Fromsoftware, créateur de Dark Souls et du très attendu Elden Ring de Sekiro est en route, la suite de Nintendo à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Bethesda, créateur de Skyrim et Fallout sort enfin une nouvelle IP dans Starfield, et Ghostwire : Tokyo enfin voir une sortie en 2022 ne sont que quelques-uns des titres chauds de l’année. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et découvrez les jeux les plus attendus de GameSpot en 2022.

