Les jeunes Turcs changent de nom pour supprimer les connotations du génocide arménien

Le label indépendant basé à Londres, Young Turks, a officiellement rebaptisé Young dans le but de supprimer les associations avec le génocide arménien.

Le label de 15 ans (et filiale de Beggars Group) a annoncé le changement de nom sur les réseaux sociaux, ayant déjà adopté le pseudonyme @young_ sur Twitter et pivoté vers le domaine young.com. De plus, Caius Pawson, fondateur de Young Turks / Young, a expliqué la décision dans une déclaration.

«À partir d’aujourd’hui, les jeunes Turcs deviendront des jeunes», a déclaré Pawson. «Le changement de nom fait suite à une longue période de réflexion et je voulais expliquer les origines du nom des Jeunes Turcs et les raisons du changement.

«À l’origine, nous avons nommé Young Turks d’après la chanson de Rod Stewart du même nom. Quand j’ai entendu la chanson pour la première fois, il a fallu une semaine de recherches sur Internet à l’époque de 2005 pour découvrir de quoi il s’agissait et même plus longtemps pour comprendre sa signification. Le nom m’a intrigué, évoquant la solidarité de la jeunesse. En 2005, cela semblait résumer parfaitement ce que nous étions: des adolescents, voulant et attendant de faire quelque chose, n’importe quoi.

«Cependant, nous n’étions pas au courant de l’histoire plus profonde du terme et, plus précisément, du fait que les Jeunes Turcs étaient un groupe qui a perpétré le génocide arménien à partir de 1915. Grâce à des conversations et des messages continus qui ont développé nos connaissances sur le sujet, il est devenu évident que le nom est une source de douleur et de confusion pour les gens.

«Nous avons adoré le nom pour ce qu’il signifiait pour nous, mais rétrospectivement, nous aurions dû écouter plus attentivement les autres voix et agir plus rapidement. Nous avons toujours essayé d’influer sur des changements positifs et sachant ce que nous faisons maintenant, il est juste que nous changions de nom », a-t-il conclu.

De plus, Young – qui a signé des actes comprenant FKA Twigs et Kamasi Washington – a noté que «le 24 avril est le jour de la commémoration du génocide arménien de 1915» et a déclaré qu’il avait fait un don à l’Institut arménien de Londres.

Au moment de la publication de cet article, Beggars Group – qui comprend également XL Recordings, Rough Trade Records, etc. – avait retweeté l’annonce de changement de nom de Young mais ne semblait pas avoir abordé la question dans une déclaration distincte. En conséquence, il semble que le changement de marque aurait pu résulter uniquement de la réflexion exposée par Pawson, par opposition à une commande de hauts dirigeants de l’entreprise.

En septembre, le groupe indépendant Spirit Animal a changé son nom pour Record Heat «en solidarité avec les peuples autochtones dont la vie et l’histoire ont été bouleversées et sapées», tandis que The Dixie Chicks est devenu l’année dernière The Chicks.

Enfin, le trio country Lady Antebellum, lauréat d’un Grammy, est devenu Lady A en 2020, pour découvrir qu’un chanteur de blues basé à Seattle avait sorti de la musique sous le titre pendant au nord de trois décennies. Les négociations pour l’utilisation conjointe du nom ont échoué et les parties restent impliquées dans une confrontation très médiatisée en salle d’audience.