Les jeunes Lions doivent gagner pour maintenir les espoirs du championnat de l’Euro des moins de 21 ans

L’Angleterre des moins de 21 ans affronte la Croatie mercredi et a besoin d’une victoire pour avoir une chance d’atteindre les quarts de finale du championnat de l’Euro des moins de 21 ans.

Jusqu’à présent, les Young Lions d’Aidy Boothroyd ont été pauvres dans le groupe D, perdant face à la Suisse et au Portugal et leurs espoirs de progresser ne sont plus qu’un fil.

Le patron des moins de 21 ans de l’Angleterre, Aidy Boothroyd, subit une pression croissante avant son affrontement avec la Croatie

L’Angleterre doit battre la Croatie, qui a devancé la Suisse 3-2 dimanche, puis espérer que le Portugal batte les Suisses pour maintenir leur tournoi en vie.

Mais si l’Angleterre et le Portugal gagnaient, cela se résumerait toujours à une séparation à trois entre l’Angleterre, la Croatie et la Suisse pour une place.

Cela sera probablement réglé par une différence de buts avec l’Angleterre actuellement sur -3 et leurs rivaux tous deux sur zéro.

Cela rend la situation improbable pour les Young Lions, mais ils doivent rebondir avec une solide performance car de nombreuses critiques se profilent.

Angleterre U21 v Croatie U21

Ce match débutera à 17h le mercredi 31 mars.

Ce match débutera à 17h le mercredi 31 mars.

Une couverture complète du stade Bonifika de Koper, en Slovénie

Les commentaires viendront d’Alex Crook et David Connolly et pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont perdu contre la Suisse et le Portugal dans le groupe D jusqu’à présent Angleterre U21 contre Croatie U21: Actualités de l’équipe

Angleterre Squad

Gardiens de but: Josef Bursik (Stoke City), Josh Griffiths (Cheltenham Town, prêt de West Bromwich Albion), Aaron Ramsdale (Sheffield United) Défenseurs: Max Aarons (Norwich City), Ben Godfrey (Everton), Marc Guehi (Swansea City, prêt de Chelsea), Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), Ryan Sessegnon (Hoffenheim, prêt de Tottenham Hotspur), Steven Sessegnon (Bristol City, prêt de Fulham), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur), Ben Wilmot (Watford) Milieux de terrain: Tom Davies ( Everton), Ebere Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (West Bromwich Albion, prêt de Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Dwight McNeil (Burnley), Oliver Skipp (Norwich City, prêt de Tottenham Hotspur) Attaquants: Rhian Brewster ( Sheffield United), Mason Greenwood (Manchester United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Noni Madueke (PSV Eindhoven), Eddie Nketiah (Arsenal), Emile Smith Rowe (Arsenal) Angleterre U21 v Croatie U21: que dit-on?

Aidy Boothroyd insiste sur le fait que l’accent doit être mis sur les faibles espoirs de qualification de l’Angleterre et non sur son avenir avant leur dernier match de groupe.

Boothroyd – qui n’a plus de contrat cet été – a déclaré: «À mon avis, je suis ici pour faire ce tournoi et nous sommes déçus. Nous avons un certain espoir et tant qu’il y a de l’espoir, nous devons le poursuivre.

«C’est ce que je dois faire, non pas considérer mon avenir mais mon avenir immédiat et voir si nous pouvons obtenir un résultat contre la Croatie.

«Cela fait mal parce que vous voulez toujours gagner, je dois faire mon travail, ramasser les gars, récupérer le personnel et repartir.

«C’est toujours mathématiquement possible. Nous voulions entrer dans le match final avec toujours entre nos mains mais malheureusement ce n’est pas le cas.

«Compte tenu du nombre de buts que nous avons marqués avant cela, c’était une vraie force de ce groupe. Ne pas avoir de tir ni de menace réelle est quelque chose que nous devons rectifier pour le prochain match.

«Cela devrait concerner l’équipe, les joueurs qui nous ont amenés ici, les joueurs qui ont très bien fait.

«Ça fait très mal et j’en suis affecté. C’est mathématiquement possible, il faut sortir et obtenir un bon résultat. Vous devez vous assurer de rebondir lorsque les choses tournent mal. »