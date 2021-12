Les jeunes Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli sauvent Arsenal alors que le capitaine Alexandre Lacazette rate un penalty controversé

Deux finitions brillamment remportées par Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe ont permis à Arsenal de dépasser West Ham à la quatrième place du classement de la Premier League avec une énorme victoire 2-0.

Les Gunners sont repartis la tête haute dans une victoire confiante dans un derby londonien intrigant où les deux parties prévoyaient de revendiquer une place en Ligue des champions.

Martinelli a ouvert le score avec une excellente finition

Et son compatriote Smith Rowe a plus tard mis le jeu au lit

Les 45 premières minutes ont produit une affaire de méfiance de haute qualité et une défense astucieuse, avec les arrières centraux de David Moyes Craig Dawson et Issa Diop effectuant un changement impressionnant.

Cependant, leur courage n’a pas duré longtemps en seconde période, le capitaine par défaut Alexandre Lacazette ayant suivi une belle première mi-temps avec une belle passe décisive pour Martinelli.

Le Brésilien a inséré le ballon en ne laissant aucune chance à Lukasz Fabianski, et peu de temps après, Lacazette a eu la chance de s’approprier le brassard.

Vladimir Coufal a battu l’attaquant avec un dernier défi crucial dans la surface de réparation de West Ham, mais les rediffusions ont montré que c’était un cadeau, la justice étant rendue alors que Lacazette a placé le coup de pied dans les mains de Fabianski.

Le penalty controversé de Lacazette est bien sauvé

Smith Rowe venait d’être appelé à injecter de l’énergie dans le match et l’a fait avec brio à trois minutes de la fin, voyant une belle course se terminer par un but brillant.

