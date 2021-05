Les jeux exclusifs d’Ubisoft sont désormais appelés “Originals”

Les titres exclusifs du géant français de l’édition Ubisoft porteront désormais la marque «Ubisoft Originals».

C’est selon un porte-parole de la société, qui a déclaré à Eurogamer que ce serait ainsi que sa production sera désormais marquée.

«Pour aller de l’avant, la mention« Ubisoft Original »est attachée à tous les jeux d’Ubisoft créés en interne par nos talentueux développeurs», a déclaré le représentant.

Le nom est apparu pour la première fois aux côtés du titre de division gratuit récemment annoncé, Heartland, qui a été révélé la semaine dernière. Cela devrait être lancé à un moment donné de l’exercice 2021/22 et est en cours de développement par Red Storm Entertainment. Il y a peu d’indications sur ce que ce jeu impliquera réellement, bien que la spéculation semble être qu’Ubisoft suit la stratégie d’Activision pour Call of Duty avec le titre gratuit de bataille royale Warzone.

Étant donné que la plupart des jeux publiés par Ubisoft proviennent de sa propre écurie de studios, cela pourrait suggérer que la société va commencer à publier un plus grand nombre de titres tiers.

