Les jeunes pourraient suivre Kieran McKenna à Ipswich Town en prêt – Man United News And Transfer News

Un certain nombre de jeunes de Manchester United pourraient être prêts en janvier selon le MEN.

Finalisant son entrée dans le rôle de manager d’Ipswich Town rapidement la semaine dernière, Kieran McKenna a une tâche difficile à accomplir pour rattraper les 10 points qu’Ipswich se trouve actuellement derrière les places des barrages.

Il n’est pas surprenant que l’ancien entraîneur de l’équipe première de Manchester United et directeur de l’académie se tourne vers des joueurs qu’il connaît pour relever le défi de la promotion avec lui.

Le MEN rapporte que « Noam Emeran n’est que l’un des joueurs qui seraient sur le radar du nouveau patron d’Ipswich ». Les autres jeunes que McKenna aimerait beaucoup sont « Anthony Elanga, Teden Mengi, Dylan Levitt et Shola Shoretire ».

Avec des résultats mitigés sur le marché des prêts ces dernières années, Manchester United sera désireux d’utiliser la connexion avec McKenna pour obtenir une première expérience d’équipe pour les joueurs sous la direction d’un entraîneur familier et très bien noté.

Des accords de prêt similaires se sont avérés fructueux pour Chelsea dans le passé au comté de Derby de Frank Lampard, produisant des résultats que United sera impatient de reproduire.

Parmi ceux qui sont liés, Noam Emeran est un ailier astucieux qui est avec Manchester United depuis février 2019 mais a peu vu le terrain pendant cette période en raison de blessures.

De retour de blessure plus tôt ce mois-ci, Emeran a récolté une passe décisive lors d’une apparition sur le banc contre les Blackburn u23. Un mouvement de prêt pourrait être considéré comme un bon moyen de rattraper le temps perdu sur la table de traitement en étant jeté dans le grand bain du football senior.

Envisageant une option plus expérimentée, Anthony Elanga, un large attaquant au rythme effréné, a déjà fait cinq apparitions pour la première équipe de United. Une cible plus optimiste, il est peu probable qu’Elanga passe du côté de League One car il a impressionné Ralf Rangnick lors de son court séjour à Manchester.

Teden Mengi aura désespérément besoin d’un football plus senior après son prêt au comté de Derby la saison dernière et une place de départ garantie en League One pourrait être une décision réaliste pour le défenseur central. Un déménagement à Ipswich verrait également Mengi retrouver George Edmundson, avec qui il l’a associé dans la ligne de fond à Derby.

L’international gallois Dylan Levitt pourrait être une autre cible irréaliste pour McKenna, le milieu de terrain chic étant déjà prêté à Dundee United. Commençant la saison en pleine forme, Levitt a passé tout le mois de novembre avec une blessure, mais envisage un retour ces dernières semaines.

Le dernier jeune lié à suivre McKenna est le joyau de 17 ans de l’académie unie, Shola Shoretire. À un si jeune âge, il serait inhabituel que United emprunte la voie du prêt, mais avec déjà 35 apparitions au niveau des moins de 23 ans, le club peut se sentir prêt à passer à l’étape suivante et un entraîneur familier offrirait l’environnement parfait.

Quels que soient les jeunes, il est presque certain que des mouvements se produiront en janvier au profit d’Ipswich Town et de Manchester United.