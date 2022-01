Les jeux de l’ère communiste slovaque reçoivent une version en anglais

Image : Centre de design slovaque

Un projet de la Slovak Game Developers Association a vu une collection de premiers jeux vidéo de l’ère communiste recevoir leur première traduction en anglais et une version numérique, offrant un aperçu unique de l’Europe de l’Est du début des années 80.

Le développement de jeux vidéo au début des années 1980 était une période vraiment excitante. Alors que des noms familiers fusionnaient déjà (Activision, Ubisoft, etc.), il y avait aussi une atmosphère de Far West, où toute personne possédant un ordinateur personnel et une certaine ambition avait les outils nécessaires pour créer une version de jeu compétitive. Et avec la diffusion d’ordinateurs moins chers comme le ZX Spectrum, cela signifiait que même ceux qui avaient grandi au sein du communisme tchécoslovaque pouvaient s’exprimer à travers le développement de jeux.

Dans un essai accompagnant la sortie numérique de cette collection de jeux classiques presque inconnus, Maroš Brojo du Slovak Design Center décrit le projet comme révélateur « d’un élément clé de l’histoire de la production domestique, qui, comme d’autres œuvres historiques, appartient à notre patrimoine. »

La motivation derrière le travail de traduction était de permettre au développement de jeux en slovaque d’être plus facilement reconnu par les chercheurs et les historiens lors de l’étude ou de l’enseignement de l’histoire du jeu.

Les jeux d’aventure textuels chargés d’informations, qui touchaient souvent à divers phénomènes socioculturels de notre territoire ou même reflétaient le régime antérieur, ne peuvent ainsi être décrits que par les chercheurs à partir des récits indirects des Slovaques qui les ont joués. Les traductions de ces jeux permettraient à un plus large public professionnel et universitaire du monde entier d’avoir un contact direct avec notre histoire du jeu et lui apporteraient une plus grande visibilité dans le monde entier.

Il y a un total de dix jeux inclus dans cette collection de créations derrière le rideau de fer, datant de 1987 à 89, dont un assez intrigant intitulé Pepsi Cola. (Malheureusement, il a l’interface de texte la plus déroutante et des morts instantanées terribles, et je recommande d’éteindre sa (excellente) musique si vous voulez qu’elle joue en douceur.) Le tout peut être téléchargé sous forme de fichiers .TAP, puis lu dans votre émulateur Speccy de choix – ils sont liés à Fuse.

Cela vaut également la peine de tout lire sur le projet de la part des personnes impliquées, pour découvrir pourquoi il était si important pour eux et comment des jeux pouvaient encore être créés malgré le régime communiste de l’époque.

(Un grand merci à Andrada Fiscutean pour le lien.)