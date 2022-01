Les jeux de sport automobile que nous attendons le plus en 2022 · .

En ce qui concerne le monde du sport automobile virtuel, 2022 s’annonce comme une année vraiment exceptionnelle.

De la liste habituelle de titres sous licence officielle pour la Formule 1, Moto GP, WRC comme nous le voyons chaque année, au retour de certaines franchises de jeux de course à succès et même de nouveaux titres à anticiper, les choix sont riches, que vous soyez un occasionnel avec un contrôleur ou un simracer hardcore avec une configuration de plate-forme complète.

Voici les plus grandes sorties confirmées, les jeux sur lesquels vous pouvez vous attendre à en savoir plus cette année et les prochaines mises à jour des jeux déjà sortis qui méritent le plus votre attention.

Assetto Corsa Competizione (PS5, Xbox Series S/X)

Kunos Simulazioni – Sortie : 24 février

Lorsque Kunos a porté son simulateur GT3 très acclamé Assetto Corsa Competizione sur les consoles de la génération précédente en 2020, c’était une décision très bienvenue de voir le large public de joueurs sur consoles qui aiment les jeux de course plus sérieux reconnus.

Cependant, la version initiale d’ACC sur PS4 et Xbox One a montré à quel point il était difficile pour ces machines de traiter les calculs physiques lourds et de fournir un retour visuel fluide en même temps. Heureusement, le jeu a été patché sur les consoles de génération actuelle pour améliorer le framerate de Competizione à 60fps – le minimum pour tout simracer sérieux.

Maintenant, à la fin du mois prochain, ACC obtient une réédition complète et native sur les consoles de génération actuelle qui débloquera pleinement la puissance des consoles PS5 et Xbox Series S/X. Avec une résolution solide de 60 images par seconde à 4K, des livrées gratuites du GT World Challenge 2021 et des lobbies multijoueurs privés, ce sera l’ACC tel qu’il est censé être joué.

Mieux encore, Kunos et l’éditeur 505 Games permettront à quiconque possède la version précédente du jeu de passer gratuitement à la version native de la génération actuelle. Et c’est plus généreux que de nombreux éditeurs beaucoup plus grands sont prêts à être plus d’un an dans le cycle de vie de ces consoles.

Si vous avez toujours voulu essayer une vraie simulation de course mais que vous n’avez pas le budget pour emprunter la voie du PC, c’est peut-être la meilleure opportunité que vous aurez toute l’année.

GRID Legends (PS4/5, Xbox One/Série S/X, Steam, Origin)

Codemasters/EA – Sortie : 25 février

Compte tenu de la façon dont la grille originale a trouvé sa place dans les armoires d’arcade du monde, il n’est pas surprenant que la série soit restée très du côté décontracté et d’arcade du spectre des jeux de course.

Bien qu’il y ait définitivement de la place pour un jeu de sport automobile qui privilégie l’action à l’authenticité, le redémarrage 2019 de GRID, bien que parfaitement compétent, manquait de ce quelque chose de spécial pour garder les joueurs engagés au-delà de quelques sensations de course peu profondes.

La dernière entrée de la série – Grid Legends – tente de fournir cette immersion manquante en devenant le dernier d’une longue lignée de jeux de course à adopter un mode histoire. Grâce à une combinaison de gameplay à indice d’octane élevé et d’action en direct, des cinématiques inspirées de « Drive to Survive » utilisant de vrais acteurs, Codemasters vise à donner vie à leur propre vision de la façon dont le sport automobile pourrait prendre vie.

. a testé une version préliminaire du jeu à la fin de l’année dernière et a été ravi de constater que sa réputation de fournir des sensations de course immédiates et de jeu reste intacte. S’attaquer à un parcours de rue à grande vitesse dans une minuscule monoplace, se faufiler à l’extérieur des imposantes cabines de camions est sûrement un défi unique dans les jeux de sport automobile.

Gran Turismo 7 (PS4/5)

Polyphony Digital – Sortie : 4 mars

La franchise de jeux de course la plus réussie et la plus célèbre de PlayStation revient avec sa première entrée numérotée depuis près d’une décennie complète lors de sa sortie le 4 mars de cette année.

Alors que GT Sport a satisfait les fans de la série emblématique de Kazunori Yamauchi pendant un bon nombre d’années, GT7 verra un retour complet à la formule classique consistant à acheter des voitures d’occasion, gagner des courses avec elles, les compléter avec une pléthore d’options de réglage. et gagner des crédits pour acheter de meilleures voitures.

Avec l’avantage de la PS5, attendez-vous à des visuels vraiment époustouflants avec une attention particulière aux détails et des temps de chargement minimes. L’éditeur de livrées complet de GT Sport revient, tout comme un certain nombre de circuits originaux classiques de la riche histoire de Gran Turismo, tels que High Speed ​​Ring, Trial Mountain et Deep Forest Raceway.

Si vous n’avez pas encore pu vous procurer une console de génération actuelle, vous pourrez toujours profiter de cette version très attendue si vous possédez une PS4.

