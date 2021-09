Les jeux Game Boy sur Switch pourraient débarquer ce mois-ci

TL;DR

Une mise à jour supposée de Nintendo Switch Online pourrait vous permettre de jouer à des jeux Game Boy sur Switch. Apparemment, le service comprendrait une petite sélection de titres Game Boy et Game Boy Color. Malheureusement, cela n’inclurait probablement pas les titres Game Boy Advance.

À compter d’aujourd’hui, votre abonnement Nintendo Switch Online vous donne un accès illimité à plus de 100 jeux NES et SNES. Vous jouez aux jeux sur votre Nintendo Switch via des émulateurs officiels Nintendo. Ils vous permettent de faire des choses que vous ne pourriez jamais faire sur les consoles d’origine, comme rembobiner, sauvegarder à tout moment et jouer en ligne avec des amis.

En réponse à cela, Nintendo Life a confirmé avec ses propres sources que les jeux Game Boy et Game Boy Color arriveront probablement très bientôt sur Switch – peut-être même ce mois-ci.

La Game Boy a été lancée en 1989 et a vu plus de 1 000 jeux compatibles. La Game Boy Color a été lancée en 1998 et a vu près de 1 000 jeux au cours de sa vie (elle a également joué à la plupart des jeux Game Boy originaux). Cela signifie que Nintendo a près de 2 000 jeux qu’il pourrait apporter au service Switch Online.

Cependant, il est peu probable que ce nouvel aspect du service de console rétro inclue des titres Game Boy Advance. Cela ne veut pas dire que cela ne se produira pas à l’avenir, mais cela ne se produira probablement pas cette année.

Vous pouvez déjà jouer à certains jeux Game Boy sur Switch, tels que l’original Final Fantasy Adventure, qui est disponible dans le package Collection of Mana. Gardez cela à l’esprit, car l’existence de ces ports pourrait signifier que vous ne verrez pas ces jeux dans le service Switch Online, si cette rumeur s’avérait vraie.