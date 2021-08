Les jeux gratuits de Stadia Pro en septembre incluent Darksiders 2 et plus

Google a annoncé les derniers jeux Stadia Pro auxquels les abonnés peuvent prétendre à partir de septembre, ainsi que du nouveau contenu pour Watch Dogs: Legion et une précommande pour la dernière extension Destiny 2 disponible aujourd’hui.

Les membres Stadia Pro peuvent réclamer Darksiders 2: Deathinitive Edition, Little Big Workshop et Wave Break à partir du 1er septembre. La société a noté que les abonnés peuvent toujours réclamer Blue Fire, Chronos et Gunsport jusqu’au 31 août.

Watch Dogs: Legion a reçu du contenu payant et gratuit maintenant disponible. Les détenteurs d’un abonnement de saison peuvent incarner Darcy, un membre de l’Ordre des Assassins de la franchise Assassin’s Creed, en campagne solo ou en mode en ligne. L’Assassin est équipé d’un pistolet à fléchettes et de la lame cachée, signature de la franchise.

Le contenu gratuit pour le jeu d’action-aventure Ubisoft comprend deux missions d’histoire, des missions mondiales, des modes PvP d’extraction et d’invasion et le mode de résistance solo. Les joueurs de Stadia peuvent également essayer le mode coopératif autonome Legion of the Dead, où jusqu’à trois joueurs s’associent pour échapper à Londres infesté de zombies.

Le développeur de Destiny 2, Bungie, avait annoncé plus tôt dans la journée que le multijoueur multiplateforme est désormais disponible sur Stadia, PC et consoles. Le studio a également révélé la dernière extension du jeu de tir multijoueur en ligne, The Witch Queen, qui sera lancée en février prochain. Précommandes pour Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + 30th Anniv. L’offre groupée est désormais disponible sur la boutique Stadia au prix de 100 $. Pendant ce temps, les autres extensions de l’un des meilleurs jeux Stadia de 2021 sont actuellement en vente jusqu’à la fin du mois.