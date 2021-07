Les jeunes Lions d’Angleterre ont fait honneur au pays à l’Euro 2020 – nous les avons laissés tomber et devons intensifier et arrêter les idiots qui propagent la haine et les abus écoeurants

in

Nous apprendrons de cela – le grand mensonge que nous nous racontons après chaque chagrin de football. Mais non, je ne parle pas des joueurs.

L’équipe d’Angleterre, qui nous a offert un autre été d’extase palpitante, tirera sans aucun doute des leçons de vie durement gagnées de l’Euro 2020.

.

La star anglaise mérite admiration et respect, pas un torrent d’abus

Les trois jeunes Lions qui ont raté 12 yards reviendront plus forts de leur désespoir de penalty et cette brillante équipe s’appuiera sur leurs expériences.

Le manager Gareth Southgate, qui a ignoré ses sceptiques pour exceller à nouveau au plus haut niveau, rebondira, reprendra ses joueurs talentueux et repartira à la Coupe du monde l’année prochaine.

Qui sait, le football pourrait même revenir à la maison après tout à Qatar 2022.

Mais non, le mensonge qu’on va se dire, c’est que nous, les fans, en tirerons les leçons. Et que nous, en tant que société, nous améliorerons comme nous espérons que notre équipe le fera.

En me réveillant ce matin, je ne m’attendais pas à ce que le premier titre que j’ai vu soit quelque chose d’édifiant, quelque chose d’affirmatif, quelque chose de positif.

Je ne m’attendais pas à ce que la première chose que je lis soit sur la façon dont ces jeunes hommes ont tout donné mais se sont vu refuser la gloire par les marges les plus étroites.

Non. Je m’attendais plutôt à autre chose. Le cloaque du monde du football pour élever sa tête laide une fois de plus. Les idiots qui émergent à des moments comme ceux-là. Le mouton des médias sociaux qui aime la haine plus que toute autre chose.

C’est arrivé.

Abus raciste. Arrestations effectuées. Londres et l’Angleterre éclaboussaient de disgrâce.

./Instagram

Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été victimes d’abus ignobles en ligne après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020

HOMMES Médias

Une fresque de l’attaquant de Manchester United Rashford a également été défigurée à Manchester après avoir raté un penalty lors de la fusillade

Nous aimons le récit de notre pays se réunissant dans les moments difficiles. Cela arrive si rarement en réalité. Pas pour tous, du moins.

Tout au long de ce dimanche maniaque, alors que nos Lions jouaient à fond sur le terrain, nous avons vu le pire du football en dehors.

Les rues de Londres détruites au nom de l’excitation d’avant-match. Des fans imbibés de bière font irruption à Wembley comme pour un droit divin d’être là.

Des abus racistes odieux au coup de sifflet final pour des jeunes hommes qui ne méritent que les plus grands éloges pour la façon dont ils se sont comportés.

.

Alors que de nombreuses scènes à travers le pays étaient de bonne humeur, il y en avait de tristes telles que des voyous ont brisé des bouteilles et jeté des objets dans les rues de Londres.

Twitter

Au total, 49 arrestations ont été effectuées à Londres dimanche et 19 policiers ont été blessés alors que des fans sans billets ont fait irruption à Wembley.

Apprendrons-nous de cette honte ? À moins que quelque chose de nouveau et de radical ne soit fait, malheureusement, nous ne le ferons pas.

Au lendemain de la défaite de dimanche soir pour l’Angleterre et dans l’empilement trop inévitable des médias sociaux, un député – un véritable membre en exercice de notre parlement – ​​s’est joint pour dire à Marcus Rashford d’arrêter de « faire de la politique » et de commencer à « perfectionner son jeu ‘.

Pendant ce temps, lui et ses coéquipiers héroïques anglais ont été envoyés à toutes sortes d’abus insensés et dégoûtants.

Et pour quelle raison ? Un contrecoup d’un groupe qui préfère gronder et sauvage avant tout.

Les mêmes personnes qui ont affirmé que la nation se réunirait après 18 mois d’enfer COVID pour se réjouir quel que soit le résultat ?

Ce tournoi a été formidable sur le terrain, mais si souvent terrible en dehors.

.

L’Angleterre de Southgate a été superbe ces dernières années, mais cela n’a pas arrêté les trolls

La condamnation centrée sur les trolls des meilleures stars du football a suivi chaque match avec des guerriers du clavier portant un toast aux échecs ou aux erreurs avec une joie débridée.

Pourquoi avons-nous laissé cela devenir la norme?

Les vrais fans – qui sont si nombreux – contribueront à éradiquer ces moqueries et abus et à relever nos étoiles déchues.

Nous avons tellement de raisons d’être fiers dans ce pays, notamment cette équipe d’Angleterre qui nous a laissé tant de bons souvenirs au cours des trois dernières années.

Ils méritent tellement plus de nous.

Nous devons signaler les abus lorsque nous les entendons.

Nous devons interpeller les personnes qui agissent de manière honteuse.

Nous devons arrêter la haine.

Nous devons être meilleurs.

.

L’Angleterre a rendu la nation fière malgré la fin déchirante de l’Euro 2020