Les jeunes et les femmes enceintes auraient été renouvelées au milieu de notes faibles

Teen Mom: Young & Pregnant a été renouvelé pour une autre saison. Le Ashley Roundup rapporte que le spin-off Teen Mom a une autre chance malgré des cotes d’écoute record cette saison en cours. Des sources disent au blog populaire que MTV a commandé au moins 12 épisodes supplémentaires de l’émission. L’émission met actuellement en vedette Brianna Jaramillo, Kayla Sessler, Rachel Beaver et Kiaya Elliott. Madisen Beith et Kayla Jones jouent également le rôle d' »invités ».

Malgré cela, tous les membres de la distribution n’ont pas été invités à revenir pour la prochaine saison. « La série a été renouvelée pour des épisodes supplémentaires, mais le mot derrière les coulisses est que seules quatre filles ont été invitées à revenir jusqu’à présent pour les nouveaux épisodes », révèle une source. Personne dans le casting n’a encore signé de contrat.

La saison 3 ne s’est pas bien passée. Le premier épisode n’a reçu que 260 000 téléspectateurs en direct/le même jour, l’épisode le plus bas de toutes les franchises Teen Mom. Un autre spin-off infructueux, Teen Mom: Young Moms Club, a été annulé après seulement six épisodes.

Bien qu’une autre saison soit une bonne nouvelle, The Ashley rapporte que les notes ne sont toujours pas les meilleures. L’émission est tombée sous le seuil des 200 000, le dernier épisode n’ayant attiré que 160 000 téléspectateurs.

Certains acteurs de la franchise Jeunes et enceintes tournent actuellement le spécial crossover dérivé, qui mettra en vedette des acteurs de chaque franchise. Le casting est en train de filmer sur place dans une retraite de bien-être à San Diego.

Le but de la spéciale dérivée du crossover serait d’aider à augmenter les cotes de la franchise, car toutes les filiales de Teen Mom ont du mal dans le département des cotes. Il y a déjà eu une explosion majeure pendant le tournage avec les stars de Teen Mom 2, Jade Cline, Briana et Brittney DeJesus, et Ashley Jones. Les sœurs DeJesus auraient été invitées à quitter les lieux et placées dans un hôtel après les retombées.