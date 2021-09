Les jeux de gala ont été cotés sur Binance, valent-ils la peine d’être achetés en septembre 2021 ?

in

Gala Games GALA / USD est un projet qui tente de remodeler la façon dont les joueurs jouent aux jeux vidéo d’une manière qui réintroduit le contrôle entre les mains des joueurs en ce qui concerne leurs actifs dans le jeu.

Les joueurs peuvent posséder des jetons non fongibles (NFT) et influencer la gouvernance des jeux au sein de l’écosystème des Gala Games.

La liste de Binance comme catalyseur de croissance

Les jetons non fongibles (NFT) et les jeux pour gagner sont devenus l’une des tendances les plus en vogue dans le secteur des crypto-monnaies, car chacun d’entre eux offre de nouveaux points d’attraction pour les nouveaux arrivants.

Chaque participant a des moyens de créer de la richesse, plutôt que de simplement dépenser de l’argent pour faire partie d’une communauté.

Historiquement, dans de nombreux jeux centralisés, les joueurs dépensaient des centaines de dollars en actifs de jeu et passaient d’innombrables heures à jouer à un jeu, ce qui pourrait les emporter si le studio fermait ou décidait d’arrêter les serveurs de jeu en un instant.

Gala Games (GALA) est une solution à ce problème. Il s’agit d’un projet axé sur le jeu blockchain qui a vu son jeton GALA coté sur Binance le 13 septembre.

En fait, le trading des paires de trading GALA/BTC, GALA/BNB, GALA/BUSD et GALA/USDT a ouvert le 13 septembre à 06h00 (UTC).

La question qui préoccupe tout le monde en ce moment est la suivante : est-ce que GALA vaut la peine d’être acheté après cette annonce et a-t-il un potentiel de croissance ?

Dois-je acheter des jeux de gala (GALA) ?

Le 14 septembre, Gala Games (GALA) valait 0,048 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce point de valeur, nous passerons en revue ses performances historiques avant la négociation, ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

La valeur la plus élevée de tous les temps de Gala est survenue après l’inscription sur Binance lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,073 $. En d’autres termes, par rapport à la valeur du 14 septembre, le jeton était de 0,025 $ plus élevé en valeur, soit 52% à son apogée.

En termes de performance en août, GALA a connu son point le plus bas le 7 août, où la valeur n’était que de 0,016 $.

Son point culminant en août était le 26 août, où le jeton avait 0,037 $. Sur la base de ces données, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 0,021 $ ou 131% tout au long du mois d’août.

Avec tout cela à l’esprit et le potentiel futur des jeux basés sur NFT qui rendent le contrôle de leurs actifs dans le jeu aux joueurs, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton GALA atteigne 0,064 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

