Les jeux NFT Play-to-Earn les plus populaires en 2021

Les joueurs étaient déjà intéressés par les jeux vidéo, mais maintenant vous pouvez avoir la chance de jouer et de gagner de l’argent et après tout, qui ne voudrait pas gagner de l’argent en faisant quelque chose qu’il aime faire ? Parce qu’il y a tellement de projets qui font des promesses qu’ils ne peuvent pas tenir, nous sommes allés de l’avant et avons compilé une liste de certains des noms les plus prometteurs que nous avons pu localiser.

Il existe de nombreux jeux sur le marché qui sont disponibles dès maintenant et qui peuvent vous aider à gagner de l’argent tout en jouant et en profitant de ce que vous aimez le plus. Nous discuterons de certains de ces titres ici, mais gardez à l’esprit que cette liste peut changer avec le temps. Sans plus tarder, entrons dans le jeu pour gagner des jeux vidéo NFT.

Terres éclatées

Contrairement à d’autres jeux de cartes tactiques, celui-ci se concentre sur la construction de deck plutôt que sur le combat. Les combats automatisés rendent le jeu rapide et facile à jouer, permettant aux joueurs de se concentrer sur le développement de leurs decks plutôt que sur la stratégie. C’est une expérience étrange, mais parfaite pour ceux qui ont peu de temps à consacrer à leurs efforts de jeu de crypto.

Ce titre est disponible uniquement sur PC Windows.

Axie Infini

Si vous êtes un joueur de crypto-monnaie, Axie Infinity est un incontournable de votre collection. Pour lutter contre de nombreux autres joueurs et gravir les échelons PvP, les joueurs acquièrent et développent des Axies. Malgré le coût d’entrée plus élevé que les autres jeux vidéo à gagner, l’argent gagné est utilisé pour couvrir les coûts d’appariement et les coûts supplémentaires. Si vous voulez faire de la crypto tout en vous amusant, c’est une excellente option.

Ce titre est disponible sur PC Windows et également sur iOS et Android.

Aavegotchi

Au moment d’écrire ces lignes, Aavegotchi est un jeu basé sur DeFi avec quelques objets de collection, mais il vise principalement à gagner de l’argent plutôt qu’à s’amuser. Même ainsi, il offre un large éventail d’opportunités pour gagner des crypto-monnaies. En plus de cela, il y a encore plusieurs fonctionnalités en préparation, y compris un MMO, qui plaira à la fois aux nouveaux joueurs et aux vétérans.

Ce titre est disponible uniquement sur PC Windows.

Si rare

L’un des jeux de collection NFT les plus populaires, il est fortement connecté au monde du vrai football. Les joueurs participent au football Fantasy en acquérant des joueurs pour leurs équipes. Une équipe qui réussit prend du temps et de l’argent à mettre en place, et au moment où vous avez vos grands joueurs, les circonstances peuvent déjà avoir changé, donc ce jeu n’est pas toujours facile à gagner. Pourtant, ce jeu est un excellent point d’entrée pour la collecte de crypto-monnaie et NFT pour les passionnés de football !

Ce titre est disponible sur PC Windows et également sur iOS et Android.

Dieux déchaînés

En ce qui concerne les jeux de cartes, Gods Unchained est considéré comme l’un des meilleurs. La construction de deck, le combat, les choix tactiques et un peu de chance font tous partie du plaisir. Les cartes NFT (non fictives) sont collectées par les joueurs et peuvent développer ou vendre leurs packs. Les packs de cartes sont gagnés en battant et en montant de niveau, ce qui est une autre méthode pour acquérir et améliorer votre main si vous le souhaitez.

Ce titre est disponible uniquement sur PC Windows.

Le bac à sable

Les joueurs peuvent explorer un monde entier dans le bac à sable, qui est l’une des nombreuses perspectives de métaverse qui utilisent plusieurs emplacements pour que les joueurs puissent, eh bien, jouer. Les composantes sociales et le large éventail de choses à faire sont les caractéristiques essentielles. N’importe qui peut trouver des activités tout en gagnant des crypto-monnaies en déplacement, quels que soient ses talents ou ses intérêts !

Ce titre est disponible uniquement sur PC Windows.

MegaCryptoPolis

Les NFT sont inclus en tant que produits appartenant aux joueurs dans ce jeu de simulation de marché numérique, obligeant les joueurs à se concentrer sur la gestion. Un bon point de départ est la chaîne Polygon, qui est encore en construction et n’a pas les prix élevés du gaz de la chaîne principale Eth.

Ce titre est disponible uniquement sur PC Windows.