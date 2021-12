Les jeux les plus attendus de Kotaku en 2022 : PS5, Xbox, Switch, PC

Illustration : Annapurna Interactif

2021 est pratiquement terminé. Ancienne nouvelle ! Maintenant, tout ce qui compte pour tout le monde, c’est cette nouvelle chose à la mode appelée 2022, et ses nombreuses, nombreuses dates de sortie. Avez-vous entendu parler de notre prochain mois de février empilé? Même en tenant compte du fait que la pandémie et les problèmes d’approvisionnement vont probablement changer certaines choses et entraîner des retards, l’année s’annonce toujours prometteuse.

Cela étant dit, voici quelques-uns des jeux les plus attendus de Kotaku en 2022. De toute évidence, la liste n’est pas exhaustive et nous avons omis certaines des inclusions triple-A les plus évidentes, mais pas toutes. Pour cela, vous voudrez peut-être consulter notre liste de tous les jeux à venir en 2022 et au-delà, qui est mise à jour chaque fois qu’un jeu est annoncé ou retardé. Mais sans plus tarder !

Dying Light 2 Rester Humain

Le monde a-t-il besoin d’un autre jeu de zombies ? Peut être pas. Mais le premier jeu était amusant, et le second semble garder cette excellente action de parkour mélangée à des systèmes RPG tout en ajoutant plus de personnages et de choix narratifs au mélange.

Sifu

Sifu est un jeu d’action d’arts martiaux d’aspect viscéral par les créateurs d’Absolver et il a l’air génial. Chaque geste se déroule de manière transparente d’un mouvement à l’autre dans le combat, ce qui me rappelle certaines des meilleures scènes de combat de films comme The Matrix ou Kill Bill.

Rumbleverse

Un autre jeu de bataille royale ? Hmmm… Mais heureusement, Rumbleverse abandonne les armes à feu et les bombes des autres entrées du genre et les remplace par une action centrée sur la mêlée. Suplexer quelqu’un sur un toit semble être un excellent moyen de secouer l’état quelque peu vicié des batailles royales.

Horizon interdit à l’ouest

L’un des meilleurs (anciens) jeux exclusifs PlayStation avec une histoire captivante, un beau monde ouvert, des dinosaures robots géants obtient enfin une suite de nouvelle génération bien nécessaire. Qu’y at-il à dire?

Gran Turismo 7

Forza Horizon 5 est très amusant ! Mais l’ambiance plus lente des jeux classiques de Gran Turismo me manque. Gran Turismo est une série qui vous fait gagner des licences et propose un système de progression allant des voitures de merde aux machines de vitesse. De plus, Gran Turismo propose des pistes de course classiques de tous les temps, et les voir recréées dans le dernier jeu sur PS5 semble merveilleux.

Stratégie triangulaire

Capture d’écran : Square Enix

En ce qui concerne le niveau de qualité de Triangle Strategy, il n’y a aucune conjecture impliquée : nous savons déjà que ce jeu va régner, car il a déjà une démo ! C’est un gameplay tactique basé sur une grille (dans la veine de Fire Emblem) et des noms plus propres que vous ne pouvez en garder une trace (… également dans la veine de Fire Emblem) pour ce qui sera certainement un RPG tactique pour les âges.

Tunique

Cela pourrait ressembler à un autre clone de Zelda mettant en vedette un renard mignon dans un monde étrange.

Mais Tunique est bien plus que cela. Comme l’a expliqué Ari Notis de Kotaku plus tôt cette année après avoir joué à une démo limitée dans le temps du jeu. « Je ne pense pas avoir déjà joué à un jeu qui me fait autant confiance que Tunic. » C’est parce que tout dans le jeu est dans un langage fictif étrange et le jeu ne le traduit pas. Au lieu de cela, vous comptez sur votre connaissance des jeux pour résoudre les problèmes, menant à une expérience vraiment puissante.

Les pays des merveilles de la petite Tina

Borderlands n’est peut-être pas la franchise de jeux vidéo la plus mature ou la mieux écrite du marché. Il y a des moments où la boîte de dialogue vous fait grimacer, ou vous incitera peut-être à lancer un podcast alors qu’il est en sourdine ou quelque chose du genre. Mais il est difficile de nier ce jeu croisé coopératif facile à jouer, avec des tonnes de quêtes et de butin. C’est un jeu conçu dès le départ pour être joué avec des amis, et maintenant nous prenons cette base et la transplantons dans un monde médiéval fantastique loufoque avec des sorts magiques et des épées. Cela semble-t-il être un combo gagnant ?

Ouest étrange

De Devolver Digital, Weird West est un RPG d’action surnaturel de haut en bas sur le thème des cow-boys attrayant avec des éléments de furtivité et des sims immersifs. Cela peut être une bouchée, mais le jeu a fière allure et, après un retard, devrait sortir en mars. Je ne peux pas attendre.

