Les jeux numériques ont tout changé pour ceux d’entre nous qui ont grandi dans les Caraïbes

Si vous étiez enfant dans les Caraïbes, surtout dans les pays indépendants, les jeux vidéo n’étaient pas très accessibles. Des prix élevés au manque de présence dans le commerce de détail, les enfants des Caraïbes ont dû trouver des moyens créatifs de s’adonner à ce passe-temps. Bien que mon expérience en tant que personne caribéenne qui aimait jouer à des jeux vidéo puisse différer de celle des autres personnes vivant dans la région, je pense que je peux parler au nom de mes pairs caribéens lorsque je dis que l’essor des jeux numériques a facilité l’accès à mes franchises de jeux vidéo préférées. .

Un monde sans jeux

Toute personne originaire des Caraïbes connaît le concept des personnes qui ont émigré, généralement en Amérique du Nord ou en Europe, pour utiliser leurs salaires relativement plus élevés pour envoyer des articles essentiels comme des aliments non périssables et des vêtements à leur famille dans des conteneurs cylindriques composés de fibres ou en plastique bleu. Cela s’est produit pendant des décennies, à tel point que les enfants de ces personnes qui doivent souvent rester à la maison sont appelés « enfants du tonneau ».

Il ne s’agit pas de peindre une image désolée de la région ou de présenter les émigrés sous un mauvais jour. Parce que la plupart des choses sont importées dans les Caraïbes, le coût de la vie est plus élevé que ce que beaucoup peuvent se permettre. C’est pour cette raison que les articles de luxe comme les jeux vidéo sont souvent une réflexion après coup aux yeux des commerces de détail. Cela peut être attribué à des facteurs tels que les coûts d’importation élevés qui, associés à des salaires relativement bas pour l’homme moyen, signifiaient que les gens avaient tendance à donner la priorité lorsqu’il s’agissait de dépenser leur argent durement gagné.

Ces barils ont ouvert une fenêtre sur des pays que nous n’aurions pu visiter que bien plus tard.

En grandissant, j’ai eu un cousin dont la mère a émigré aux États-Unis au début de sa vie, faisant de lui votre enfant tonneau typique. Bien que je n’ignore pas les effets négatifs de ces situations pour toutes les personnes concernées, ces barils ont ouvert une fenêtre sur des pays auxquels nous n’avions pas accès autrement. Des parents qui vivaient aux États-Unis envoyaient parfois des consoles qu’ils n’utilisaient plus dans les barils qui rentraient chez eux. Cela signifiait que mes cousins ​​et moi pouvions découvrir les merveilles de la Super Nintendo Entertainment System et de la Nintendo 64, et cela nous importait peu que ce soit des années après leur sortie. Nous n’avions pas accès à de nouveaux jeux, à des guides de stratégie, à des secrets de terrain de jeu ou à Internet, nous avons donc passé des heures à jouer ensemble le week-end à essayer de découvrir chaque secret.

Les jeux vidéo n’ont pas une forte présence commerciale dans les Caraïbes de la même manière qu’aux États-Unis. magasins de support, qui ont importé tous les jeux qui peuvent être populaires et les ont revendus à leurs clients.

D’où je viens, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les jeux vidéo ont une taxe à l’importation de 43% du prix de revient, ce qui, ajouté aux frais d’expédition et aux entreprises devant faire des bénéfices, signifiait que les jeux finissaient souvent par être presque doubler leur prix de détail aux États-Unis. Pour illustrer, un jeu Nintendo Switch à 60 $ aurait une taxe à l’importation d’un peu moins de 26 $, ce qui porterait le prix à 86 $ avant les frais d’expédition et la majoration de l’article. Les jeux sur console ont donc fini par coûter 250 dollars des Caraïbes orientales, soit environ 92 dollars américains. Les jeux sur Nintendo 3DS, qui se vendaient 40 $ US, coûteraient aux Vincentiens 75 $ US, ce qui a été aggravé par le fait que ces jeux ne sont jamais mis en vente, car les vendeurs voulaient récupérer leurs coûts autant que possible.

