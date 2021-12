Les jeunes Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli sauvent Arsenal alors que le capitaine Alexandre Lacazette manque un penalty controversé lors de la victoire contre West Ham

Deux finitions brillamment remportées par Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe ont permis à Arsenal de dépasser West Ham à la quatrième place du classement de la Premier League avec une énorme victoire 2-0.

Les Gunners sont repartis la tête haute après une victoire confiante dans un derby londonien intrigant où les deux parties prévoyaient de revendiquer une place en Ligue des champions.

Martinelli a ouvert le score avec une excellente finition

.

Et son compatriote Smith Rowe a plus tard mis le jeu au lit

Les 45 premières minutes ont produit une affaire de méfiance de haute qualité et une défense astucieuse, avec les arrières centraux de David Moyes Craig Dawson et Issa Diop effectuant un changement impressionnant.

Cependant, leur courage n’a pas duré longtemps en seconde période, le capitaine par défaut Alexandre Lacazette ayant suivi une belle première mi-temps avec une belle passe décisive pour Martinelli.

Le Brésilien a inséré le ballon en ne laissant aucune chance à Lukasz Fabianski, et peu de temps après, Lacazette a eu la chance de s’approprier le brassard.

Vladimir Coufal a battu l’attaquant avec un dernier défi crucial dans la surface de réparation de West Ham, mais les rediffusions ont montré qu’il avait récupéré le ballon, justice étant rendue à West Ham alors que Lacazette plaçait le coup de pied dans les mains de Fabianski.

.

Le penalty controversé de Lacazette est bien sauvé

.

Rice est devenu complètement italien au penalty de Lacazette

Smith Rowe venait d’être appelé à injecter de l’énergie dans le match avant l’incident, et l’a fait avec brio à trois minutes de la fin, voyant une belle course se terminer par un but brillant.

Dans l’une des plus grandes victoires en championnat du règne d’Arsenal d’Arteta, son équipe a effectué un changement impressionnant pour vaincre une équipe des Hammers qui est notoirement difficile à battre.

Le match a également vu le rang de capitaine Pierre-Emerick Aubameyang mis fermement de côté, alors que ses collègues attaquants Martinelli et Lacazette brillaient, mais ce dernier a présenté un affichage mitigé avec le brassard.

.

Lacazette a produit une belle performance globale, l’incident de pénalité étant la seule tache

Prenant le rôle d’Aubamyang dans l’équipe, Lacazette a produit certains de ses meilleurs jeux sous un maillot d’Arsenal en dehors de la surface, alignant avec style le premier match de Martinelli.

Cependant, un incident de pénalité à la 69e minute a détourné l’attention d’une représentation cultivée, le commentateur de talkSPORT Dean Ashton étant loin d’être satisfait du rôle du Français.

« C’est un grand défi, il n’y a absolument aucun moyen que ce soit une pénalité ou un expulsion », a déclaré Ashton.

Mais lorsque Lacazette est revenu sur ses pieds, l’ancien attaquant de West Ham était moins qu’impressionné.

.

C’était une autre feuille blanche pour le trio défensif de White, Gabriel et Ramsdale

« C’est drôle comme une minute il se tord de douleur sur le sol et la minute suivante, il est debout et prêt à tirer le penalty », a fait remarquer Ashton.

L’échec de Lacazette a finalement rendu le débat nul et non avenu, mais cela n’a toujours pas détourné l’attention d’une belle démonstration des hommes d’Arteta, qui ont décroché une neuvième feuille blanche en 16 matchs.