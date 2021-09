Les jeux N64 “viendront” sur Nintendo Switch et nous avons enfin la connectivité casque Bluetooth

Eh bien, une autre semaine s’est écoulée, ce qui signifie qu’il est temps pour le récapitulatif de Nintendo. Bienvenue tout le monde. Il y a eu quelques développements passionnants cette semaine, y compris des initiés affirmant qu’un émulateur N64 sur Switch est à venir et une mise à jour publiée qui nous permet enfin de connecter des écouteurs sans fil directement à nos consoles Switch. De plus, le GameCube a franchi une étape importante cette semaine, tandis que les fans de Bayonetta ont appris qu’ils pourraient avoir quelque chose à craindre. Et bien que le prix de la Switch ait baissé au Royaume-Uni, nous ne bénéficions pas du même traitement aux États-Unis. Plongeons-nous.

GameCube fête ses 20 ans 🎈🎂🥳

Si vous avez aimé le GameCube dans votre jeunesse, vous vous plaignez probablement de votre dos en ce moment en criant aux enfants de sortir de votre pelouse. Ce système classique a été initialement lancé au Japon le 14 septembre 2001, ce qui signifie qu’il a fêté son 20e anniversaire ce mardi dernier. Attends, je dois prendre une aspirine.

Cela n’a peut-être pas été un succès commercial à l’époque, mais ce système a suscité un héritage qui continue de vivre.

C’est fou de penser que le GameCube est si vieux. Beaucoup de jeux sur ce système étaient si influents qu’ils ont modifié le cours de leurs séries respectives. Super Smash Bros. Melee, par exemple, est toujours sans conteste le meilleur jeu Smash car il a introduit de nouvelles mécaniques importantes qui se sont poursuivies avec la série.

C’est également sur ce système que nous avons eu les deux premiers jeux Metroid Prime, Luigi’s Mansion, Paper Mario The Thousand Year Door, Fire Emblem: Path of Radiance, Resident Evil 4 et le premier Zelda ombragé avec Wind Waker, entre autres. classiques importants. Sans oublier qu’il a été le premier à amener Animal Crossing sur les consoles occidentales. Cela n’a peut-être pas été un succès commercial à l’époque, mais ce système a suscité un héritage qui continue de vivre.

N64 sur Switch Banjo-Kazooie et d’autres jeux Rare aussi ?

Il y a quelques semaines, nous avons appris grâce au podcast de Nate the Hate que les jeux Game Boy et Game Boy Color arriveront prochainement sur Nintendo Switch. Plusieurs médias ont contacté leurs “sources” et ont corroboré l’idée, mais Eurogamer est allé encore plus loin, déclarant que “d’autres plateformes rétro sont également dans les cartes”. Parallèlement à cette escalade, Nate the Hate et son invité MVG ont parlé mercredi dernier de la probabilité que des jeux N64 arrivent également sur Nintendo Switch, et à un moment donné, il a même déclaré : « l’une des plates-formes qui arriveront sur Nintendo Switch Online à l’avenir est la révolutionnaire Nintendo 64.”

Serait-ce ce que l’étagère de Phil Spencer nous a taquiné toute l’année?

Avant que nous ne soyons tous trop excités à l’idée de rejouer les jeux glorieux de notre jeunesse sur Switch, il est important de se rappeler qu’en raison de certains problèmes de licence avec Goldeneye 007 et du fait que Rare, le développeur qui nous a apporté Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day, Jet Force Gemini et d’autres joyaux appartiennent désormais à Microsoft. En tant que tel, il est peu probable que ces jeux parviennent à un émulateur N64 sur Switch. Maintenant, il est possible que Microsoft et Nintendo parviennent à une sorte d’accord sur les titres Rare. C’est peut-être ce que l’étagère de Phil Spencer nous a taquiné toute l’année. Pourtant, c’est un long shot.

Avec le type d’anticipation créé par les titres N64, un abonnement distinct à l’émulateur N64 pourrait être lancé aux côtés de Nintendo Switch Online et se situerait probablement entre un paiement annuel de 20 $ et 35 $. Sachant que c’est notre seul moyen d’accéder légalement à ces jeux sur les systèmes actuels, les fans le feraient facilement aussi.

Cependant, gardez à l’esprit que Nintendo exclut déjà certains jeux classiques des émulateurs précédents, il est donc probable que la même chose se produise pour celui-ci N64. Les jeux Zelda qui changent l’industrie, Ocarina of Time et Majora’s Mask, par exemple. Compte tenu de leur potentiel monétaire, ils les vendraient probablement séparément. Super Mario 64 serait également sur cet émulateur, étant donné qu’il était déjà disponible sur Switch pour une copie physique à tirage limité via Super Mario All-Stars. Mais il serait également vendu séparément d’un ensemble d’émulateurs, compte tenu de la façon dont il peut se vendre seul.

Enfin, des écouteurs Bluetooth sans intermédiaire Ce que cela signifie pour le modèle OLED

Sortez d’ici les adaptateurs, et ne me regardez même pas, les dongles. Avec la mise à jour 13.0.0 de Nintendo sortie mardi soir, on peut enfin connecter des casques Bluetooth directement à la Switch sans avoir besoin d’un accessoire intermédiaire. Gardez à l’esprit que cette mise à jour ne s’applique pas aux microphones sur les casques, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le chat vocal n’est pas facilement disponible sur les jeux Nintendo Switch. Il n’a fallu que quatre ans depuis le lancement du Switch à Nintendo pour basculer le commutateur et mettre en service une capacité dont il a toujours été capable.

