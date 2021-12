Les jeux Nintendo sont sur le point de devenir moins chers en Russie, les clients ont également offert des garanties prolongées

Image : Nintendo

Nintendo Russie a annoncé deux changements majeurs dans ses opérations cette semaine, avec des prix des jeux qui devraient être réduits et des garanties matérielles étendues proposées aux clients.

La première annonce provient du site officiel de la société, où Nintendo déclare que les prix de ses propres jeux seront réduits à partir du 6 décembre. Nintendo note que le changement est dû à « l’état actuel des choses » sur le marché russe.

« Veuillez noter que les prix des jeux Nintendo sur le Nintendo eShop seront réduits à minuit le 6 décembre 2021. Nous surveillons en permanence la dynamique des prix, et ce changement de prix pour le marché russe reflète l’état actuel des choses sur le marché. »

La société a également discuté des plans d’extension des garanties offertes sur ses produits en discussion avec le site russe GameMag. Jusqu’à présent, Nintendo Russie offrait une garantie d’un an aux clients achetant une console Switch ; cette offre a maintenant été étendue à deux ans et s’appliquera également aux jeux physiques, aux achats de contrôleurs autonomes, aux figurines amibo et aux cartes amiibo.

Ce nouveau programme d’extension de garantie sera également appliqué rétrospectivement à tous les produits achetés en Russie depuis le 1er décembre 2019. « Cette extension de garantie permet aux consommateurs d’être assurés qu’ils peuvent contacter Nintendo directement en cas de problème à tout moment pendant les deux premiers ans après l’achat », a déclaré Nintendo à GameMag.

En ce qui concerne les consoles Switch, cette nouvelle période de garantie de deux ans correspond à celle offerte par Nintendo UK et dépasse la politique d’un an de Nintendo of America. La couverture supplémentaire pour les accessoires et les jeux est le vrai gagnant, cependant; en Europe et en Amérique du Nord, les garanties sur les accessoires Nintendo tels que les Joy-Con autonomes et les amiibo sont extrêmement limitées et, dans certains cas, apparemment inexistantes.