennes.

Il a déjà été appelé en équipe de France et est devenu le plus jeune débutant depuis 1914, date à laquelle il n’avait que 17 ans, neuf mois et 17 jours.

Le jeune mesure 6 pieds et est considéré comme un joueur polyvalent avec de grandes quantités de rythme, ce qui lui permet de figurer efficacement dans le cadre d’une presse intense.

Il est également connu pour sa ténacité et son taux de réussite dans le tacle, ce qui le rend très visible au milieu de terrain.

.

Camavinga a fait des débuts de rêve pour le Real Madrid

Lors de la campagne 2019/20, sa percée à Rennes, il a tenté 105 plaqués – parmi les milieux de terrain des cinq meilleures ligues européennes, seuls Declan Rice (116) et Wilfred Ndidi (129) en ont tenté davantage.

Camavinga a déjà prouvé sa valeur au patron Carlo Ancelotti, marquant juste après huit minutes en sortant du banc lors de ses débuts en Liga contre le Celtic Vigo.