Cette mise à jour a été lancée de manière suspecte près de la date de sortie du modèle OLED.

Maintenant, la question devient, pourquoi Nintendo a-t-il soudainement décidé de rendre la connectivité des écouteurs Bluetooth disponible à l’improviste un mardi soir ? (Eh bien, mercredi matin au Japon). Il se peut que cela soit juste resté en veilleuse pendant un certain temps et qu’il soit finalement arrivé à être mis en ligne. Cependant, le lancement étrangement proche du lancement du modèle OLED pourrait signifier que cela a quelque chose à voir avec l’augmentation des capacités de la dernière itération de la console. Selon les mises à niveau matérielles utilisées exactement sur le modèle OLED, il pourrait avoir le potentiel d’être plus puissant que ce que nous pensons actuellement.

Cela devient plus évident lorsque l’on considère que la mise à jour 13.0.0 incluait une mise à jour spécifique pour le dock modèle OLED, ce qui est intéressant car de nombreuses personnes n’avaient pas réalisé qu’elle pouvait obtenir une mise à jour jusqu’à présent. L’animateur d’une émission d’actualités sur les jeux, Spawn Wave, a noté dans une vidéo que si cette nouvelle station d’accueil dispose de HDMI 2.0 plutôt que de HDMI 1.4 qui était dans les modèles précédents, cela pourrait signifier que la station d’accueil pourrait éventuellement prendre en charge 4K dans une future mise à jour. Cela signifie essentiellement que cela ouvrirait la voie au “Switch Pro” que tout le monde voulait. Dun dun dun! Que les complots s’envolent.

Changement de prix au Royaume-Uni mais pas aux États-Unis

La semaine dernière, Nintend’Alerts, un leaker fiable, a tweeté que le prix de la Switch baisserait le lundi suivant. Il s’avère qu’ils avaient raison. Cependant, cela ne s’applique qu’au Royaume-Uni. Lorsque l’initié du jeu Stephen Totilo a interrogé Nintendo à ce sujet, on lui a dit que “la baisse des prix était juste pour l’Europe”.

Maintenant, Nintendo est connu pour omettre certaines vérités lorsqu’il répond à des questions directes. Il est très possible qu’ils restent sur le marché américain pour le moment, mais pourraient faire baisser le prix plus près du Black Friday. Quoi qu’il en soit, il est étrange que cela ait été fait dans un domaine et pas dans un autre. Cependant, il ne sera pas surprenant que d’autres régions subissent également une baisse de prix au cours des prochains mois.

Bayonetta a un nouveau doubleur ? Futur incertain

Hellena Taylor est surtout connue pour avoir exprimé notre sorcière préférée de la série Bayonetta. Cependant, ses commentaires sur Twitter cette semaine ont préoccupé nombre de ses fans. Lorsqu’une autre utilisatrice de Twitter, Yousif, a répondu à l’un de ses tweets en disant : “Tu es une icône Hellena, je ne peux pas imaginer Bayonetta sans ta voix incroyable.” L’actrice a répondu en disant: “Eh bien, vous devrez peut-être le faire.” Cela a bien sûr amené plusieurs personnes à demander plus d’informations, ce à quoi Taylor a répondu: “Je n’ai pas la liberté de le dire.”

Tu es une icône Hellena, je ne peux pas imaginer Bayonetta sans ta voix incroyable pic.twitter.com/R8cjEHhUZG — Yousif 🏹 (@Kafka1z) 12 septembre 2021

Aucun développement clair n’est apparu depuis lors. Maintenant, vous vous souviendrez peut-être plus tôt cette année que PlatinumGames a dit à ses fans d’arrêter d’anticiper les nouvelles de Bayonetta 3, car ils seraient alors surpris quand cela se présenterait réellement. Plus récemment, ils ont déclaré que les nouvelles concernant la sortie du jeu appartenaient en fait à Nintendo. Mais rassurez-vous, le jeu est actuellement en cours de développement et les développeurs attendent avec impatience la sortie. Dans une interview avec VGC, Atsushi Inaba, le directeur du studio de PlatinumGames, a même déclaré qu'”il n’y a pas lieu de s’inquiéter… Tout va bien”.

Il va falloir patienter encore un peu. Nintendo a tendance à avoir des plans contrôlés méticuleux pour la sortie de chaque jeu sur ses systèmes. Que le personnage titulaire de Bayonetta continue ou non avec la série, nous savons au moins que ce jeu progresse et devrait, espérons-le, sortir dans un proche avenir.

C’est tout pour le récapitulatif Nintendo

Eh bien, c’est tout ce que nous avons pour le récapitulatif Nintendo de cette semaine. Que pensez-vous de l’arrivée d’un émulateur N64 sur Switch sur Nintendo Switch Online ? Quels jeux en vaudraient la peine pour vous ? Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.

Jusqu’à la prochaine fois.

