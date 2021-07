Les jeux gratuits PS Plus d’août ont été divulgués

Sony a apparemment divulgué ses jeux gratuits PS Plus pour août, avant une annonce officielle.

Le site officiel de PlayStation semble avoir été mis à jour prématurément ce week-end (merci Eurogamer), révélant que la gamme de jeux gratuits PS Plus d’août comprend Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4), Tennis World Tour 2 (PS4) et Hunter’s Arena : Légendes (PS5).

Les informations mises à jour ont depuis été supprimées, le site Web affichant à nouveau l’offre de jeux gratuits de juillet, mais pas avant que les joueurs n’aient repéré l’erreur apparente.

La programmation PS+ d’août dévoilée par Sony https://t.co/Ty18b8ewIt•Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville•Tennis World Tour 2•Hunter’s Arena: Legends (PS5) pic.twitter.com/cn6NV4ElYy24 juillet 2021

Voir plus

Sony annonce généralement ses jeux gratuits PlayStation Plus vers la fin du mois, avec un article de blog officiel et une vidéo, avec des jeux disponibles au téléchargement au cours de la première semaine du mois suivant. Dans ce cas, les jeux PS Plus gratuits d’août seront apparemment disponibles à partir du 3 août.

Étant donné que cette mise à jour ne concernait que le site Web et qu’elle a maintenant été supprimée, nous pouvons supposer qu’il s’agissait d’une erreur de la part de Sony.

Alors, qu’est-ce qui est (potentiellement) à gagner ?

(Crédit image : Mantisco)

Bien que Sony n’ait pas officiellement confirmé qu’il s’agit officiellement des jeux PS Plus d’août au moment de la rédaction, nous supposons qu’il ne faudra pas longtemps avant de le faire. Nous imaginons également que cette liste divulguée, étant donné qu’il s’agit d’une erreur de Sony elle-même, est probablement assez précise.

Alors, sur quoi les abonnés PS Plus mettent-ils (potentiellement) la main en août ?

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville est un jeu de tir à la première personne délirant qui vous voit participer à une escarmouche de banlieue, combattant pour (vous l’avez deviné) soit des zombies sans cervelle, soit une flore féroce. Plants vs. Zombies est ridiculement amusant et offre aux joueurs l’opportunité parfaite de se lancer dans la folie multijoueur en ligne qui ne se prend pas trop au sérieux.

Pour ceux qui ont vu leurs aspirations de pro du tennis alimentées par Wimbledon, Tennis World Tour 2 vaut le détour. Jouant en tant que meilleurs joueurs du monde, Tennis World Tour vous permet de dominer le circuit mondial – topspining, revers et servir votre chemin vers le sommet.

Enfin, nous avons Hunter’s Arena : Legends. Hunter’s Arena: Legends est une bataille royale se déroulant dans l’Asie ancienne, avec des combats PvP et PvE à 30 joueurs. Si vous aimez une bataille royale, mais que vous êtes fatigué de Fortnite, Apex Legends et PUBG, alors Hunter’s Arena vaut le détour.

N’oubliez pas que même s’il semble que Plants vs. Zombies et Tennis World Tour 2 seront des versions PS4, vous pouvez également jouer à ces jeux PS4 sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité – bien qu’il semble que les joueurs PS4 ne pourront pas jouer à Hunter’s Arena: Legends , qui est un titre PS5.

Avis : pas la meilleure offre PS Plus

(Crédit image : Nacon)

Ce n’est pas la meilleure gamme de jeux PS Plus que nous ayons vue et c’est honnêtement un peu décevant, en particulier en ce qui concerne l’offre apparente de jeux PS5.

Hunters Arena ne se compare pas tout à fait aux mois où de toutes nouvelles exclusivités PS5 telles que Destruction Allstars et Soulstorm étaient proposées. Cependant, Plants vs Zombies semble être une vraie vedette ici et vaut vraiment votre temps.

Alors que nous dirions généralement de prendre toutes les fuites de jeux PS Plus avec un tas de sel, car elles se sont avérées fausses dans le passé, nous imaginons que celle-ci est assez légitime, car elle vient de Sony elle-même. Il ne nous reste plus qu’à attendre l’annonce officielle.

Un investissement rentable

(Crédit image : Sony)

Vous devez être un abonné PlayStation Plus actif pour récupérer ces jeux PS Plus gratuits – et ils sont à vous pour jouer quand vous le souhaitez tant que vous restez abonné.

Être abonné PS Plus signifie que vous pouvez jouer en ligne avec des amis, mais vous permet également de profiter de réductions et de jeux gratuits chaque mois. C’est un excellent moyen d’essayer des jeux PlayStation auxquels vous n’auriez peut-être pas joué autrement, qu’il s’agisse de titres indépendants qui vous ont échappé ou de titres trop chers à acheter au lancement.

Chaque mois, nous voyons Sony proposer un mélange de jeux PS4 et PS5, cela vaut donc la peine d’être acheté même si vous n’avez pas encore mis à niveau.

Les meilleures offres d’abonnement Sony Playstation Plus de 12 mois du jour