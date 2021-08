08/08/2021 à 12h40 CEST

.

Les Jeux de Tokyo resteront dans les mémoires comme les premiers à se dérouler en cas de pandémie, mais aussi comme ceux dans lesquels des stars telles que Kevin Durant Oui Yulimar Rojas ils ont partagé la gloire olympique avec des adolescents vêtus de jeans et faisant du skateboard.

C’était les Jeux des exceptions. On pouvait compter sur les équipes des États-Unis pour prolonger leurs séquences de victoires en basket-ball, ou Eliud Kipchoge revaliderait le titre en marathon. Même avec cela, Rojas battrait le record du monde du triple saut. La prévisibilité n’enlève rien à ses exploits.

Mais personne ne pouvait imaginer qu’un Italien gagnerait le 100m, qu’un Tunisien remporterait le 400m nage libre, qu’un Indien dominerait le concours de javelot ou que la Russie perdrait en gymnastique rythmique.

On ne pouvait pas non plus s’attendre à ce que Simone Biles, la réinventrice de la gymnastique, se retire de la compétition pour préserver sa santé mentale.

L’esprit olympique a opéré sa magie pour compenser, après de longs mois d’incertitude pandémique, plus d’équipes que jamais : 93 pays sont entrés dans le tableau final des médailles, sept de plus qu’en 2016 et 2012, six de plus qu’en 2008.

La Chine était en tête du classement mondial jusqu’à la dernière journée de match, lorsqu’elle a été dépassée par les États-Unis par une seule médaille d’or, 39 à 38.

Les sports collectifs ont vu le pas en avant de la France, qui s’apprête à triompher aux Jeux de Paris dans seulement trois ans et qui a remporté l’or en handball masculin et féminin, l’argent en basket-ball et l’or en volley-ball masculin.

Les Américaines ont remporté les deux médailles d’or en basketball, la septième d’affilée pour elles, la quatrième pour elles, ainsi que le water-polo et le volleyball féminin.

Le Japon a gagné au baseball et au softball, c’est pourquoi ils ont proposé que ces sports reviennent au programme olympique à Tokyo. Les titres de hockey sont allés à la Belgique pour les hommes et aux Pays-Bas pour les femmes. Le water-polo masculin est allé en Serbie. La Nouvelle-Zélande et les Fidji, hommes et femmes, ont remporté l’or au rugby.

Dans la piscine l’Américain Caeleb Dressel a remporté le droit de revendiquer le trône de Michael Phelps après avoir clôturé sa participation à Tokyo avec cinq médailles d’or, une de moins que les six auxquelles il aspirait dans la capitale japonaise. Au 100 papillon, il a signé sa victoire avec un record du monde (49,45).

Les épreuves féminines ont été un terrain fertile pour les Australiennes. Mésange d’Ariarne chancelait sur son piédestal le légendaire katie ledecky, qu’il a battu aux 200 et 400 libres; Kaylee mckeown a dominé les courses de dos avec des victoires à 100 et 200 ; et le sprinter Emma Mckeon a fait ses adieux à la capitale japonaise avec sept médailles, dont quatre d’or en 50, 100 et 4×100 nage libre et 4×100 styles.

le tunisien Ahmed HafnaouiLe joueur de 18 ans a remporté l’or au 400 m nage libre après être entré en finale avec le pire temps. Il n’a pas eu de résultats pertinents dans les compétitions internationales à l’exception de quelques podiums dans les championnats africains.

Trois records du monde ont été battus dans des épreuves d’athlétisme, menés par le Vénézuélien Yulimar rouge en triple saut et le Norvégien Karsten Warholm et l’américain Sydney McLaughlin sur 400 mètres haies.

Retrait de Boulon Usain, qui semblait permettre aux États-Unis de retrouver plus facilement l’hégémonie sur 100 et 200 mètres, n’a pas été mise à profit par l’équipe nord-américaine. L’héritier était, à la surprise générale, un Italien : Marcell Jacobs. Il a remporté l’une des cinq médailles italiennes, toutes en or.

le jamaïcain Elaine Thompson–Héra a répété le doublé en 100 et 200 et a décroché une troisième médaille d’or en tant que membre du relais 4×100, surpassant la récolte des Néerlandais Sifan Hassam, qui a obtenu les titres du 5 000 et du 10 000 mètres ainsi qu’une médaille de bronze au 1 500.

