Les Jeux commencent par une médaille

24/07/2021 à 19:18 CEST

Manoj Daswani (Tokyo)

Lève-tôt, la première grande joie pour l’Espagne, qui économise le fardeau et la longue attente des Jeux précédents jusqu’à sortir son tableau des médailles et monter sur le podium pour la première fois. La nuit dernière a fait Adriana Cerezo, une joueuse de taekwondo de 17 ans qui avait commencé la compétition au niveau professionnel très peu de temps avant la pandémie.

Sa précocité et son naturel bouleversent. La trajectoire de la ‘wonder girl’ – comme on l’appelle – a été impeccable jusqu’à la traversée finale et a apporté avec elle une exhibition, qu’elle a donnée contre Wu, l’un des plus brillants spécialistes de ce sport de tous les temps. Le tatami japonais se rend à Cerezo, que son talent a porté dans les airs jusqu’au duel pour l’or. Une fois au franchissement final, la défaite a fait mal car c’était dans le dernier souffle. Ses larmes étaient d’argent.

Adriana prend le relais de Mireia Belmonte, première médaillée à Londres et aussi à Rio; de Samuel Sanchez, le premier à Pékin ; et de Maria Quintanal et Nina Zhivanevskaya, qui a fait ses débuts sur le podium à Athènes et à Sydney, respectivement.

Prévisionnistes Ils ont déjà inclus le taekwondo dans presque toutes les piscines comme un atout sûr. Rare fabrique de talents, le sport court pour le podium presque tous les jours. Hier, il y en avait deux, mais Adrián Vicente a été laissé de côté et sans possibilité de jouer. Aujourd’hui, celui qui s’oppose à l’or est Javier Pérez Polo avec une image vraisemblablement favorable.

Presque tout le reste était une déception. Ongle stratégie d’équipe moche et qui sait si l’influence du soutirage de la veille (Le masseur de la sélection avait été testé positif) a pesé sur le cyclisme espagnol et son leader Valverde, qui a très tôt montré des signes de fragilité. Les résultats du quintette national parlent d’eux-mêmes : pas un seul classé dans le top 20. A l’ombre du puissant mont Fuji, Tokyo couronné Carapaz dans une conquête historique pour son pays ; l’argent est allé à Van Aert et le bronze à Pogacar, qui triomphe partout où il va.

Le judo a recueilli des déceptions inattendues (Garrigós et Figueroa, qui étaient de sérieuses options de médaille) et dans les sports d’équipe, ils ont tous commencé du bon pied. L’équipe de hockey l’a fait avec un match nul contre l’Argentine, l’actuel champion olympique, et le but a été marqué par Pau Quemada sur un penalty. En handball, victoire avec stress pour commencer ; et en water-polo, il a également triomphé le premier jour de la compétition. La mauvaise nouvelle arriva à cette heure de Sapporo, où Luis de la Fuente a exclu Mingueza et Ceballos pour le match crucial d’aujourd’hui contre l’Australie ; et au basket, car finalement il ne pourra pas rivaliser Hernangomez.

Dans certains Jeux, la distance entre le succès et l’échec est parfois la même que celle qui sépare un jour de chance d’un jour fatidique. Hier il n’y avait pas de mots pour réconforter Nestor Abad, pour qui tout a mal tourné en gymnastique et a dit au revoir à ses aspirations le jour même de ses débuts. La même chose est arrivée au boxeur JJ’ai dit Quiles, qui avait promis de se battre pour l’or et est rentré chez lui au premier échange. Bien sûr, prédisant qu’il y aura la guerre s’il revient à Paris. Aujourd’hui commence la navigation, foyer fréquent de succès. Et rivaliser Mireia et Maialen. Vous connaissez déjà tous les deux les miels olympiques.