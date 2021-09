Les jeunes mettent en scène la première grève mondiale pour le climat depuis la pandémie – WWD

Vendredi, des milliers de jeunes manifestants se sont rassemblés dans le monde entier pour exiger une action climatique et « déraciner le système » à l’occasion de l’anniversaire de la Grève mondiale des jeunes pour le climat de 2019.

Des manifestations étaient prévues dans plus de 80 pays, dont l’Allemagne, l’Écosse, le Bangladesh, l’Espagne, le Kenya, la Grande-Bretagne et les États-Unis, certaines ayant lieu plus tôt dans la semaine. Des organisations à but non lucratif telles que Fridays for Future – l’organisation dirigée par la génération Z lancée par la jeune militante climatique Greta Thunberg en 2008 – ont catalysé les manifestations, qui sont les plus importantes depuis la pandémie.

Il y a à peine deux ans, la Global Youth Climate Strike est devenue le plus grand rassemblement climatique de l’histoire, gagnant sa gloire avec quelque quatre millions de personnes rassemblées dans le monde. Même Jane Fonda a été arrêtée les vendredis précédents pour les futurs événements « Fire Drill Friday » organisés cette année-là à Capitol Hill.

Alors que les entreprises et les gouvernements montrent leurs objectifs de réduction d’émissions les plus ambitieux, Fridays for Future saisit l’occasion pour exiger une action des décideurs.

“La bonne nouvelle est que les scientifiques pensent que limiter le réchauffement est tout à fait techniquement possible”, a déclaré Katharina Maier, organisatrice de Fridays for Future US, dans un communiqué de presse. « Avec les technologies d’énergie renouvelable, les changements dans l’agriculture et les transports, et d’autres grands changements, nous pouvons limiter le réchauffement et éviter des résultats encore pires. Cependant, la plupart d’entre nous ne changeons pas notre façon de vivre, de consommer, de voyager, de produire de l’énergie, etc.

Fridays for Future a lancé vendredi une campagne publicitaire vidéo anniversaire intitulée “The Denial”, mettant en vedette un paysage aride et un monolithe menaçant (représentant la crise climatique) dans laquelle un acteur, vêtu de noir, affronte et fonce carrément dans le mur avant de s’aplatir en arrière. À cela, Maier a déclaré: «Nous nous heurtons littéralement collectivement à un mur. C’est pourquoi nous avons décidé de jouer sur cette contradiction et l’urgence d’agir pour sauver notre planète avant qu’il ne soit trop tard.

La Climate Week NYC est également en cours, bien que l’événement fasse l’objet de critiques locales de la part d’activistes pour des sponsors phares comme National Grid (une société de gaz naturel étendant un gazoduc fracturé dans le nord de Brooklyn). Ensemble, les grèves de vendredi, la Climate Week NYC et le rapport d’août de l’ONU sur l’urgence d’émissions nettes nulles ont préparé le terrain pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP26 le 1er novembre.