Les jeux cryptographiques explosent dans un avenir amusant

Source : Adobe/nuclear_lily Les jeux basés sur la cryptographie sont de bons jeux au début, qui ont trouvé le bon public au bon moment. Il se passe quelque chose de plus profond que de simplement donner aux gens la possibilité de gagner de l’argent pendant qu’ils jouent. Les NFT resteront la cheville ouvrière des jeux cryptographiques pendant un certain temps encore.

L’un des sous-secteurs les plus importants des crypto-monnaies à l’heure actuelle est le jeu.

Selon CoinMarketCap, 162 jetons liés aux jeux d’argent représentent désormais une capitalisation boursière totale d’environ 13 milliards de dollars, après seulement 7,9 milliards de dollars fin juillet et 3,6 milliards de dollars à la mi-juin.

Ce saut montre également à quel point l’intersection des jeux et des crypto-monnaies est devenue populaire, les jeux cryptographiques attirant une base de fans sans cesse croissante, en grande partie parce qu’ils combinent l’un des passe-temps préférés au monde avec la possibilité d’obtenir une sorte de revenu. Cependant, les acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com affirment que les crypto-jeux offrent plus qu’une simple opportunité de gagner, avec la possibilité de gagner un morceau du monde du jeu et la possibilité de se connecter avec d’autres personnes comme d’autres attractions importantes.

À l’avenir, la plupart des analystes conviennent que l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) et de modèles de jeu pour gagner continuera de dominer. D’autre part, ils avertissent que les jeux cryptographiques seront confrontés à un certain nombre d’obstacles réglementaires et d’accessibilité avant de pouvoir atteindre leur véritable potentiel.

Crypto + jeux = amusement, revenu, construction, communauté

Il faut dire que s’ils n’étaient pas amusants à jouer, peu ou pas des grands jeux de crypto (par exemple Axie Infinity, Sandbox Decentraland, My Neighbor Alice, Alien Worlds, Illuvium) auraient si rapidement attiré un nombre important d’utilisateurs. utilisateurs de base. .

« Si ces activités n’étaient pas principalement amusantes, les avantages des économies de propriété des joueurs et de la véritable propriété ne seraient pas suffisants pour attirer et retenir les utilisateurs à grande échelle, comme nous le constatons maintenant », a déclaré Sébastien Borget, co-fondateur et directeur de opérations bac à sable .

Selon lui, ce sont de bons jeux au début, qui ont trouvé le bon public au bon moment, et grâce à la persévérance et au dévouement de l’équipe dans la construction de ces produits, « il y a un marché adapté ».

Bien sûr, les crypto-jeux ont quelque chose d’unique en ce sens qu’ils offrent aux joueurs la possibilité de gagner de l’argent comme effet secondaire de leur jeu. Cela dit, les participants de l’industrie disent que la relation ici est un peu plus compliquée et nuancée que de simplement « gagner de l’argent ».

« D’un point de vue micro […] Ces jeux sont conçus pour être un cycle de réflexion – amplifiant considérablement les effets du changement narratif et les attentes des joueurs et des participants. Par exemple, en raison du prix sans cesse croissant d’AXS et du récit parfait de permettre aux joueurs à faible revenu de s’aventurer et de se battre pour un revenu réel ; a généré plus de demande pour la reproduction des Axies, entraînant l’épuisement de plus d’AXS et de SLP [tokens de poción de amor suave que los jugadores de Axie Infinity pueden obtener como recompensas] tout en augmentant la demande d’AXS (ce qui est nécessaire pour que de nouveaux joueurs se joignent) », a déclaré Joe Zhou, fondateur de la Protocole de l’aube .

En fait, de nombreux commentateurs soutiennent qu’il se passe quelque chose de plus profond que de simplement donner aux gens la possibilité de gagner de l’argent pendant qu’ils jouent. Dans de nombreux cas, ils suggèrent que le succès des jeux cryptographiques réside dans la façon dont ils offrent aux joueurs la possibilité de participer et d’aider à développer une communauté.

« Pouvoir gagner de l’argent en jouant est un gros problème, mais le résultat est que les gens interagissent, échangent, donnent, donnent des pourboires et communiquent beaucoup plus entre eux. Fondamentalement, ce qui se passe, c’est une connexion à plusieurs niveaux, ce qui est un besoin humain fondamental », a déclaré David Elvion, membre de Dacoco , basée à Zurich, qui supervise le développement d’Alien Worlds.

Alors que d’autres commentateurs conviennent que l’attrait des jeux cryptographiques opère à plusieurs niveaux, certains suggèrent qu’il existe des raisons macroéconomiques à l’augmentation récente des applications décentralisées (dapps) comme Axie Infinity et d’autres.

« D’un point de vue macro, le succès de nombreux jeux cryptographiques, en particulier Axie, dans ce cycle avait grandement bénéficié du changement narratif cyclique lorsque le marché se refroidissait et qu’un nombre croissant de participants recherchaient des rendements en dehors de l’agriculture de rendement / DeFi. Naturellement, ils cherchent à allouer leur trésorerie à des actifs plus risqués », a déclaré Joe Zhou.

