Les Jeux de Tokyo 2020 en chiffres

19/07/2021 à 17h53 CEST

Après un report inédit dû au covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 accueilleront le 23 juillet l’ouverture de l’édition la plus singulière et la plus douce-amère de la compétition, qui aura à peine un public.

Voici quelques-uns des chiffres qui définissent les Jeux “à bulle” de la pandémie, les plus égaux, les plus chers et ceux qui auront moins de fans, aucun, dans les tribunes du stade :

ZÉRO : le nombre de fans qui assisteront en direct aux compétitions olympiques ; les étrangers ont d’abord été interdits puis les supporters locaux sur les sites sportifs de Tokyo, Hokkaido et Fukushima 2 : les fois où Tokyo a accueilli les Jeux Olympiques, après l’édition d’octobre 1964 9 : le nombre de préfectures accueillant des sites (Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Ibaraki, Fukushima, Miyagi et Hokkaido) 11 : le nombre de médailles à remettre le 24 juillet, premier jour de compétition après l’ouverture.33 : le nombre de sports en compétition, dont quatre fera ses débuts en tant que disciplines olympiques (escalade sportive, surf, skateboard et karaté) et une, le baseball/softball, qui faisait partie du programme officiel entre 1992 et 2008, est désormais de retour au calendrier. organiser des compétitions. Huit sont nouvellement construits, dont le stade olympique, et les autres sont des salles de sport existantes ou temporaires 49 % : pourcentage de participation féminine, ce qui fait de Tokyo 2020 les Jeux les plus égalitaires 85 % : pourcentage d’athlètes et autres membres des équipes olympiques qui voyageront au Japon vaccinés, selon les données des organisateurs.121 : le nombre total de jours que durera le relais de la flamme olympique à travers le Japon jusqu’à ce qu’il atteigne l’État olympique de Tokyo.205 : le nombre de pays et territoires auxquels ils devraient participer aux Jeux de Tokyo. Au total, 206 pays, par l’intermédiaire de leurs comités olympiques nationaux, font partie du Comité international olympique (CIO) et tous sont tenus de participer, bien que la Corée du Nord ait annoncé son retrait. Ils seront rejoints par une équipe d’athlètes réfugiés, sous le drapeau du CIO 230 et 310 : le nombre quotidien de médecins et d’infirmières établi par l’organisation pour s’occuper des participants. 339 : le nombre d’épreuves qui composent le programme sportif des Jeux Olympiques 539 : le nombre d’épreuves pendant les Jeux Paralympiques 1 400 : kilomètres sur la dite « route olympique », le réseau routier et de transport reliant les différents sites avec Tokyo 0,1 796 : le nombre de jours depuis que Tokyo est devenue la ville hôte des Jeux olympiques. à la cérémonie de clôture des Jeux de Rio le 22 août 2016 et jusqu’à l’ouverture de l’épreuve de Tokyo le 23 juillet. 5 000 : le nombre de médailles fabriquées à partir de 78 985 tonnes de matériaux recyclés, dont des petits appareils électroniques ou 6,21 millions de téléphones portables 11 100 : le nombre approximatif d’athlètes qui devraient participer aux différentes compétitions des Jeux olympiques de Tokyo. Quelque 4 400 athlètes seront aux Jeux paralympiques. 80 000 : le nombre approximatif de tests COVID quotidiens que les organisateurs prévoient d’effectuer sur les athlètes, les entraîneurs et les autres participants. 1.64 mille milliards de yens (environ 12,6 milliards d’euros / 14,9 milliards de dollars) auxquels le montants du budget officiel après les frais du report de la compétition et les mesures anticovid. Ce seront les Jeux les plus chers de l’histoire, une condition qu’ils avaient déjà avant même le report.