Rue Saints

Après les événements de Saints Row IV, beaucoup étaient curieux de l’avenir de la série. Comment faire pour faire exploser la Terre et vaincre un empire extraterrestre maléfique ? La réponse : non. Au lieu de cela, vous appuyez sur le bouton de redémarrage. Alors que certains fans craignent que cette nouvelle entrée ne soit trop idiote, je suis heureux que nous ne retournions pas aux jours fades de Saints Row 1.

Starfield

Les jeux Bethesda ne sont peut-être pas toujours les plus stables, mais lorsqu’il s’agit de grands mondes remplis de choses interconnectées à faire et d’endroits à explorer, peu de studios sont meilleurs. Je veux dire, regardez combien de fois les gens continuent d’acheter, de jouer et de modifier Skyrim une décennie après sa sortie initiale. Starfield est également la première nouvelle franchise de Bethesda et le premier jeu véritablement nouvelle génération. L’idée de voir ce que le studio peut faire avec un matériel plus puissant et un nouveau moteur est très excitante, même s’il peut avoir besoin de quelques mods pour le rendre vraiment génial.

Ours et petit déjeuner

À l’origine, ce jeu au look cosy devait sortir cette année. Mais il a depuis été reporté à 2022. Bear and Breakfast est une simulation d’hôtel en pleine nature de Gummy Cat et bien qu’il ait l’air adorable, il semble également cacher des secrets de type Gravity Fall derrière sa surface chaude et floue.

Carte Requin

Peu de jeux vous enseignent les vrais tours de cartes et astuces. Peu de jeux ont l’air aussi cool que Card Shark. Ce que je dis c’est : je suis content que ce jeu existe. Arrivé sur Switch et PC l’année prochaine, Card Shark se déroule dans l’Europe du XVIIIe siècle et comportera des éléments et une progression roguelike.

Au revoir Volcan High

Capture d’écran : KO_OP

Une chose est presque certaine pour Goodbye Volcano High : cela nous fera probablement pleurer. Vraiment, nous parlons d’un jeu d’aventure narratif mettant en vedette des dinosaures anthropomorphes diplômés du secondaire. Au moins sur la base des matériaux de pré-sortie, le tout est imprégné de la saveur particulière du rock indé à la saccharine qui convient parfaitement pour dire adieu à une partie de la vie et bonjour à la suivante. Les dinosaures ont déjà eu une fin d’ère, mais Goodbye Volcano High semble être beaucoup plus émotionnel.

Kirby et la terre oubliée

Kirby est peut-être un personnage bien-aimé de Nintendo avec une longue histoire de jeux populaires et colorés. Mais cela n’a pas d’importance. Comme tant d’autres franchises et personnages, même Kirby fait le saut vers le genre du monde ouvert. Mais bon, The Forgotten Land a l’air cool et cela pourrait être un moyen intelligent d’attirer de nouveaux joueurs qui ne se seraient peut-être jamais souciés des précédents jeux Kirby 2D.

Tactiques de Metal Slug

Luke Plunkett de Kotaku a dit ceci à propos du prochain spin-off tactique de Metal Slug qui arrivera sur PC en 2022 : « Bien sûr, l’expérience Metal Slug est maintenant plus lente, mais tout le style reste, de la conception de personnage loufoque aux animations de mort exagérées. De plus, il y a encore des gros tanks et des combats de boss, seulement maintenant, tout est tactique au tour par tour au lieu d’action rapide, et tout a l’air cool comme l’enfer.

Blanc néon

Capture d’écran : Annapurna Interactive.

Neon White échappe à une catégorisation facile, c’est précisément pourquoi c’est si excitant. C’est un jeu de tir à la première personne, mais il y a un élément aléatoire via un mécanicien de construction de deck. C’est aussi en partie un jeu de plateforme, en partie un roman visuel, en partie une simulation de rencontres et en partie un RPG. Les niveaux sont conçus pour voler en quelques minutes ou moins, encourageant la course à pied. C’est une véritable soupe de mélange de genres qui semble être le type de jeu auquel vous devez jouer pour bien comprendre. -Ari Notis

Planète de Lana

Ce jeu pourrait faire des vagues uniquement sur la puissance de son esthétique. Selon les développeurs, qu’il s’agisse d’un ensemble de puzzles et de plates-formes « à travers les siècles et les galaxies » ne fait qu’attiser davantage l’intrigue. Une mise en garde: vous jouez comme un enfant accompagné d’une adorable petite créature, alors Planet of Lana va probablement être un peu un déchirement. -Ari Notis

