Les jeunes passionnés de crypto sud-coréens quittent YouTube pour TikTok

Source: Adobe / mehaniq41

Les jeunes passionnés de cryptographie sud-coréens éviteraient YouTube, autrefois leur ressource préférée pour les conseils d’investissement crypto et les discussions liées aux jetons, en faveur des créateurs de contenu cryptographique basés sur TikTok.

Selon Chosun, les investisseurs de la génération Z cherchent de plus en plus à élargir leurs horizons, en plongeant leurs salaires d’emplois à temps partiel dans des investissements en crypto et en actions, en s’appuyant sur une combinaison de «manuels bon marché et de vidéos TikTok».

Janet Cho, une journaliste informatique basée à Séoul, a déclaré à Cryptonews.com que la majorité des Sud-Coréens qui se tournent vers les plateformes de médias sociaux pour les crypto-monnaies “ne faisaient que jouer” ou “tuaient le temps” avec des applications comme TikTok ou YouTube, mais a ajouté :

«Bien sûr, certaines personnes essaient d’obtenir de véritables conseils commerciaux à partir de là. Mais en réalité, il y a tellement d’escrocs et de chercheurs d’attention que vous devez être très doué pour séparer le bon grain de l’ivraie si vous êtes toujours à la recherche de bons conseils sur la façon d’acheter des actions ou d’échanger des actifs cryptographiques. “

Cho a ajouté qu’il “ne pouvait qu’espérer” que des jeunes entrent sur des sites comme TikTok “armés de beaucoup de scepticisme”.

Cryptonews.com s’est plongé dans le monde des crypto-monnaies TikTok en coréen et a trouvé un groupe d’utilisateurs résolument hétérogène, certains se vantant du succès de leurs activités à but lucratif, et certains prétendant partager “non-fraude” et “non illégale”. «Moyens d’obtenir des jetons gratuits comme le bitcoin (BTC).

Cependant, mêlés au chaos crypto, il y avait des âmes plus pondérées qui ont précédé toutes ses vidéos liées au trading avec des clauses de non-responsabilité telles que «Faites des investissements à 100% à vos risques et périls».

Crypto YouTube semble rester un attrait majeur, cependant, de nombreux créateurs de contenu cryptographique, d’investissement et financier continuant apparemment à se développer sur la plate-forme.

Chosun a rendu compte du cas d’un étudiant de 21 ans qui, après avoir reçu son premier chèque de paie d’un travail à temps partiel, a rapidement inversé le sort, déclarant:

«J’ai décidé d’investir après avoir vu le contenu publié sur TikTok ces jours-ci. Il y a beaucoup de personnes [como yo] ils obtiennent également leurs informations financières et d’investissement auprès de TikTok. “

