Les jeux N64 de Nintendo Switch Online + Expansion ont des problèmes

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Les jeux Nintendo 64 sont finalement devenus officiellement jouables sur Nintendo Switch Online hier soir et ils fonctionnent… moins que stellaires. Presque immédiatement, les médias sociaux ont commencé à se remplir d’exemples de lacunes techniques, de problèmes d’émulation et de dispositions de boutons qui prouvent qu’il n’y a pas de dieu. Cela remet une fois de plus en question ce que les gens obtiennent exactement en échange du nouveau niveau de prix premium de Switch Online.

Pour récapituler, Nintendo a annoncé le pack d’extension pour son service d’abonnement Switch Online existant à 20 $ par an en septembre, révélant discrètement le prix que récemment lors d’Animal Crossing: New Horizons Direct. En échange d’une mise à niveau à 50 $ par an, les joueurs ont accès à neuf jeux N64, 14 jeux Sega Genesis et le prochain DLC Happy Home Paradise pour New Horizons. Plus que doubler le prix de l’abonnement semblait un peu ridicule, mais en même temps, les gens voulaient vraiment jouer à The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur leurs commutateurs portables.

Avance rapide jusqu’à un peu plus d’une semaine après la révélation de ce prix, et il semble qu’Ocarina of Time et d’autres jeux de la fin des années 90 fonctionnent moins que parfaitement sur le matériel moderne. Speedrunner ZFG1 a partagé une collection de captures d’écran, comparant le tristement célèbre Water Temple du jeu avec le N64 original, la console virtuelle Wii U et la dernière version du jeu. Le brouillard, les distances de tracé et les textures de l’eau sont tous pires sur la version Switch. « Cela pourrait en fait être pire que WiiU VC », a écrit ZFG1 sur Twitter.

D’autres speedrunners ont également pris à partie la version Expansion Pack d’Ocarina. Un clip de MutantAura montre le jeu en train de tourner autour du village de Cocorico jusqu’à ce qu’il se bloque complètement. Un autre clip de Toufool montre un tas de décalage d’entrée lors de l’utilisation du contrôleur Switch Pro non câblé. Basé sur une vidéo de GameXplain, il faut plusieurs images supplémentaires à Link pour balancer son épée après avoir appuyé sur le bouton que dans les versions précédentes.

Ocarina of Time n’est pas le seul jeu à rencontrer des problèmes. Des framerates apparemment lents au démarrage ont également conduit à des intros effrayantes pour Super Mario 64 et Mario Kart 64. Ce dernier manque également un tas de brouillard qui masquait auparavant certains des aspects les plus laids du jeu.

L’un des attraits du pack d’extension n’est pas seulement la possibilité de jouer à des jeux N64 classiques sur Switch. C’est aussi la chance de les jouer en ligne, ce qui n’était pas une option auparavant. Mais les joueurs ont également rencontré un tas de problèmes de fréquence d’images et de latence en essayant de faire la course contre des amis.

Cela pourrait être un problème avec les connexions Internet de ces personnes, bien que, comme le sait toute personne possédant un commutateur, il est incroyablement difficile d’obtenir une connexion parfaite à moins que vous ne soyez assis juste à côté de votre routeur. Selon l’expert en homebrew OatmealDome, il semble également que l’émulation Switch N64 utilise un netcode « synchronisation parfaite », qui interrompt le jeu jusqu’à ce que les autres rattrapent leur retard.

C’est tout du côté de la technologie. Mais il existe également des choix extrêmement discutables ailleurs dans le pack d’extension. Par exemple, Mario Kart 64 nécessitait un Controller Pak pour enregistrer les données du contre-la-montre afin que les joueurs puissent courir contre leurs fantômes. La version Switch pense que c’est aussi le cas. Les instructions pour « insérer le Controller Pak N64 dans le contrôleur 1 » s’affichent à l’écran, même s’il n’y a pas de Controller Paks pour le Switch Online Expansion Pack, ce qui signifie que les essais fantômes n’ont pas été reportés.

La disposition des boutons est un tout autre fiasco étrange. Le contrôleur N64 d’origine avait six boutons sur le côté droit : B, A et quatre boutons directionnels C. Étant donné que le commutateur n’en a que quatre, les boutons B et A restent les mêmes, tandis que les boutons Y et X sont mappés sur deux des boutons C. Cela crée des problèmes, car le placement B et A sur le commutateur est perpendiculaire au placement sur le contrôleur N64 d’origine. Le résultat est une combinaison peu intuitive qui ne peut pas être reconfigurée, obligeant les fans de longue date en particulier à devoir s’adapter à une mise en page complètement différente. Ou achetez l’un des produits Nintendo actuellement en rupture de stock (Mise à jour : 26/10/21, 12 h 01 HE : temporairement de retour en stock) répliques de contrôleurs N64 pour 50 $ supplémentaires.

Cela pose un défi particulier dans au moins un jeu : le jeu de tir sur rail culte Sin and Punishment. Dans celui-ci, les joueurs se déplacent côte à côte tout en tirant avec les boutons de déclenchement. Mais comme le rapporte Eurogamer, la façon dont les boutons sont mappés signifie que vous ne pouvez pas tirer et vous déplacer à droite en même temps. Dans Super Mario 64, vous pouvez utiliser la fonction de grondement Joy-Con, mais uniquement si vous jouez à la version japonaise.

J’ai déconné avec une poignée de jeux hier soir, et même si j’ai rencontré certains de ces problèmes et pas d’autres, la chose qui m’a le plus dérangé était les bordures gris clair de chaque côté des jeux N64, là pour maintenir l’original 4: 3 proportions. Je viens de passer au Switch OLED, qui a des couleurs incroyablement vives et des noirs extrêmement sombres. Au lieu d’utiliser une bordure noire droite ou un fond d’écran coloré, les jeux du pack d’extension donnent l’impression que mon Switch souffre de brûlures de chaque côté de l’écran.

J’espère que ce sont des choses que Nintendo peut corriger, bien qu’étant donné ses antécédents, je ne suis pas sûr que quiconque doive retenir son souffle. La maigre bibliothèque de lancement du pack d’extension est censée s’agrandir à l’avenir, ajoutant des jeux comme The Legend of Zelda: Majora’s Mask et Paper Mario. En attendant, je peux confirmer que Mean Bean Machine du Dr Robotnik a très bien joué.