Les jeux de novembre d’Amazon Prime incluent Dragon Age et Tomb Raider

Amazon offre des jeux gratuits dans le cadre de son abonnement Prime payant depuis un certain temps maintenant, mais ils ont rarement été aussi bons. Après une gamme puissante le mois dernier, le service double en novembre avec neuf autres, et juste à temps pour l’anniversaire de Tomb Raider.

Les récompenses de jeu d’Amazon Prime pour novembre incluent le thriller paranormal Control: Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition et Rise of the Tomb Raider, dont le dernier arrive dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de Square Enix pour la série. En plus de rendre gratuit le deuxième jeu de la trilogie de redémarrage, il porte également Lara Croft et le gardien de la lumière de 2010 et Lara Croft et le temple d’Osiris de 2014 sur le Switch en 2022.

En attendant, voici la liste complète des jeux Prime pour novembre :

Rogue HeroesLiberatedPuzzle Agent 2Demon Hunter 2: New ChapterBAFL – Les freins sont pour les perdantsSecret Files: Sam PetersRise of the Tomb RaiderDragon Age: InquisitionControl: Ultimate Edition

Si vous n’avez pas encore profité des jeux gratuits d’Amazon Prime, il vous suffit de les réclamer avant la fin du temps imparti et d’obtenir un code de remboursement pour la vitrine PC concernée. Malheureusement, oui, dans le cas de Dragon Age: Inquisition, le blockbuster BioWare RPG de 2014, cela signifie que vous devrez rouvrir Origin d’EA. Si, comme moi, vous avez envie de revenir à Thedas après l’avoir abandonné il y a des années, c’est un petit prix à payer.

Cela signifie également qu’il n’y a aucune excuse pour ne pas faire tourner Control si vous ne l’avez pas déjà fait, et tant que votre PC peut le gérer. L’édition ultime est livrée avec tous les DLC, dont chaque élément est excellent en soi, et construit la campagne principale effrayante de type Metroidvania en une saga encore plus tentaculaire d’intrigues et de super pouvoirs amusants. Rise of the Tomb Raider, quant à lui, n’a pas besoin d’être présenté, mais ne peut être réclamé que jusqu’au 14 novembre.