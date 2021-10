Les jeux Amico utilisent des NFT et sont en vente maintenant, avant la console

Image : Intellivision / Kotaku

L’Intellivision Amico est une console d’inspiration rétro basée sur Android qui devait sortir le 20 octobre 2020 mais a subi de nombreux retards depuis lors. Et maintenant, avant même que la console ne soit expédiée aux bailleurs de fonds ou aux clients, la société vend des jeux «physiques» pour elle dans des forfaits à durée limitée allant de 80 à 150 $. Tous les jeux sont livrés avec une pièce de monnaie et sont des NFT pour une raison quelconque.

Si vous ne savez pas ce qu’est l’Amico, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Nous avons récemment couvert la machine qui n’était pas encore sortie en septembre. Pour résumer : la console est une console Android hors de prix, comme la Ouya, qui comportera de nombreux jeux portés sur mobile et même quelques jeux flash. Il coûtera 250 à 300 $ et comprend un tas de lumières LED, quand il sortira finalement… un jour.

Bien que la console ait raté sa dernière fenêtre de sortie, il semble qu’Intellivision soit toujours intéressé à offrir aux gens la possibilité d’acheter des jeux pour la console. Annoncé dans une vidéo aujourd’hui, Intellivision vend désormais des collections de jeux physiques pour l’Amico.

Eh bien, en quelque sorte. Vous voyez, s’il est vrai que les jeux sont livrés dans de jolis emballages physiques et même avec de petites pièces et cartes astucieuses, le jeu réel n’est pas dans la boîte. Au lieu de cela, la boîte contient une carte RFID qui peut être utilisée avec votre Amico (un jour) pour déverrouiller l’accès à n’importe quel jeu connecté à cette carte. Vous aurez toujours besoin d’une connexion Internet pour télécharger le jeu, mais le PDG Tommy Talarico a expliqué qu’il ne s’agissait que d’une connexion unique. Après cela, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez hors ligne, ce qui est bien ! Pourtant, cela semble aller à l’encontre de l’un des principaux objectifs des supports physiques, à savoir la possibilité d’avoir accès aux jeux même après la fermeture des serveurs ou la fermeture des magasins numériques.

Dans un communiqué de presse, Tallarico a déclaré qu’il était convaincu que « les collectionneurs apprécieraient vraiment cela », mais je n’en suis pas si sûr.

Mais le problème le plus préoccupant est que chacun de ces jeux que vous achetez et téléchargez via la carte RFID est lié à un NFT qui fait lui-même partie d’une blockchain. Nous avons déjà beaucoup écrit sur la façon dont les NFT sont une arnaque géante, horrible pour l’environnement et remplie de connards et d’escrocs éthiquement douteux. Donc, voir Amico s’aligner si étroitement sur les NFT est loin d’être idéal. Cela rend ce qui était déjà une console vraiment difficile à vendre et ajoute une autre couche de « oh, non … » sur le dessus.

G/O Media peut toucher une commission

Si vous souhaitez posséder un NFT d’un jeu mobile sorti il ​​y a quelques années pour une console qui n’est pas encore sortie, vous pouvez vous rendre sur la page de la boutique d’Intellivision. Vous y trouverez trois packages. Une qui contient les huit jeux pour 150 $ et deux autres collections qui contiennent chacune quatre jeux pour 80 $.