Les jeux Game Boy et Game Boy Color arrivent en ligne

Ce n’est un secret pour personne que le vaste catalogue de Nintendo compte parmi les trésors les plus inexploités du jeu moderne. Mais bientôt, il est sur le point d’être un peu moins inexploité, car les jeux de la bibliothèque Game Boy et Game Boy Color devraient apparemment rejoindre Nintendo Switch Online, rapporte Eurogamer.

Nintendo Switch Online – ou, comme on l’appelle par son terme scientifique, Game Pass For Really Old Games (GPFROG) – permet aux joueurs d’accéder à plus de 100 jeux de la NES et de la SNES, dont Super Metroid, Super Mario World et The Legend of Zelda : Un lien vers le passé. Vous devez également vous inscrire au service si vous souhaitez jouer à des jeux plus modernes en ligne. Un abonnement coûte 4 $ par mois ou 20 $ par an.

Des murmures sur l’ajout de jeux Game Boy ont commencé à tourbillonner plus tôt cette semaine dans un épisode du podcast Nate the Hate. Mardi, Nintendo Life, citant ses propres sources, a corroboré le rapport du podcast. Et puis, ce matin, Eurogamer a corroboré la corroboration du rapport par Nintendo Life. Donc, oui, il semble assez probable que nous jouerons à une sorte de jeux Game Boy originaux via le Switch dès ce mois-ci.

Cela dit, la date exacte n’est pas claire. Nintendo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

L’ajout de jeux Game Boy originaux au catalogue Switch Online est une prochaine étape naturelle pour le service. À l’origine, cela a commencé avec une poignée de jeux NES. Au fil des ans, il a ajouté plus de jeux de cette plate-forme, puis, en 2019, a ajouté un tas de la SNES. Le service fête ses trois ans le 18 septembre.

Donc, d’après mes calculs, si Nintendo continue de suivre chronologiquement la gamme de son matériel, il ne faudra que… 76 ans de plus avant que je puisse jouer à Kirby Air Ride sur ma Switch. Hé, qui sait ! D’ici là, je le jouerai peut-être sur le commutateur 4K.