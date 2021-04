Les jeunes survivants du coronavirus peuvent être réinfectés par le coronavirus pour la deuxième fois: étude Lancet

En plus de cette raison principale, les participants qui ont été réinfectés avaient également des anticorps neutralisants moins courants.

Les jeunes patients qui se sont rétablis du coronavirus une fois ne sont pas complètement immunisés contre la contraction du Covid-19 pour la deuxième fois, a révélé une étude récente menée par The Lancet Respiratory Medicine. Les sujets de l’étude étaient plus de 3000 membres en bonne santé du US Marines Corps, dont la plupart étaient âgés de 18 à 20 ans. Sur le total de 3000, environ 2346 membres ont été suivis tout au long de la période de l’étude, a rapporté l’Indian Express.

Résultats de recherche

Au début de l’étude en mai 2020, un total de 189 Marines étaient séropositifs alors que 2247 Marines se sont révélés séronégatifs. À la fin de l’étude en novembre 2020, environ 19 individus sur les 189 Marines ont été retrouvés réinfectés par le coronavirus. D’autre part, environ 50 pour cent des Marines qui étaient séronégatifs plus tôt ont été infectés par le coronavirus.

Implications des résultats de la recherche

Les auteurs de la recherche ont déclaré que malgré la présence d’anticorps et la survenue d’une infection par Covid-19 une fois, l’immunisation sous forme de vaccins contre le coronavirus était encore nécessaire pour fournir une protection à long terme contre le coronavirus. L’étude a également déclaré que les jeunes ne devraient pas non plus s’abstenir de se faire vacciner même s’ils se sont rétablis une fois du virus et devraient recevoir leur vaccin au fur et à mesure qu’il est disponible. Cependant, les auteurs de l’étude ont précisé que la prévalence de la réinfection dans le groupe d’étude ne peut pas être la même dans d’autres conditions que sur une base militaire, le personnel vit à proximité et entretient des contacts personnels étroits pendant leur entraînement physique.

Pourquoi des réinfections se produisent-elles?

Selon les résultats de l’étude, les participants à l’étude qui ont été réinfectés par le coronavirus étaient ceux qui avaient des niveaux d’anticorps inférieurs contre le virus. En plus de cette raison principale, les participants qui ont été réinfectés avaient également des anticorps neutralisants moins courants.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.