L’Américain Allyson Félix, 35 ans, a porté à onze (7 or, 3 argent, 1 bronze) son record universel de médailles olympiques avec une médaille de bronze individuelle au 400 mètres et deux médailles d’or en tant que membre des deux relais.

Parmi les exceptions, la victoire d’un Européen, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, à 1 500 ; celui de l’indien Neeraj chopra au javelot, sous le regard du grand dominateur de la discipline, l’Allemand Johannes Vetter; et celle du marocain Soufiane El Bakkali plus de 3 000 haies après neuf titres kenyans consécutifs.

Le plus grand marathonien de l’histoire, le Kenyan Eliud Kipchoge, a fermé le stade avec sa foulée majestueuse et une deuxième médaille d’or consécutive. Il est le troisième homme capable de conserver sa couronne à 42 195 mètres.

Simone biles elle a donné un coup de pied au tableau du système sportif lorsqu’elle est arrivée à Tokyo en tant que star probable des Jeux et a pris sa retraite au deuxième jour de compétition, submergée par la pression. Il a subi un épisode de déconnexion corps-esprit qui l’a empêché de faire ses exercices. Il n’a participé qu’à la finale à la barre, dans laquelle il n’a pas eu besoin de faire de pirouettes, et a remporté la médaille de bronze.

La gymnaste américaine a porté sur la scène olympique le problème de la santé mentale des athlètes qui avaient déjà retiré du circuit depuis près de deux mois une autre participante aux Jeux, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka.

Sans Biles, les deux grands protagonistes de l’Ariake étaient les locaux Daiki Hashimoto, avec 19 ans la plus jeune de l’histoire à remporter le concours complet, et la Brésilienne Rebeca Andrade, médaille d’argent générale après la Nord-américaine Sunisa lee et l’or en saut, les premières médailles de la gymnastique féminine latino-américaine.

Novak Djokovic, dans sa meilleure saison en termes de titres, il a gaspillé ses chances de remporter le ‘Golden Slam’ à Tokyo et a même disparu du podium, abattu par les raquettes du bon jeu des Espagnols Pablo Carreño. L’or est allé à l’Allemand Alexandre Zverev. Chez les femmes, pour les Suisses Belinda Bencic.

Un autre athlète consacré qui a ajouté l’éclat olympique à son record était l’Équatorien Richard Carapaz, qui dans la course de fond a battu deux poids lourds du cyclisme mondial sur le circuit de Fuji, le Belge Wout van aert et le slovène Tadej pogacar, récent vainqueur du Tour de France.

Les Jeux ont vu la participation du premier athlète transgenre, l’haltérophile néo-zélandais Laurier Hubbard, qui a été éliminé au premier changement après trois tentatives infructueuses au départ. Puis elle était reconnaissante pour l’opportunité et a annoncé sa retraite.

Les nouveaux sports ont apporté un vent de fraîcheur aux Jeux, tout comme un groupe de champions adolescents qui ont presque eu du mal à comprendre la signification de leurs exploits olympiques.

La première du skateboard s’est terminée avec le plus jeune podium de l’histoire, formé par les Japonais Momiji nishiya et le brésilien Rayssa Leal, tous deux âgés de 13 ans, or et argent, et aussi japonais Funa Nakayama, 16 ans, bronze dans la catégorie rue.

Dans le parc testent les Britanniques Marron cielA 13 ans également, il a partagé la joie de sa médaille de bronze avec ses 1,2 million de followers sur Instagram.

Espagnol aussi Alberto Gines, championne d’escalade, à l’âge de 18 ans, a donné un nouveau souffle à un autre sport qui faisait ses débuts aux Jeux.

Le surf, qui comme les précédents, continuera comme sport olympique, et le karaté, qui ne sera pas aux Jeux de Paris, également créé à Tokyo. Sa place sera occupée par le ‘breakdance’, autre sport urbain avec lequel le CIO veut lancer la canne au plus jeune public.