F1 2022 (à confirmer)

Quel impact aura EA sur la série F1 ?

Codemasters/EA – Sortie : à confirmer

La série F1 de Codemasters s’est développée au cours de la dernière décennie pour devenir l’un des plus grands jeux de sport annuels de toute variété, remportant des nominations pour le «Meilleur jeu de sport/course» aux Game Awards au cours des deux dernières années.

Le passage de la franchise aux consoles de génération actuelle l’année dernière n’a pas été sa meilleure sortie, cependant, avec des pistes qui ont été corrigées plus tard et des problèmes de netcode qui ont conduit à des frustrations parmi les joueurs compétitifs.

Bien que la série ait toujours été solide, les joueurs attendront beaucoup de l’édition 2022 pour rafraîchir ou bousculer le titre F1 sous licence officielle afin d’éviter le risque réel de devenir obsolète. Mais cela pourrait bien être le cas cette année car ce sera la première entrée qui a été développée sous la propriété d’EA.

Il y a de nombreuses raisons pour que les joueurs soient prudents quant à l’influence d’EA sur la franchise, étant donné à quel point les joueurs sont devenus de plus en plus mécontents ces dernières années avec leurs séries de jeux FIFA, Madden et NHL. Mais le géant de l’édition ayant déclaré qu’il adopterait une approche sans intervention de Codemasters, les fans pourraient bien découvrir que la série pourrait grandement bénéficier d’une augmentation de budget.

Nous attendons d’entendre les plans des deux sociétés pour le match de F1 de cette année avec beaucoup d’impatience.

Jeu BTCC sans titre (à confirmer)

Cela fait de très nombreuses années que le BTCC n’a pas figuré dans un jeu

Jeux de sport automobile – Sortie : à confirmer

Il est difficile de croire que cela fait près de 20 ans depuis la dernière fois qu’un jeu sous licence officielle du British Touring Car Championship est sorti.

Mais alors que beaucoup se souviennent de la série originale TOCA Touring Cars sur PlayStation, nous n’avons pas vu la série BTCC émulée dans un jeu depuis ce temps.

C’est jusqu’à ce que Motorsport Games annonce qu’ils créeraient un jeu dédié basé sur la populaire série de courses britanniques, dont la sortie est prévue en 2022. On sait peu de choses sur le jeu, à part le président de Motorsport Games Stephen Hood – anciennement de Codemasters – décrivant comment son équipe veulent inclure un mode carrière «en profondeur» au nouveau titre où les joueurs peuvent «construire leur propre équipe».

Ce jeu devra être à la hauteur de beaucoup de choses pour satisfaire les attentes élevées des joueurs du monde entier et il y a de nombreuses raisons d’être prudent, mais j’espère que nous apprendrons plus d’informations sur le premier jeu BTCC si longtemps plus tard cette année.

iRacing (PC)

Le nom le plus synonyme de simracing, iRacing continue de développer et d’ajouter du contenu à sa plate-forme par abonnement.

La mise à jour la plus récente en décembre a ajouté la Mercedes W12 de l’année dernière qui a remporté le championnat des constructeurs, avec le grand circuit écossais de Knockhill ajouté à la vaste sélection de pistes de la plate-forme, tandis que Watkins Glen a reçu un re-scan complet.

Avec des fonctionnalités et du contenu continuellement ajoutés, il sera intéressant de voir ce que les coureurs auront la possibilité de profiter tout au long de 2022.

‘F1 Manager 2022’ (PC et console)

Frontier Developments, créateur d’Elite Dangerous, travaille sur un jeu de gestion F1Frontier Developments – Date de sortie à déterminer

Le dernier jeu sur lequel nous sommes impatients d’en savoir plus en 2022 est celui qui a été annoncé il y a près de deux ans. Celui qui n’émulera pas les sensations fortes d’être assis dans le cockpit, mais plutôt le pitwall.

On sait peu de choses sur la prochaine série de jeux F1 Manager au-delà de ce qui a été partagé lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois en mars 2020.

La série est développée par le studio britannique Frontier Developments, notamment pour la simulation spatiale immersive Elite Dangerous et Planet Coaster. Et étant donné que Frontier a réussi à créer une simulation virtuelle à l’échelle 1:1 de la galaxie de la Voie lactée, ils devraient être capables de gérer 23 circuits, 20 pilotes et dix équipes.

Le jeu arrive à la fois sur consoles et sur PC, avec un accord pluriannuel prévoyant un nouveau jeu au cours de chacune des quatre prochaines saisons. Le premier jeu devrait sortir au cours de l’exercice à venir, alors attendez-vous à en savoir plus sur cette nouvelle franchise une fois que la saison de F1 sera bien lancée.

Bien qu’il existe une riche histoire de simulations de gestion F1 remontant à l’époque de MS-DOS, cela fait des décennies que la dernière version sous licence officielle a été publiée. Espérons que les fans profiteront d’une nouvelle expérience que seul le Motorsport Manager de PlaySport Games a failli offrir ces dernières années.

