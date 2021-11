Les jeunes joueurs de ‘Unpacking’ ne reconnaissent pas GameCube

Besoin d’un rappel de votre frêle carapace mortelle ? Eh bien, chers vieux, le voici : les jeunes ne reconnaissent pas le Nintendo GameCube dans Unpacking.

Unpacking est un jeu indépendant sur le fait d’emménager dans une nouvelle maison et de ranger toutes vos affaires dans les endroits appropriés – la vaisselle dans la cuisine et le papier toilette dans les salles de bain, ce genre de chose. C’est un jeu de puzzle froid et zen où l’échec n’est pas vraiment une chose pour la plupart. Cependant, si un élément n’est pas au bon endroit, vous ne pouvez pas progresser.

Eh bien, le développeur Witch Beam a inclus un Nintendo GameCube parmi les nombreux objets à trier dans Unpacking – et les jeunes fans plus jeunes sont bloqués parce qu’ils ont du mal à identifier la console de 20 ans. Wren Brier, artiste et designer sur Unpacking, affirme que de nombreux jeunes parlent du GameCube.

« Nous avons reçu tellement de messages demandant ce que c’était », a déclaré Brier via JeuxServer. « Très souvent, la capture d’écran qu’ils nous envoient montre la console dans la cuisine car ils pensaient qu’il s’agissait d’un appareil quelconque. »

Jetez un œil au GameCube de Unpacking ci-dessous.

Vous vous souvenez de tous ces mèmes sur des choses qui vous font vous sentir vieux et décrépit ? Profitez de ces tweets. Je suis mort. pic.twitter.com/EGGH2T8kPB – Sanatana Mishra (@SanatanaMishra) 2 novembre 2021

Eh oui, cela le confirme : reconnaître le GameCube signifie que vous êtes vieux. Tout tourne autour de la Nintendo Switch ces jours-ci. Si vous pouvez en trouver un, c’est.

Le déballage a lieu à la fin des années 90 et au début des années 2000, l’inclusion d’un GameCube est donc logique. « L’âge du personnage principal est à mi-chemin entre mon âge et l’âge de mon co-créateur Tim Dawson », a déclaré Brier via JeuxServer.

Buddy 2007, c’était il y a 15 ans. Le lycée d’aujourd’hui, les enfants venaient juste de naître à l’époque. Les collégiens d’aujourd’hui n’étaient même pas encore nés lorsque le GameCube a été lancé, encore moins s’en souvenir ou s’en soucier. – sean (@sharkerteeth) 2 novembre 2021

Mettez-moi dans une maison de retraite, s’il vous plaît. C’est le seul endroit où ces yeux du millénaire fatigués peuvent contempler Resident Evil Remake et Super Smash Bros. Melee sans jugement de jeunesse.

10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps