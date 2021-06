Les jeux occasionnels en ligne indiens augmenteront à un TCAC de 29% au cours de l’exercice 21-25 pour atteindre 169 milliards de roupies: KPMG

Le rapport révèle que la dépendance à l’égard de la publicité comme moyen de monétisation reste unique à l’Inde et n’est pas susceptible de disparaître.

L’Inde a enregistré le plus grand nombre de téléchargements de jeux dans le sous-segment des jeux mobiles occasionnels au monde (hors Chine) en 2020, avec 7,3 milliards de téléchargements du premier au troisième trimestre 2020, représentant 17% des téléchargements mondiaux de jeux mobiles, selon un rapport. par KPMG. En outre, les utilisateurs actifs mensuels pour les 100 meilleurs jeux mobiles et le temps passé sur les jeux en ligne ont augmenté de 10 à 15 % après le verrouillage de 2020.

« Notre rapport vise à simplifier l’écosystème multicouche de la deuxième plus grande géographie d’utilisateurs de jeux occasionnels en ligne au monde. Prêts à une croissance de 3X des revenus entre FY21-25, nous avons été au courant du vif intérêt des entreprises et des investisseurs qui veulent profiter de l’incroyable vague d’opportunités que le secteur des jeux occasionnels en ligne a à offrir », Satya Easwaran – partenaire et chef, technologie, médias et télécommunications, KPMG Inde, a déclaré.

Intitulé “Au-delà du point de basculement – Une introduction aux jeux occasionnels en Inde”, le rapport a souligné comment le sous-segment global des jeux occasionnels en ligne en Inde atteignait une taille de 60 milliards de roupies au cours de l’exercice 21 et devrait croître à un TCAC de 29. % sur FY21-25 pour atteindre une taille de Rs 169 milliards. Le sous-segment des jeux occasionnels représente 44% du total des revenus des jeux en ligne. Pendant ce temps, en termes d’utilisateurs, le sous-segment des jeux occasionnels représentait 97% du total des joueurs en Inde à 420 millions.

En ce qui concerne les revenus publicitaires sur les plateformes de jeux, le rapport révèle que la dépendance à l’égard de la publicité comme moyen de monétisation reste unique à l’Inde et ne devrait pas disparaître à court ou moyen terme, car les jeux gratuits dominent la consommation en Inde. Cependant, les développeurs et les éditeurs s’appuient de plus en plus sur des outils tels que les publicités récompensées/incitatives, pour trouver un équilibre optimal entre monétisation et rétention, et ne pas entraver l’expérience utilisateur globale. Avec une part croissante du temps consacré aux jeux, les annonceurs/marques considèrent les jeux occasionnels en ligne comme un moyen viable d’atteindre leurs publics cibles. Ceci est d’autant plus important que les jeux occasionnels en ligne touchent les masses, quelle que soit la démographie.

Selon le rapport, les jeux en nuage ont le potentiel de transformer l’expérience de jeu pour une masse d’utilisateurs, en supprimant les capacités des appareils en gardant à l’esprit le lancement proposé des services 5G. Ceci est particulièrement important pour des marchés comme l’Inde, dont la capacité d’investissement dans le matériel est limitée. De plus, au cours des cinq prochaines années, le segment des sports électroniques devrait croître rapidement en raison de l’intérêt accru des marques pour le parrainage, des éditeurs pour promouvoir les jeux et de l’entrée de nouveaux joueurs dans la chaîne de valeur allant des organisateurs aux équipes participantes. Le sous-segment des esports indiens devrait croître de 27 % du TCAC au cours de l’exercice 21-25 pour atteindre une taille de 5,7 milliards de roupies.

Pour Girish Menon, associé et responsable des médias et du divertissement, KPMG India, avec des technologies telles que le cloud gaming sur l’enclume et l’adoption des dernières technologies dirigées par l’IA/ML, le jeu occasionnel en ligne en Inde est une affaire sérieuse, à la fois pour les acteurs du l’écosystème ainsi que les investisseurs. “Nous envisageons que le segment des jeux en ligne soit l’un des plus grands segments de l’industrie du M&E en Inde dans les années à venir, recueillant une part du temps et du portefeuille du milliard numérique indien”, a-t-il ajouté.

Lire aussi : OTT régional en hausse alors que les abonnés choisissent la langue maternelle plutôt que l’hindi

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.