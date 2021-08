Les jeux de l’ouragan | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

Titre de l’article du site Web : « Regardez l’ouragan Ida laisser tomber le météorologue Jim Cantore sur un genou »

Un nouveau sport-spectacle déjanté et déjanté apprécié de tous dont les chaînes télé portent la tempête et aussi ses participants en direct et en couleur. Amusement, amusement, amusement !

En plus de Jim Cantore mis à genoux, voyez la couverture télévisée des toits soufflant des bars de Bourbon Street, des digues inondées, des ondes de tempête écrasant des îles-barrières, des voitures et des personnes flottant dans les rues périphériques de la Nouvelle-Orléans, des avions chasseurs d’ouragans volant à travers l’œil de la tempête , et bien d’autres nouvelles intéressantes et déchirantes pour votre plaisir télévisuel tout au long de la journée…

Et si vous êtes vraiment chanceux, vous apercevrez peut-être notre intrépide météorologue se faire mettre à genoux par une rafale particulièrement vicieuse.

Meilleur visionné dans les tavernes locales avec plusieurs téléviseurs, et s’il vous plaît n’essayez pas cela à la maison !

https://myworld.atlanticbb.com/player/article/accuweather-hurricane_hunters_fly_through_idas_eye-velephant/player/sf/vendor/AccuWeather

L’excitation sauvage de tout cela est trop, mais Dieu m’aide, je l’aime tellement !

David L. Cattanach