Ce n’était pas conventionnel, mais c’était notre façon de nous engager dans un passe-temps que nous aimions.

Je connaissais des gens qui quitteraient la petite communauté de pêcheurs dans laquelle j’ai grandi pour travailler comme ouvriers saisonniers dans des chantiers navals, rentrant chez eux tous les six mois pendant quelques semaines à la fois. Quand j’ai commencé à m’intéresser davantage aux jeux, ce sont ces personnes à qui j’ai demandé de ramener des jeux à la maison, que ce soit dans leur valise ou envoyés dans un tonneau avant leur arrivée, afin d’éviter le balisage exubérant que j’aurais à payer au détail. Des amis plus riches qui partaient en vacances à l’étranger ramenaient aussi des jeux chez eux, et nous nous réunissions pour échanger des jeux ou nous regarder jouer. Ce n’était pas conventionnel, mais c’était notre façon de nous engager dans un passe-temps que nous aimions.

Le passage à l’ère numérique

Nintendo est d’abord entré dans le monde des jeux numériques avec la Wii et le Wiiware. Ces titres bon marché, qui couvraient une grande variété de jeux indépendants et de contenu hérité, m’ont fait découvrir des jeux rétro auxquels je n’ai pas eu la chance de jouer quand j’étais enfant. Le programme Club Nintendo signifiait également que je pouvais utiliser les jeux physiques Nintendo DS et Wii que j’ai réussi à obtenir pour échanger d’autres titres Wiiware comme Bonsai Barber et Fluidity.

La 3DS est l’endroit où ma relation avec les jeux numériques a vraiment brillé. Je n’avais plus besoin de dépendre d’amis et de parents en voyage pour obtenir un jeu, ou d’économiser pendant des mois pour acheter des jeux dont le PDSF était bien supérieur au PDSF. Je pouvais enfin acheter des jeux au prix auquel ils étaient censés être achetés, à condition d’économiser de l’argent et de demander à un adulte avec une carte de crédit d’ajouter des fonds sur mon compte. Cela signifiait également que je pouvais jouer à des jeux le jour de leur sortie, et enfin faire partie de la discussion dans les communautés en ligne.

En raison du verrouillage régional, je ne pouvais pas acheter de jeux lorsque je visitais l’Europe toutes les quelques années, mais les jeux numériques et Streetpass m’ont tenu au courant. La seule chose dont je devais me soucier était le stockage, qui était facilement accessible n’importe où.

Honnêtement, j’avais enfin l’impression d’être inclus. Même lorsque j’ai dû trouver une solution de contournement et définir la région de mon compte Nintendo sur le Canada juste pour pouvoir utiliser des cartes de crédit internationales, pouvoir jouer à des jeux numériques avait l’impression de ne pas être intrus simplement en étant un joueur dans une région qui n’était pas pris en charge par Nintendo. Le processus d’acquisition de jeux quand j’étais enfant était si fastidieux que si les jeux numériques ne devenaient pas aussi répandus qu’eux, je serais peut-être passé à quelque chose de plus accessible.

Sans oublier qu’Internet devenant de plus en plus impliqué dans les jeux signifiait que des choses comme les événements Pokémon Mystery Gift étaient désormais à ma portée. Je n’ai pas eu à regarder tristement Serebii ou d’autres sites Web de guides et à voir un autre événement exclusif GameStop auquel je ne pourrais pas assister – je pouvais simplement recevoir le cadeau mystère via Wi-Fi. Bien que les événements en personne et les biens physiques aient leurs avantages, comme faire du jeu une expérience sociale en personne, je pense que la numérisation des événements et des jeux rend les choses plus accessibles pour les personnes handicapées ainsi que pour les personnes vivant dans des pays sans soutien natif des grands éditeurs de jeux vidéo.

