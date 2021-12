Les jeux les plus cassés de 2021, de Battlefield à GTA

Image : Les gens peuvent voler

Vous vous souvenez des Outriders ? Issu du même studio qui nous a apporté Bulletstorm et Gears of War: Judgment, ce jeu de tir à la troisième personne avait le soutien de Square Enix mais n’a toujours pas répondu aux attentes. Il y avait des bugs qui ont effacé tout votre équipement, des problèmes du premier jour qui ont rendu difficile la connexion aux serveurs toujours en ligne, des problèmes qui ont tué instantanément des joueurs, de nombreux correctifs qui ont énervé la communauté, la liste est longue. C’est l’un de ces jeux de service en direct qui n’ont jamais vraiment pris de pause. Bien qu’il s’agisse d’un succès pour le développeur et l’éditeur, People Can Fly a rapporté en août qu’il n’avait reçu aucune redevance de Square Enix. C’est vraiment décevant parce que, si je suis honnête, j’ai apprécié mon temps avec Outriders, même si ma cohorte Kotaku Ari Notis s’est sentie plutôt « meh » à ce sujet six mois après le lancement.

Voilà, les choix de Kotaku pour les jeux les plus éclatés de 2021. J’ai beaucoup pensé à ajouter Cyberpunk 2077 à cette liste, mais cela ne semblait pas juste pour deux raisons : 1) il est sorti il ​​y a un an, et 2 ) nous savons à quel point c’était terrible. Écoutez, développer des jeux vidéo n’est pas facile. Cela nécessite des compétences et des compétences, des attributs qui sont fréquemment mis à rude épreuve par cette industrie d’exploitation. Les éditeurs et, plus particulièrement, les actionnaires doivent garder à l’esprit les paroles de Shigeru Miyamoto lorsqu’ils imposent des dates de sortie impossibles à respecter à leurs équipes : « Un jeu retardé est finalement bon, mais un jeu précipité est toujours mauvais. » Espérons que les titres de 2022 sortent dans un état beaucoup plus jouable, avec des lieux de travail qui respectent la volonté et la dignité de ceux qui y travaillent.