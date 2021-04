Les jeux NFT et un tsunami de volume de transactions élèvent Waves à un nouveau record absolu

Les jetons non fongibles (NFT) ont largement récompensé les premiers investisseurs au cours des derniers mois, d’autant plus qu’ils ont attiré l’attention du grand public grâce aux ventes record d’art numérique et aux influenceurs bien connus comme Paris Hilton qui soutiennent le secteur.

En avril, le battage médiatique derrière les NFT s’est calmé, mais la récente croissance de Waves (WAVES) montre qu’il reste encore beaucoup d’enthousiasme dans la communauté des crypto-monnaies pour les nouveaux projets NFT.

Graphique WAVES / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix des vagues a augmenté de 320% en 2021, passant d’un creux de 4,86 ​​$ le 4 janvier à un nouveau sommet historique à 20,82 $ le 9 avril grâce à un record de 883 millions de dollars en 24- volume de trading horaire.

NFT Airdrop attire de nouveaux investisseurs

L’enthousiasme pour WAVES a atteint un nouveau sommet aujourd’hui après la publication du protocole Duck Hunters, un jeu qui combine des objets de collection NFT avec une agriculture de rendement.

Qui a laissé sortir les canards? #Waves l’a fait! La saison des chasseurs de canards est maintenant officiellement lancée. Collectez des jetons $ EGG pour accomplir des tâches et construisez votre propre empire de canards avec les jetons #NFT. Consultez la feuille de route avec les détails du rachat et au-delà. Les canards viennent après vous! Https: //t.co/AF8Ws3QJUW – Waves Tech (@wavesprotocol) 9 avril 2021

Un tweet de suivi annonçant le lancement du premier tour du jeu Duck Hunters a déclaré que tous les participants qui terminent quelques engagements sociaux recevront 1 EGG immédiatement après la fin du tour.

L’élan du jeton se développait depuis plusieurs semaines avant la sortie de Duck Hunters, à commencer par la cotation d’un marché USDT-WAVES sur le Bittrex le 23 mars.

Cela a été suivi par l’annonce le 24 mars de l’extension de Waves Enterprise à Singapour dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer davantage sur la création de réseaux hybrides pouvant s’interfacer avec des blockchains publiques comme Ethereum (ETH).

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont également commencé à détecter une perspective haussière pour WAVES le 8 avril, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix WAVES. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, après être resté relativement stable dans la fourchette jaune pendant la majeure partie de la semaine, le score VORTECS ™ pour les vagues a grimpé dans le vert et a enregistré un sommet de 66 le 8 avril, environ cinq heures avant que le prix ne commence à augmenter. 60% le lendemain.

L’ajout de la fonctionnalité NFT à l’écosystème Waves parallèlement à son écosystème financier décentralisé en pleine croissance a créé un protocole bien équilibré qui est positionné pour voir une croissance supplémentaire à mesure que la technologie blockchain s’intègre davantage dans le commerce grand public.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.