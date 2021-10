Les jeunes montrent que l’avenir de Sunderland est brillant

Lee Johnson a actuellement une équipe jeune et affamée à sa disposition. Cependant, ce ne sont pas seulement les membres de l’équipe première qui ont impressionné cette saison. Ceux qui passent par l’académie montrent des signes, comme en témoigne leur récente victoire sur Manchester United lors du Trophée Papa John’s, que l’avenir de Sunderland pourrait être prometteur.

Les jeunes de Black Cat montrent que l’avenir de Sunderland est brillant

Jeunes de l’équipe première

Lee Johnson a pris la décision cet été de remanier son équipe première. Plusieurs joueurs réguliers sont sortis mais ne correspondaient pas à la vision de Johnson d’avoir une jeune équipe remplie de joueurs capables de jouer un football offensif rapide, qui étaient à l’aise avec le ballon et avaient l’endurance nécessaire pour faire face aux rigueurs de League One.

Promotion pour les milieux de terrain

Les milieux de terrain Dan Neil et Elliot Embleton ont été promus dans la première équipe, tous deux devenus des joueurs clés réguliers. Embleton a récemment signé un nouveau contrat qui le maintiendra sur Wearside jusqu’en 2025. Le joueur de 22 ans a fait partie des buts et des passes décisives cette saison et a remporté le prix du but du mois d’août.

Les performances de Dan Neil ont reçu les éloges des fans et du personnel, et beaucoup l’ont conseillé de jouer pour l’Angleterre un jour. Le joueur de 19 ans a marqué son premier but senior cette saison et a suivi avec un but et une performance de joueur du match contre Lincoln City dans le Trophée Papa John. Ses performances et sa maturité lui ont également valu le brassard de capitaine pour le match. Un seul autre joueur de Sunderland a joué plus de minutes que Neil cette saison.

Une fenêtre de transfert occupée

Ce fut une fenêtre de transfert chargée sur Wearside avec l’arrivée de neuf joueurs. Deux pros expérimentés sont arrivés à Corry Evans et Alex Pritchard mais les autres étaient jeunes et ont affiché les attributs que Lee Johnson recherchait. Dennis Cirkin est arrivé de Tottenham Hotspur et s’est approprié le poste d’arrière gauche. L’arrière latéral Niall Huggins a montré qu’il peut jouer confortablement à la fois à l’arrière droit et à gauche et contribuer efficacement à l’attaque.

Le gardien Thorben Hoffmann, 22 ans, a été prêté par le Bayern Munich. Un contrat initial d’un an pourrait être rendu permanent si les Black Cats obtiennent une promotion. Hoffman est immédiatement devenu le numéro un de Sunderland et malgré quelques nerfs au début, il s’est bien installé et est devenu un interprète constant. Sa capacité avec le ballon aux pieds a permis à son équipe de jouer par l’arrière en toute confiance. Comme Hoffman, son compatriote allemand Leon Dajaku est également arrivé le jour de la date limite. L’ailier volant a joué quatre fois jusqu’à présent, marquant son premier but lors de la victoire 5-0 contre Cheltenham Town.

Le défenseur de Manchester City Callum Doyle, l’attaquant d’Everton Nathan Broadhead et le défenseur de West Ham United Frederik Alves sont également arrivés en prêt. Doyle, 18 ans, a été un joueur hors pair au cœur de la défense, faisant preuve de maturité et de capacités au-delà de ses années. Défensivement conscient et à l’aise sur le ballon, le jeune a un très bel avenir devant lui.

Nathan Broadhead a impressionné quand il a présenté avec son rythme et sa franchise. Cependant, il n’a pas eu la chance d’être blessé lors de la victoire 5-0 contre Cheltenham. Il a montré qu’il pouvait causer beaucoup de problèmes aux défenseurs lorsqu’ils étaient en forme. Alves, 21 ans, a eu peu d’occasions d’impressionner en raison de la forme de Callum Doyle, de son partenaire défensif Tom Flanagan et de Bailey Wright devant lui, mais il semble compétent lorsqu’il est appelé.

L’avenir de Sunderland s’annonce radieux alors que les jeunes montrent un grand potentiel

Ce ne sont pas seulement les jeunes de l’équipe première qui montrent que l’avenir de Sunderland est actuellement entre de bonnes mains. De nombreux joueurs de l’académie ont joué pour les Black Cats cette saison dans le Trophée Papa John’s et ont excellé.

Les jeunes stars ont disputé deux matchs en coupe et ont remporté les deux. À l’extérieur à Lincoln City et à domicile à Manchester United. De nombreux débuts seniors ont été accordés à ceux qui jouent actuellement pour les équipes U18 et U23 et ils ont montré à quel point ils sont capables en remportant les deux matchs et en progressant vers les huitièmes de finale avec un match à perdre.

Le défenseur Oliver Younger s’améliore à chaque match et est sur le point de passer à la première équipe. Tyrese Dyce, qui a fait ses débuts lors de la victoire 2-1 contre Manchester United mercredi soir (13 octobre) a impressionné et a marqué un but en toute confiance. Ellis Taylor et Will Harris ont également montré la qualité requise et Stephen Wearne a marqué son deuxième but lors de son deuxième match en équipe première seulement.

Après la victoire sur United, Lee Johnson a parlé de la qualité des jeunes joueurs du club : .

« La première équipe est la pointe de l’iceberg, nous travaillons jusqu’au bout et je pense que vous l’avez vu ce soir. Il y a de la qualité dans ce club et il s’agit simplement d’avoir cette clarté pour qu’ils puissent la faire ressortir.

« Une fois que vous avez cela, vous pouvez être libre dans votre jeu et apporter vos arguments de vente au jeu. Lorsque vous pouvez faire confiance aux joueurs avec le ballon, vous savez qu’ils peuvent intégrer la première équipe assez facilement. »

