Les jeunes entrepreneurs de Seattle vendent leur start-up de technologie de la santé et prennent une pause de l’université

Sage Khanuja, à gauche, et Nikolas Ioannou, les fondateurs de Spira, basé à Seattle. (Photo de Spira)

Les nouvelles: Les entrepreneurs de Seattle Sage Khanuja, 17 ans, et Nikolas Ioannou, 18 ans, ont vendu leur start-up de télémédecine Spira à Galileo, une société de soins de santé basée à New York.

«Pour être honnête, je n’ai pas vraiment réfléchi ou posé des questions sur leur âge», a déclaré Tom Lee, PDG de Galileo, à propos des adolescents. «J’évalue généralement la technologie et les équipes en fonction de leurs capacités et de leur potentiel. Je pense que la seule surprise pour nous a été d’avoir à obtenir l’autorisation parentale sur l’accord final. “

La technologie: Les co-fondateurs ont développé un outil backend sans code qui facilite la création de «formulaires intelligents» numériques qui utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour améliorer le dépistage des patients et s’adapter aux patients au fil du temps. Leur travail s’est emparé de la croissance de la télémédecine – avant même que le COVID-19 n’entame une vague d’acceptation de la pratique.

Comment ils ont commencé: Khanuja et Ioannou se sont rencontrés après leur inscription à l’Université de Washington en tant qu’étudiants à l’entrée précoce après la 10e année. Ils se sont liés à leurs intérêts communs dans la technologie et la santé, qualifiant la technologie existante dans l’espace de «terne».

«Nous avons constaté beaucoup d’inefficacité», a déclaré Khanuja. «Si vous êtes un patient, avant la visite chez le médecin, il y a tellement d’informations qui peuvent être capturées et synthétisées pour rendre la visite chez le médecin plus efficace.»

Khanuja et Ioannou ont publié un tracker SMS COVID-19 en mars 2020. Leur entreprise se concentrait initialement sur la santé respiratoire, et Spira – dérivée de «respiratoire» – a développé une technologie utilisant le microphone d’un téléphone pour effectuer un test de toux et d’auscultation.

Spira est devenu un outil plus large pour répondre à la demande croissante d’expériences multi-points de contact des patients.

“Il y a 20, 30 ans, même cinq ans, vous alliez chez le médecin une fois par an et ce serait tout”, a déclaré Ioannou. «Mais maintenant, ce que nous commençons à voir avec la santé numérique, c’est davantage une relation récurrente. Cela s’intègre parfaitement à la vie du patient. L’idée générale est que les formulaires intelligents sont une autre façon d’interagir avec le patient. »

L’écran de produits saisit pour Galileo, la société qui acquiert Spira, basée à Seattle. (Images Galileo)

Un acheteur intéressé: Lee, originaire de Seattle et diplômé de la UW School of Medicine, a fondé One Medical, un fournisseur de soins primaires basé sur l’adhésion avec un fort accent sur la technologie, et a créé l’application de référence médicale Epocrates. Lee a lancé Galileo en 2018 pour fournir un accès mobile et des soins 24h / 24 et 7j / 7 directement à un large éventail de patients, ainsi que par le parrainage d’employeurs et de régimes de santé.

Le fondateur de Galileo, Tom Lee, a grandi dans la région de Seattle et a étudié à l’Université de Washington. (Une photo médicale)

«Sage et Nik sont intelligents et sages au-delà de leurs années», a déclaré Lee. «Ils voient où vont les soins de santé et réalisent quels types de conception et de technologie permettront de meilleures décisions et de meilleurs résultats en matière de soins de santé.»

Khanuja a déclaré qu’il était difficile de développer un produit de santé et une base de patients. Lui et Ioannou voulaient que Spira ait autant d’impact que possible et ont saisi cette opportunité en rejoignant Galileo, qui pourrait déployer rapidement son produit auprès d’une base de patients large et croissante.

L’acquisition est la première de Galileo et les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Regarder vers l’avant: Khanuja et Ioannou ont tous deux pris un congé de l’UW et travaillent maintenant à distance pour Galileo, intégrant la technologie de Spira dans la solution produit de Galileo.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils retourneraient à l’université, les garçons ont ri après un appel Zoom.

«Vous voulez la réponse que nos parents veulent que nous disions ou celles que nous voulons dire?» Demanda Ioannou.

“Je pense que nous avons trouvé ce que nous aimons vraiment faire”, a déclaré Khanuja. «Au fond, nous sommes des entrepreneurs. Nous verrons où cela nous mène.