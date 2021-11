Les jeux cryptographiques pourraient devenir une «application tueuse» de Blockchain, déclare Atari Exec

Source : Adobe / velirina

UNE Exécutif Atari ha insinuado que la escalabilidad de los juegos criptográficos podría algún día eclipsar todas las demás actividades relacionadas con la tecnología blockchain combinadas, y explicó que los juegos criptográficos « podrían convertirse en una aplicación asesina de blockchain » porque « hay muchos más jugadores que comerciantes en todo le monde ».

Maxime Bucaille, chef de produit chez le grand fabricant de jeux vidéo Atari, est intervenu lors d’une conférence organisée par CoinGecko appelé « NFTs Gone Wild », sur un panel intitulé « What’s Next for Crypto Games? » Bucaille a expliqué qu’Atari, autrefois la plus grande société de jeux au monde, s’était concentrée sur la blockchain depuis « début 2020 » et s’était principalement concentrée sur « l’éducation » et « l’investissement ».

Cependant, il a ajouté que la société était désormais en train de « développer un produit métavers » qui serait « en ligne au deuxième trimestre » de l’exercice 2022.

Bucaille ajouté,

« Nous sommes très optimistes quant à la blockchain. La plupart de notre temps est maintenant consacré à [desarrollos] de la blockchain ».

S’exprimant dans le même panel, Robbie Cochrane, cofondateur et chef de l’exploitation de ChainGuardians , une plate-forme de jetons non fongible et métaverse inspirée de la science-fiction (NFT), a affirmé que la décision d’Atari « montre le pouvoir de l’interopérabilité », un facteur qui, selon elle, « n’existe pas » en dehors de l’arène de la blockchain. .

L’événement était présidé par Ethan Ng, co-fondateur et PDG de Wonderhero , qui a estimé qu’il y avait encore plus de potentiel de croissance dans le domaine, car « même les non-joueurs peuvent s’impliquer » dans les jeux de blockchain. Il a déclaré qu’il y avait des opportunités pour « les commentateurs, les membres du public et les autres créateurs de contenu [que no son de juegos]« Non seulement ils s’impliqueront, mais ils seront aussi « payés » pour leurs contributions.

Mais Cochrane et Bucaille ont convenu qu’en matière de jeux vidéo, l’industrie a encore de nombreux fleuves à traverser.

Le jeu-fi fait référence au phénomène par lequel les joueurs peuvent, en effet, monétiser leur jeu ou gagner des jetons en jouant. Les premiers pionniers du jeu comprenaient des titres à gagner tels que Axie Infinity de Ciel mavis , qui permet à ses joueurs d’accumuler des actifs cryptographiques en gagnant dans le jeu, ainsi qu’en créant et en vendant des NFT.

Beaucoup ont rapidement appelé play-fi le prochain grand moteur de croissance dans l’espace crypto, mais Cochrane et Bucaille ont affirmé que jouer pour gagner était encore dans sa « phase de découverte », malgré la croissance fulgurante d’Axie Infinity.

Cochrane a déclaré :

« Tout le monde est témoin de la croissance d’Axie et du potentiel qu’elle a de modifier les économies des pays. Mais il y a des défis à relever pour maintenir cette croissance. »

Lui et Bucaille ont tous deux convenu que des problèmes pourraient survenir lorsque Axie Infinity atteint le «pic» de croissance, ou si son nombre d’utilisateurs commence à se stabiliser ou même à diminuer.

En revanche, Cochrane a déclaré que sa propre entreprise « n’avait pas encore activé notre économie de jeu pour gagner », ajoutant que d’autres dans l’espace avaient dû « désactiver » leurs propres fonctionnalités de jeu pour gagner après un mois. pour un meilleur ajustement.

L’exécutif d’Atari a accepté, soulignant le fait que dans le cas des premiers échanges décentralisés, la confusion était monnaie courante et « ce n’est que lorsque Uniswap entré [ UNI ] que le bon modèle a été trouvé. »

Mais, a-t-il noté, « la plupart des gens ne savent toujours pas comment acheter sur Uniswap et ont plutôt tendance à acheter [tokens] dans les principaux échanges [centralizados] »Comme Coinbase. Il en va de même, a-t-il estimé, actuellement vrai pour le jeu-fi.

Les participants ont également exprimé leurs réflexions sur l’avenir du métaverse. Cochrane a noté l’importance du fait que les IP de jeux traditionnels (titulaires de propriété intellectuelle) « entrent dans les économies métaverses et décentralisées ». Il a donné l’exemple de les associations Dencentraland avec des marques telles que Southeby ‘sy Coca Cola .

Bucaille a déclaré que le pivot récent du métaverse de But (la société anciennement connue sous le nom Facebook ) était « sur place », expliquant que le métaverse est essentiellement « les médias sociaux 2.0 ».

Il a dit:

« Dans le métaverse, vous pouvez montrer [una versión más] vrai de vous-même. Acheter des skins dans le métaverse vaut plus que d’en acheter un veste Louis Vuitton , parce que [el lugar] là où vous avez la plus grande exposition, c’est là où vous investissez le plus ».

____

Apprendre encore plus:

– Les jeux Play-to-Earn offrent une alternative aux personnes non bancarisées en Asie du Sud-Est

Les jeux à gagner ont le vent en poupe : d’Axies à Lightnite, voici ce qui existe

– Les jeux alimentent toujours la croissance de l’industrie Blockchain Dapp

– Des alternatives émergent alors que l’industrie du jeu Blockchain tente de contourner l’interdiction de Steam

– Blockchain Gaming ‘peut être la clé de l’adoption massive’, dépassant DeFi, NFT

– Crypto-Gaming explose dans le futur ludique

– KuCoin fait un pari de 100 millions de dollars sur Metaverse

– Les prix des jeux, NFT et métaverse montent en flèche alors que Facebook devient une méta