Mon rapport aux jeux physiques aujourd’hui

Il fut un temps où, une fois que j’ai commencé à travailler pour mon propre argent, les jeux physiques me semblaient supérieurs. Pouvoir acquérir un jeu physique était un privilège et il y avait juste quelque chose à les tenir dans mes mains qui me semblait surréaliste. Après avoir vu des tonnes de photos et de vidéos de collection en ligne, j’ai finalement voulu créer la mienne. J’ai construit une petite collection 3DS et Wii U – le taux de conversion en dollars des Caraïbes orientales signifiait toujours que les jeux étaient assez chers pour moi. J’avais l’habitude de le sortir du tiroir dans lequel je les gardais et je les téléportais de temps en temps. J’avais l’impression d’avoir rattrapé le temps perdu, d’une manière ou d’une autre, et mon enfant intérieur était assez heureux de la tournure des événements.

Bien sûr, la 3DS et la Wii U étaient verrouillées par région, et mes consoles venaient toutes les deux des États-Unis, un pays que je n’avais visité que deux fois auparavant. La plupart de mes vacances ont été consacrées à rendre visite à de la famille en Allemagne, donc ce n’est que lorsque j’ai installé un firmware personnalisé sur mes consoles que j’ai pu jouer à des jeux hors de la région. Ce n’est pas un problème avec la Nintendo Switch, heureusement, j’ai donc quelques jeux d’Amérique du Nord et d’Europe.

Chacun a ses préférences quant à la façon dont il veut jouer.

Cependant, je ne me suis pas complètement éloigné des jeux numériques. En vieillissant, j’ai réalisé qu’avoir une collection physique est agréable jusqu’à ce que vous deviez les mettre toutes quelque part. Je n’ai pas de salle de jeux dédiée depuis mon déménagement en Allemagne, et l’espace sur les étagères est limité. Tous ceux qui me connaissent savent aussi que j’essaie de réduire la consommation de produits physiques là où je peux dans le but d’être un joueur plus durable. Changer de jeu à la volée est également beaucoup plus pratique, et les jeux numériques sont généralement en vente au moins une fois par an. Cela signifie également que je peux jouer à des jeux au lancement, au lieu d’avoir à attendre que les jeux soient livrés à mon domicile ou à lutter avec d’autres joueurs pour en obtenir une copie dans un magasin physique. La plupart de mes jeux, pour ces raisons, sont numériques.

Il y a un problème qui me trotte dans la tête, c’est la préservation du jeu. Au fil des ans, nous avons vu certains jeux disparaître des vitrines numériques, et bien qu’ils puissent être téléchargés à nouveau tant que vous les avez achetés une fois, on ne sait pas si les vitrines numériques seront là pour toujours. Nous l’avons vu avec la Nintendo Wii et la Nintendo DS, il n’y a donc aucun moyen d’être sûr à 100 % que cela ne puisse jamais arriver à d’autres. Posséder un jeu physique signifie également que vous possédez le jeu, tandis que les jeux numériques ne sont qu’une licence achetée pour jouer à un jeu spécifique, qui peut techniquement être révoquée par le vendeur.

Comme solution, j’utilise un système hybride – j’achète la plupart de mes jeux numériquement et je les apprécie de cette façon. Si j’aime vraiment, vraiment le jeu, j’achète à nouveau le jeu sous forme physique, mais d’occasion. Les acheter d’occasion signifie généralement qu’ils seront moins chers, à moins qu’il ne s’agisse d’un jeu Pokémon, car ils conservent presque toujours leur valeur au fil du temps. Cela signifie également que je n’affecte pas la chaîne d’approvisionnement, je sauve seulement un jeu du flux de déchets. De cette façon, je peux soutenir les développeurs en achetant des jeux numériquement, sans contribuer à la demande de produits physiques.

Je reconnais que tout le monde ne peut pas utiliser ce système hybride, car les jeux peuvent être assez chers. Mais ça va! Chacun a ses préférences quant à la façon dont il veut jouer. Certaines personnes adorent posséder leurs jeux et acheter des jeux physiques, tandis que les joueurs numériques apprécient la commodité d’avoir tous leurs jeux au même endroit.

Mais ce qui est le plus important pour moi, c’est que j’ai le choix d’acheter des jeux numériques si je le souhaite, et ça fait du bien de savoir que les habitants des Caraïbes ont plus d’opportunités d’acheter des jeux plus abordables.