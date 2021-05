“ Les jeux d’esprit de Hamilton ricochent au large de Verstappen ”

Lewis Hamilton devrait arrêter d’essayer de jouer à des jeux d’esprit avec Max Verstappen car Helmut Marko dit qu’ils n’ont aucun effet sur son pilote.

Le championnat de cette année est, du moins pour autant que l’on puisse dire après seulement deux Grands Prix, se prépare pour une bataille épique entre Hamilton et Verstappen pour le titre mondial.

Hamilton est à la poursuite d’une huitième couronne record des pilotes avec Verstappen après son premier.

Deux courses et les protagonistes du titre sont séparés par un seul point.

Marko estime que Hamilton a déjà commencé à jouer à des jeux d’esprit avec Verstappen mais insiste sur le fait que cela ne dérange pas le pilote Red Bull.

«Les jeux d’esprit de Hamilton ricochent sur Max», a-t-il déclaré à F1-Insider.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il croyait jouer aux jeux de Hamilton, il a souligné les récents commentaires du Britannique selon lesquels Sebastian Vettel a été sa rivalité «préférée» car il est un «pilote incroyable».

«Vous ne devriez pas prendre cela au sérieux et montrer simplement qui Lewis considère vraiment comme un danger», a déclaré Marko. “Max le sait et cela ne fait que le rendre plus fort et plus confiant.”

Les deux se sont déjà battus roue à roue cette saison, se disputant la tête au départ du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Hamilton a commencé en pole avec Verstappen troisième sur la grille, mais c’est le Néerlandais qui a mené dans le premier virage, bien que Hamilton ait essayé de se battre.

Un combat qui lui a coûté un morceau de son aile avant.

“Il n’aurait jamais dû s’engager dans un duel avec Max dans le premier virage”, a déclaré Marko. «Dans sa position extérieure, il ne pouvait tirer que la courte paille.

«Néanmoins, il voulait être le meilleur chien et cela a ruiné sa race.

«J’espère que c’est la tendance. Dans tous les cas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la pression. »

Marko estime que Red Bull a 60-40 chances de battre Mercedes lors du GP du Portugal ce week-end alors que Verstappen cherche à remporter deux victoires consécutives pour la saison.

«Nous apportons des mises à jour mineures et avons montré que nous sommes compétitifs sur toutes les pistes. Et croyons que le Portugal devrait aussi nous convenir. Je vois 60% de chances que nous puissions faire mieux ici », a-t-il déclaré à Kronen Zeitung.

«Nous avons une voiture bien équilibrée qui réagit positivement à tous les changements.

«Plus il fait chaud, mieux nous sommes en forme. Par rapport à Imola, il fait dix degrés de plus à Portimao, ce qui est significatif. D’un sentiment, c’est aussi un avantage pour nous.

