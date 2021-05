Les jeux de franchise PlayStation pourraient arriver sur les appareils iOS dès l’année prochaine

Après les jeux à succès de Nintendo sur les appareils mobiles, il est temps pour Sony d’amener les jeux de franchise PlayStation sur iOS. Le président-directeur général de la société a déclaré que Sony avait l’intention d’apporter une partie de son «IP emblématique» sur mobile dès mars 2022.

Selon un rapport de VideoGamesChronicle, le PDG de Sony, Jim Ryan, souhaite des jeux de franchise Playstation sur mobile après ses premiers pas «très réussis» sur le marché des PC.

Nous commençons notre voyage pour retirer la console IP propriétaire de PlayStation. Nous avons commencé l’année dernière en publiant deux de nos jeux sur PC, Horizon Zero Dawn et Predator, et les deux étaient rentables et ont vraiment fait des débuts d’édition très réussis. (…) Au cours de l’exercice 21, nous commencerons à publier certaines de nos emblématiques PlayStation IP sur mobile et nous prévoyons qu’en 2021, cela ne fournira pas un flux de profit significatif.