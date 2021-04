Les jeunes espoirs veulent répéter les triomphes à Ecatepec

L’ancien boxeur et aujourd’hui entraîneur, Ramón Euroza avec ses élèves qui iront en action à Ecatepec au gymnase Sport Boxing.

Avec la pleine motivation de chercher une autre victoire, c’est ainsi que les jeunes espoirs du box gym Sport Boxing s’entraînent à nouveau en action le 24 de ce mois, une soirée de boxe présentée en société par Silva Boxing et Divided Decision, en Ecatepec.

C’était le 27 mars dernier, précisément dans la clinique de contrôle des addictions, Hacienda Nueva Vida, où Alan Rosas, Jonathan Castillo et Moisés Sixto, ont obtenu d’importants triomphes par KO. Iván «Motorcito» Salazar et Luz Elena Argüello seront d’autres boxeurs qui entreront en action et chercheront ce que leurs camarades de gym ont fait.

Ramón Euroza, ancien mouche légère nationale WBC et champion continental, entraîneur des combattants mentionnés ci-dessus, a expliqué que ses élèves s’entraînent dur pour répéter les victoires et “que le” Motorcito “et Luz Elena reviennent sur la voie du triomphe”, ceci en raison de la absence d’un et trois ans de non-combat, respectivement.

Le jeune promoteur Alejandro Reyes, a rapporté qu’Alan Rosas échangerait des éclats d’obus avec Juan Daniel Yescas, dans un superlight à quatre rounds; de la même manière, Jonathan Castillo contre Luis Enrique Morales; dans quatre virages légers, Iván Salazar contre Eduar Jair Meza; dans la division des mouches, Luz Elena Argüello contre Fernanda Cruz; Déjà six manches en poids coq, Moises Sixto est défié.

Titre national

De même, le directeur général de Divided Decision a expliqué que Luis Ángel «Chapulín» Rosales, qui le 27 mars a donné le meilleur combat de la nuit en faisant huit rounds avec Juan Zarate, et qu’il est considéré comme l’un des combats de cette année, il ira pour la ceinture nationale des poids coq vacante (sceptres approuvés par la Commission de boxe CDMX) devant Isaías «Musulmán» Lucrecio, le 29 mai dans un endroit à définir.