Malgré cela, les crypto-jeux offrent un raffinement important sur les modèles de jeux plus traditionnels, ce qui explique leur attrait unique. En particulier, Sébastien Borget note que la technologie blockchain a permis au contenu généré par l’utilisateur (UGC), qui existait déjà dans des jeux comme World of Warcraft, d’entrer dans le domaine de la véritable propriété.

« Les technologies de la blockchain ont créé de nouvelles opportunités pour les utilisateurs, et en 2017/18, lorsque les jeux NFT étaient à leur première forme, des studios pionniers tels que Axie Infinity ou The Sandbox ont vu le potentiel de créer un nouveau type de jeux ou de plates-formes où l’économie est vraiment appartenant à ses joueurs, ce qui signifie que tout le contenu, l’économie et même la gouvernance du jeu ou du monde virtuel pourraient être entre les mains des joueurs, créateurs et utilisateurs qui contribuent à ces jeux », a-t-il déclaré à Cryptonews.com. .

Selon lui, cela a conduit à une nouvelle génération de jeux comme My Neighbour Alice et Alien Worlds, qui a également amélioré l’idée de base et s’est étendu à DeFi, au jalonnement et à de nouveaux jeux.

NFT et jouez pour gagner

À l’avenir, la plupart des participants et des observateurs affirment que les NFT resteront l’élément clé des jeux cryptographiques pendant un certain temps encore.

“Jouer pour gagner s’imposera comme un nouveau genre permanent dans l’industrie du jeu et je pense que d’autres nouveaux genres possibles uniquement grâce à la technologie NFT doivent encore émerger”, a déclaré David Hanson.

David Elvion soutient également que les NFT resteront l’élément vital des jeux cryptographiques, ne serait-ce que parce que pratiquement n’importe quel élément, zone ou personnage du jeu peut être programmé en tant que jeton non fongible.

« Les NFT sont les « choses » qui sont utilisées dans les jeux, comme des éléments tangibles dans le monde réel, qui peuvent être utilisés pour identifier et utiliser une preuve de propriété pour diverses fonctions du jeu. Je ne vois pas cette tendance disparaître, mais plutôt s’étendre pour rassembler beaucoup plus d’éléments virtuels et réels dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

Mais alors que les NFT ont certainement été un ingrédient clé du succès des jeux cryptographiques, certains commentateurs suggèrent qu’il est trop tôt pour dire quelles seront les caractéristiques ou tendances dominantes liées aux jeux cryptographiques dans un avenir plus lointain.

“Nous sommes dans une industrie encore jeune et il est difficile de prédire ce qui fonctionne maintenant, finalement cela continuera à fonctionner sur le long terme”, a souligné Sébastien Borget. “Alors que les jeux basés sur NFT offrent de nouvelles opportunités incroyables pour les joueurs, les développeurs de jeux et les marques, chaque nouveau changement de paradigme crée des frictions et des défis à mesure qu’il augmente.”

Jouer avec les défis

En parlant de défis, la plupart des personnalités de l’industrie sont assez humbles pour admettre que les jeux basés sur la cryptographie devront surmonter plusieurs obstacles avant d’être largement adoptés.

« Le seul angle mort que je dirais que de nombreux participants ne voient pas est le risque potentiel de blanchiment d’argent une fois que les utilisateurs peuvent être autorisés à échanger ces éléments NFT contre des crypto-monnaies, en particulier des pièces stables ; sinon, je ne prévois aucune réglementation. au travail pour gagner sa vie », a déclaré Joe Zhou.

Cependant, alors que les développeurs conviennent que l’industrie doit prendre en compte les obstacles réglementaires, la plupart suggèrent que les plus grands défis sont en fait internes.

« L’accessibilité est le principal obstacle à l’adoption généralisée, ainsi que des outils de développement et un accès client faciles à utiliser ; similaire à ce que la construction de l’infrastructure d’Ultra permettra aux développeurs de jeux », a déclaré David Hanson.

Au contraire, David Elvion suggère que l’opportunité de gagner grâce aux jeux peut inviter certains abus parmi les joueurs, et que l’industrie devra travailler dur pour empêcher de tels abus.

“Le plus grand défi que je vois dans l’industrie de la cryptographie est le test de personnalité, en s’assurant que les joueurs utilisant des automatisations ne jouent pas pour gagner de l’argent pour des avantages injustes”, a-t-il expliqué.

Mis à part ces obstacles, il semble que les jeux de cryptographie ne soient pas confrontés à de sérieuses difficultés dans un proche avenir. Et puisque la capacité de gagner, d’échanger et de profiter des objets du jeu semble vraiment être une évolution logique et naturelle dans le jeu, cela semble vraiment être un secteur de l’industrie de la cryptographie qui est là pour rester.

____

Apprendre encore plus:

– Blockchain Gaming et Exeedme avec Nuno Fernandes

– Blockchain Gaming ‘peut être la clé de l’adoption massive’, dépassant DeFi, NFT

– Le grand pari d’Alexis Ohanian sur le jeu blockchain

– Qu’est-ce que le métaverse ? Un plan high-tech pour Facebookifier le monde