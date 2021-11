Les jeux explosifs de Jalen Hurts lui donnent une chance d’être le QB des Eagles du futur

Jalen Hurts est une force avec laquelle il faut compter. Ce n’est que sa deuxième année dans la ligue, et il commence à montrer qu’il est possible qu’il soit la réponse à long terme des Eagles de Philadelphie au poste de quart-arrière.

Hurts s’est toujours montré prometteur. Il a commencé sa carrière universitaire en Alabama avant de finalement être transféré en Oklahoma et de devenir une star. Les Eagles l’ont sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2020 pour remplacer Carson Wentz, mais il est devenu le partant de l’équipe après que Wentz a été échangé pendant l’intersaison. La première année de Hurts en tant que partant a été pleine de hauts et de bas, mais lorsque les Eagles l’utilisent à ses forces, il montre qu’il peut être un meneur de jeu incroyablement dangereux.

Hurts a été excellent dans la victoire des Eagles 40-29 sur les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche. Il a terminé le match 13 sur 24 pour 147 verges par la passe, tout en ajoutant 69 verges et trois touchés au sol. Son dernier point de touché a glacé le match à la fin du quatrième quart sur une course incroyable que nous regarderons encore et encore.

Regardez Hurts geler absolument la défense de Denver sur ce casse-croûte de touché :

Jalen Hurts coupé sur la course TD! Jalen Hurts a 8 touchés au sol cette année La plupart pour un QB dans la NFL Plus jamais pour un QB des aigles les 11 premiers matchs de la saison pic.twitter.com/ZvyImqoGGv – John Clark (@JClarkNBCS) 21 novembre 2021

Hurts a maintenant huit touchés au sol, ce qui mène tous les quarts de la NFL. Il est le premier QB des Eagles à se précipiter pour trois touchés dans un match – quelque chose que Mike Vick et Donovan McNabb n’ont même pas fait. Hurts a maintenant les jeux les plus explosifs de tous les QB cette saison. Il a également le QBR le plus élevé de la ligue au cours des cinq dernières semaines :

Jalen Hurts est le QB classé n ° 1 dans la NFL au cours des 5 dernières semaines (75,0 QBR). Jalen Hurts a 2 ans et 3,6 millions de dollars restants sur son contrat de recrue. Arrêtez de parler de Deshaun Watson et Russell Wilson et Aaron Rodgers. – Paul Hembekides (@PaulHembo) 22 novembre 2021

Les coéquipiers de Hurts remarquent l’amélioration de son jeu.

« Oh, je regarde toujours Jalen », a déclaré son coéquipier Avonte Maddox. « Je regardais le Jumbotron et quand je l’ai vu faire ce mouvement, je me suis dit ‘Oh, snap.’ Je cherchais l’entraîneur pour pouvoir prendre du ruban adhésif pour aider les chevilles de ce gamin.

« Jalen est un joueur spécial qui oblige les défenses à jouer différemment. » a déclaré l’entraîneur-chef des Eagles Nick Sirianni.

Après un match incroyable, Hurts reconnaît ce dont ils ont besoin pour maintenir l’élan.

« Je pense que l’identité n’est pas la capacité de diriger le ballon », partage-t-il dans son interview d’après-match. « C’est une mentalité, c’est une approche.

Il est sur le point de forger son identité individuelle avec les Eagles et commence à ressembler à un gardien de franchise.