Les jeux iPhone les plus rémunérateurs rapportent chacun plus de 1 million de dollars par jour

Les quatre jeux iPhone les plus rémunérateurs rapportent chacun plus d’un million de dollars par jour, le leader dépassant les 3 millions de dollars, selon un nouveau rapport d’analyse publié aujourd’hui…

Rapports Finbold :

Selon les données acquises par Finbold, en juin 2021, les dix jeux iPhone les plus rentables aux États-Unis génèrent en moyenne 11,2 millions de dollars de revenus quotidiens, soit l’équivalent de 336,2 millions de dollars chaque mois. La plate-forme de création de jeux et de jeux en ligne Roblox (NYSE : RBLX) est en tête du classement avec des revenus estimés à 3,01 millions de dollars par jour ou 92 millions de dollars par mois. Clash of Clans se classe loin derrière avec une moyenne estimée de 1,8 million de dollars de revenus quotidiens. Les revenus comprennent les achats intégrés et le prix d’achat du jeu.

Ailleurs, Candy Crush Saga est l’application iPhone la plus installée aux États-Unis, avec une moyenne de 23 194 installations par jour. Pokémon GO est deuxième avec 22 331 installations quotidiennes moyennes. En général, les 10 jeux iPhone les plus rentables aux États-Unis sont installés au total 6,24 millions de fois par mois. Les données en surbrillance excluent les numéros de réinstallation.