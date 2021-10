Les jeux N64 de Nintendo Switch Online ont besoin de travail

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le tout nouvel abonnement au pack d’extension de Nintendo Switch Online a finalement été lancé, donnant aux membres qui s’inscrivent au service l’accès à une gamme de titres classiques Nintendo 64 et Sega Mega Drive.

Cependant, selon certaines personnes en ligne, le nouveau service rencontre des problèmes de démarrage à ce stade précoce, avec des rapports de décalage d’entrée et de problèmes de fréquence d’images parmi le bruit. En plus de ces problèmes plus généraux, il semble que certains jeux présentent également des problèmes plus spécifiques.

Comme rapporté par nos amis d’Eurogamer, Mario Kart 64 a un problème lié à la sauvegarde des données fantômes, quelque chose qui obligeait les joueurs à avoir un Memory Pak N64 à l’époque et n’a pas, semble-t-il, eu de solution de contournement mise en œuvre dans ce version émulée.

Image : La vie de Nintendo

Il manque également à Super Mario 64 une fonction de grondement qui apparaît dans la version japonaise du pack d’extension du jeu. Plutôt que d’être un problème technique spécifique, la version japonaise de Super Mario 64 est celle de Shindou qui a été mise à jour avec le support Rumble Pak, donc si vous voulez cette fonctionnalité, il semble que vous ayez juste besoin de récupérer l’application Japanese Expansion Pack – Alors consultez notre guide pratique sur la façon de faire exactement cela!

Sin and Punishment, nous pouvons le confirmer après l’avoir joué, a à 100% des problèmes de contrôle concernant la façon dont il a mappé son mitraillage. Dans la version N64 d’origine, les actions de mitraillage gauche et droite étaient mappées sur les boutons jaunes du contrôleur, et dans cette version émulée, elles sont répliquées sur les boutons du commutateur. Cependant, la version Switch vous permet également d’appuyer sur la gâchette droite pour tirer, ce qui réaffecte ensuite les boutons du visage en même temps, ce qui empêche les joueurs de tirer et d’esquiver vers la droite en même temps. Pas idéal !

Image : La vie de Nintendo

Suite à ces problèmes spécifiques, il y a apparemment des problèmes de framerate et de son avec Mario Kart 64. Nous avons joué au jeu brièvement nous-mêmes et avons vu la bande son s’arrêter et démarrer au hasard, c’est donc certainement un problème, mais nous n’avons pas encore remarquez les problèmes de framerate jusqu’à présent.

Image : La vie de Nintendo

Des problèmes de framerate sont également signalés en ce qui concerne Star Fox 64 et Yoshi’s Story, et Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time souffrent apparemment d’un certain décalage du contrôleur, bien que nous devons dire de notre temps – certes court – passé sur les jeux en question, nous n’avons pas eu un seul problème de framerate notable jusqu’à présent et le décalage d’entrée… eh bien, nous n’avons pas ressenti cela comme un problème notable.

En ce qui concerne les rapports de décalage d’entrée, GameXplain a publié une vidéo traitant des problèmes de décalage d’entrée, ce qui semble confirmer qu’il est au pire minime.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il existe également un problème très évident avec des niveaux de brouillard réduits dans certains jeux N64 sur Switch. Pas tellement un problème qui va vous empêcher de profiter des jeux, c’est plus un problème esthétique et, comme vous pouvez le voir sur nos images ci-dessous – avec Wii U à gauche et Switch à droite – le manque de brouillard fait pour des vues plutôt floues par endroits. L’émulation Wii U avait ses propres problèmes à cet égard, donc ni l’une ni l’autre ne semble optimale.

Images : la vie de Nintendo Images : la vie de Nintendo

Nous avons également vu quelques tweets concernant les performances en ligne, mais ces tweets ont ensuite été abattus par d’autres joueurs.

Nous vous laisserons quelques tweets signalant divers problèmes signalés par des personnes en ligne et, comme toujours, assurez-vous de nous informer dans les commentaires de tout problème que vous avez rencontré avec la nouvelle gamme de jeux comme vous vous y retrouverez dans les prochains jours.

Inconvénient : le mappage des boutons pour N64 sur Switch est si terrible que je suis toujours incrédule qu’il n’y ait pas d’option pour remapper Pro: Star Fox 64 ans si gracieusement c’est ridicule pic.twitter.com/9koZVwK7fB – Bénédiction Adeoye Jr. (@BlessingJr) 26 octobre 2021

Ocarina du temps N64 vs Wii VC vs Switch (h/t @zfg111) pic.twitter.com/HM9renorc3 — Empêchez les squelettes de se battre | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) 26 octobre 2021

Uhhhhhh… pic.twitter.com/4KqKYwqJUO— PLANTMAN (@itbetheplantman) 26 octobre 2021