Les jeunes suspects du meurtre de Dolph capturés et arrêtés par des maréchaux américains

Les hommes que les flics disent abattus jeune dauphin sont en garde à vue… après une chasse à l’homme qui a abouti à leurs arrestations.

23 ans Justin Johnson a été emmené par des officiers des US Marshals mardi dans l’Indiana, il est recherché pour une multitude d’accusations à Memphis … y compris le meurtre au premier degré. 32 ans Cornélius Smith a également été accusé de meurtre au premier degré mardi, mais on ne sait pas si les Marshals ou le PD de Memphis l’ont eu.

Comme nous l’avons signalé … les flics ont annoncé mercredi que Johnson était recherché pour le meurtre du jeune Dolph … et Johnson est allé sur les réseaux sociaux samedi pour annoncer son intention de se rendre lundi prochain … ce qu’il n’a pas fait.

FOX 13 à Memphis fut le premier à annoncer la nouvelle de la capture des suspects.

Johnson, qui prétend être innocent, figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du Tennessee Bureau of Investigation … et les forces de l’ordre affirment qu’il a des liens avec le crime organisé. Smith n’a pas encore fait de déclaration publique sur son implication dans le meurtre.

Johnson est un rappeur de la région de Memphis qui s’appelle Straight Drop … et il semble avoir tiré une vidéo musicale à l’époque, dans la même maison où les flics ont récupéré ce qu’ils pensent être la voiture de fuite utilisée le jour où Dolph a été tué par balle.