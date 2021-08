Les jeux en ligne les plus compétitifs de l’automne 2021

Nous examinons les jeux en ligne les plus compétitifs pour l’automne 2021.

Alors que l’esport était autrefois confiné aux salles de jeux faiblement éclairées, il s’agit désormais d’une industrie de plusieurs milliards de dollars. Ceci est alimenté par une communauté en ligne animée qui connecte des joueurs de tous les coins du monde et a favorisé une scène extrêmement compétitive. Les jeux vidéo ont parcouru un long chemin depuis le début de l’industrie et sont une progression naturelle dans l’histoire du jeu.

Avant les jeux vidéo, les gens de tous horizons affluaient vers les jeux de casino traditionnels comme le blackjack et le craps. En fait, d’innombrables personnages de l’histoire étaient des passionnés de jeux comme Lorenzo de’ Medici ou Napoléon Bonaparte. Lorenzo de Medici a souvent mentionné les jeux de casino tels que La Balleta ou Il Frusso dans la poésie, tandis que Napoléon Bonaparte aimait les jeux avec une stratégie profonde. Finalement, l’amour de l’humanité pour le jeu a conduit aux jeux vidéo et maintenant l’esport est la prochaine évolution.

À l’approche de l’automne, voici les jeux les plus compétitifs à jouer à l’intérieur pendant les mois les plus froids à venir.

Pokémon Unis

Les MOBA sont peut-être à la mode en ce moment, mais ce titre était une surprise totale. Pokemon Unite est l’un des derniers ajouts au genre et malgré le scepticisme initial, le format fonctionne d’une manière ou d’une autre. Ici, vous contrôlez des personnages Pokémon classiques comme Pikachu, Gengar, Snorlax et d’autres alors que vous participez à des combats MOBA standard basés sur des voies tout en essayant de maîtriser vos adversaires. Bien sûr, ce jeu a une sensation plus décontractée, mais il crée rapidement une base de fans qui apprécie les mécanismes uniques qui le sous-tendent.

Fortnite

Fortnite a fait irruption sur la scène en 2017 et est depuis un titan de l’esport. Avec des tournois massifs organisés dans le monde entier avec des prix lucratifs, il est peu probable que ce jeu tombe en disgrâce de sitôt. Son mécanisme de construction unique le place dans une catégorie différente de celle de la plupart des autres jeux que vous rencontrerez et son style run and gun est passionnant. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels, vous ne vous retrouverez jamais sans la meilleure concurrence disponible.

Halo infini

Les fans de Halo attendent depuis longtemps la sortie d’un véritable chapitre de la série principale et ils l’obtiennent enfin cette année. Bien qu’il ne soit actuellement qu’en version bêta ouverte, il accumule rapidement une énorme base de joueurs alors que les streamers plongent dans les nouveaux mécanismes et le nouveau style de jeu qui sont présents ici. Quelle que soit la date de sortie officielle de fin 2021, il s’agit d’un titre compétitif pour le moment et ne fera que gagner plus de joueurs à mesure que nous nous rapprochons du lancement.

Légendes Apex

Apex Legends est l’un des meilleurs jeux de tir Battle Royale gratuits que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Il aurait plus de 100 millions de joueurs et aurait reçu les meilleurs scores d’IGN et de PC Gamer. Apex Legends se distingue par un gameplay chaotique au rythme rapide et des manœuvres approfondies qui vous donnent l’impression d’avoir beaucoup de contrôle sur votre personnage. De plus, de nouveaux personnages et capacités sont publiés tout le temps. Cela aide le jeu à rester frais et intéressant car il apporte de nouveaux éléments et styles de jeu.

Tekken 7

Les jeux de combat auront toujours une place de choix dans le monde de l’esport. Alors que la plupart de ces titres ne parviennent qu’à attirer une base d’utilisateurs petite mais dédiée, Tekken 7 a un large attrait et est un élément populaire de nombreux tournois d’esports. Le jeu utilise le ralenti à des moments clés qui crée une atmosphère tendue alors que vous et votre adversaire attendez tous les deux de voir qui se connecte en premier. De plus, de nouvelles «saisons» sont publiées régulièrement et apportent de nouveaux personnages, des listes de mouvements mises à jour et des changements de qualité de vie dans le codage.

League of Legends

Pour la plupart des joueurs, League of Legends est le meilleur MOBA sur le marché aujourd’hui. D’une manière ou d’une autre, même après plus d’une décennie, ce jeu parvient à se sentir frais et convaincant. Cela est probablement dû à la mécanique profonde qui alimente ce titre car il y a tout simplement tellement de choses à apprendre et de nouvelles stratégies à développer. La force de League of Legends vient de sa liste de personnages uniques qui fonctionnent tous de différentes manières, ce qui signifie que le nombre de combinaisons au sein d’une équipe est infini. Cela signifie qu’il existe d’innombrables styles de jeu différents que vous pouvez choisir d’utiliser.