Broyeurs

Il n’y a pas d’espace liminal quand il s’agit de jeux de société. Ils sont soit comiquement irréalistes (Rider’s Republic, SSX) soit admirablement attachés aux lois de Newton (Steep, Amped). D’après les premières images, Shredders atterrit carrément dans ce dernier camp, avec des athlètes lançant des flips brumeux comme s’ils participaient aux X Games. Si nous ne pouvons pas avoir le prochain jeu Skate avant un million d’années, Shredders est la prochaine meilleure chose. -Ari Notis

Éleveur de Slime 2

L’élevage de slimes est une vie difficile. Mais c’est aussi très amusant. Le Slime Rancher original était un jeu qui pouvait facilement passer des heures et des heures de votre journée, vous demandant de collecter, d’élever et de prendre soin de dizaines de slimes et de variantes de slime différents. La suite semble être plus la même, mais maintenant avec des mondes encore plus grands à explorer et plus de slimes à collecter. Il arrive également au Game Pass le premier jour de l’année prochaine.

Somerville

Cela ressemble à un jeu créé par Playdead (connu pour Limbo et Inside), qui suit, étant donné qu’il est développé par l’un des co-fondateurs de ce studio. Comme l’œuvre de Playead, Somerville est une énigme d’un jeu de plateforme, avec des bandes-annonces qui crient essentiellement « WTF se passe ici ? » Si les inspirations évidentes sont une indication, nous nous demanderons toujours après le générique. -Ari Notis

Splatoon 3

Splatoon était très bon. Splatoon 2 était deux fois plus bon. La logique veut que Splatoon 3 soit trois fois plus grand que le Splatoon original, n’est-ce pas ? Alors que les joueurs compétitifs adoreront avoir plus de trucs avec lesquels rivaliser et plus, la meilleure chose à propos de Splatoon 3 est l’introduction d’un mode histoire solo entièrement étoffé, afin que nous, les joueurs solos, puissions en savoir plus sur cet étrange monde de calmars. sans se faire tirer dessus. Eh bien, du moins pas par les autres joueurs. -Mike Fahey

Remplacé

Remplacé a atterri sur le radar de Kotaku grâce à une remorque E3 avec un ver d’oreille tueur. Mais cette bande-son a servi de toile de fond à un jeu de plateforme avec un magnifique pixel art, un combat d’apparence croustillante et une prémisse fascinante (vous êtes une unité d’IA piégée à l’intérieur d’un corps humain). Aussi: combat de train. Waouh ! -Ari Notis

Mario + Lapins Crétins étincelles d’espoir

Capture d’écran : Ubisoft

Le premier jeu Mario + Lapins Crétins en a dérouté beaucoup lorsqu’il a été annoncé en 2017. Mais une fois que les gens y ont joué, c’était… d’accord, toujours un peu bizarre. Mais aussi un jeu tactique au tour par tour bien conçu et astucieux, un peu comme un Xcom simplifié. Sparks of Hope cherche à nouveau à donner à Mario et à d’autres personnages de Mushroom Kingdom de gros pistolets de dessins animés et les associe aux Lapins Crétins d’Ubisoft. Mais cette fois, ils doivent sauver toute la galaxie !

Sans boeuf II

Le premier Oxenfree a vu un groupe d’adolescents se faufiler sur une île effrayante pendant la nuit, dans l’espoir de faire la fête, seulement pour ouvrir un portail surnaturel vers un mystère longtemps endormi qui ne peut être résolu qu’avec des radios. Bien écrit et dégoulinant de synthés tueurs, la fin d’Oxenfree a laissé la porte ouverte à de nombreuses nouvelles manigances.

Errer

C’est un jeu sur un chat. Vous incarnez le chat. Dans un monde apparemment post-humain occupé par des robots buveurs d’alcool. Je ne sais pas comment une prémisse peut être meilleure que cela.

Pokémon Légendes

C’est Pokémon rencontre Monster Hunter. Chasseur de monstre de poche. Nous explorons de vastes zones ouvertes (mais pas trop ouvertes) de la première région de Sinnoh, à l’époque où elle était sauvage et indomptée et connue sous le nom de Hisui. Nous verrons à quoi ressemblait le monde Pokémon avant que les humains et les monstres n’apprennent à vivre en harmonie et que tous les autres PNJ aient des conseils sur l’entraînement. Et bon, les nouvelles façons de jouer avec Pokemon sont toujours bonnes. -Mike Fahey

Dieu de la guerre Ragnarok

Je veux juste lancer la hache pendant encore 10 heures environ. Oh, et je suppose que je veux voir ce qui se passe après la fin du premier jeu, cette écriture était géniale. Garçon! Mais c’est surtout le lancer de hache.

Souffle de la suite sauvage

C’est la suite de l’un des jeux vidéo les plus appréciés et les plus populaires jamais sortis, sauf que cette fois, nous prenons notre envol et embrassons peut-être une maman déshydratée. Bien sûr, nous sommes excités.