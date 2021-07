Les Jeux Olympiques arrivent sur Phemex Exchange ⋆ Crypto new media

[Featured Content]

Le monde du sport s’est réuni à Tokyo. Le Japon a enfin accueilli les meilleurs athlètes de la planète pour les Jeux olympiques d’été.

Après avoir été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo ont officiellement commencé le 23 juillet. Et l’industrie des crypto-monnaies n’est pas en reste. Après la course haussière sans précédent de cette année, le secteur distribue maintenant de l’argent pour établir sa présence dans l’arène sportive de classe mondiale.

Le jeu olympique n’a jamais été reporté au cours des 124 dernières années malgré les bouleversements de l’histoire. Même avec la réduction d’échelle, les projecteurs sont toujours braqués sur les athlètes. Et à juste titre. Alors que les Jeux olympiques avancent avec des défis sans précédent, l’histoire est également créée en toile de fond. Cela a été rendu possible par Crypto.com, qui a récemment annoncé deux accords de parrainage en 2021. La plate-forme crypto a forgé un partenariat avec la Formule 1 et l’UFC plus tôt cette année, démontrant la transition mondiale vers la crypto-monnaie.

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé qu’il était prêt à offrir aux téléspectateurs du plus grand événement sportif au monde une expérience numérique sur le thème des Jeux olympiques. En juin, le CIO a dévoilé le lancement de ses propres NFT sur le thème olympique dans le cadre de sa collection du patrimoine olympique pour célébrer son héritage et s’engager avec les fans.

Les Jeux de la XXXIIe Olympiade, alias Tokyo 2020, entreront dans l’histoire en raison des circonstances difficiles et parce qu’ils se déroulent alors que la perception générale de l’argent et des actifs est en train de changer. Les Jeux olympiques ne sont plus seulement un événement sportif mondial. Il est apparu comme une étape où plusieurs technologies de pointe sont dévoilées qui ont le pouvoir de révolutionner le monde dans les jours à venir.

Blockchain, pour sa part, offre des possibilités infinies pour l’industrie du sport. En fait, l’application de cette technologie ne se limite pas à monétiser l’engagement des fans, à améliorer les intersections, à attirer des sponsors et à capturer un marché mondial de manière inimaginable.

Ensuite, il y a un tout nouveau flux qui implique la création de nouveaux marchés pour les paris sportifs et le commerce des objets de collection. Mais ce qui est plus intéressant, c’est que cette nouvelle frontière peut être un énorme flux de revenus pour les athlètes afin de créer des récompenses de fidélité et des accords de partage des revenus symboliques.

La fusion de la technologie blockchain et du jeu offre de grandes opportunités pour la croissance des deux domaines. Pour célébrer cela, l’échange de crypto-monnaie de renommée mondiale Phemex, basé à Singapour, a mis au point un plan intéressant. Quoi de mieux que le lancement d’une compétition de trading de crypto-monnaies à double sport, surnommée les Jeux Olympiques Phemex : United Through Trading, en toile de fond du véritable Tokyo 2020 ?

Le tout nouvel événement de Phemex comprend essentiellement deux sports – musculation, où les participants seront évalués en fonction du volume des échanges et sprinter, qui juge à quelle vitesse les traders peuvent atteindre un retour sur investissement de 500%.

Le trading crypto à double sport de Phemex introduit une cagnotte allant de 23 000 $ à 48 000 $, en fonction du nombre de participants.

Pour la catégorie haltérophilie, les meilleurs gagnants peuvent gagner entre 500 $ et 20 000 $. Ils recevront également des cadeaux de boîte mystère uniques en fonction de leur rang. Phemex récompensera les commerçants qui parviennent à engranger le plus de volume de transactions pendant toute la durée de la campagne. Plus important encore, l’échange de crypto-monnaie ne comptera que le volume de négociation du contrat. Les Jeux olympiques d’été de Phemex autoriseront également toutes les paires de contrats et présenteront le volume de chaque participant sur la page de destination, qui sera mise à jour toutes les dix minutes.

Pour la compétition de sprint, Phemex introduira une cagnotte légèrement plus petite pouvant aller jusqu’à 45 000 $ en fonction de la participation totale. Cela permettra aux concurrents de concourir pour atteindre un retour sur investissement de 500% avant les autres utilisateurs de la plate-forme. Les dix participants les plus rapides seront récompensés en fonction de leur rang de 500 $ à 20 000 $.

Pour répondre aux critères, les participants valides doivent posséder un minimum de 0,003 BTC dans leurs comptes de trading au moment de l’inscription. En outre, Phemex comptera les PNL réalisés et non réalisés dans le ROI total des utilisateurs. En d’autres termes, le retour sur investissement est mesuré en divisant le PNL individuel par la somme du solde initial de son compte de trading BTC, des commissions reçues pendant l’événement et des bonus reçus au cours de la même période.

Dans un scénario où les utilisateurs n’atteignent pas un retour sur investissement de 500 %, les dix gagnants les plus rapides seront classés en fonction du rendement le plus élevé. En revanche, si deux joueurs atteignent un ROI de 500%, celui avec le retour le plus élevé sera priorisé.

Les utilisateurs de l’API pourront participer à des compétitions de sprint, mais pas à l’haltérophilie. De plus, seule la paire de contrats BTC/USD est applicable pour le concours de sprint.

Les Jeux olympiques de Phemex se tiendront du 30 juillet à 8 h UTC au 13 août à 8 h UTC, coïncidant avec le Tokyo 2020. Phemex effectuera son inscription à la campagne Gleam entre le 23 juillet et le 8 août, et la compétition sera lancée entre juillet 29 et 11 août.

Les utilisateurs peuvent participer aux deux catégories d’événements en même temps. Après le 20 août, tous les prix seront distribués en Bitcoin [BTC] correspondant aux taux de change de règlement de ce jour. Les joueurs peuvent être disqualifiés en cas d’enregistrement de comptes par lots, de génération de bénéfices via la manipulation du marché et d’utilisation d’API dans la compétition d’haltérophilie. De plus, seuls les comptes principaux sont éligibles pour la participation aux Jeux Olympiques Phemex, et les sous-comptes ne seront pas comptés.

La blockchain a parcouru un long chemin depuis qu’elle n’était qu’un mot à la mode dans le secteur financier et de nombreux événements se déroulent dans le monde pour favoriser son adoption. La technologie a renforcé sa prémisse en tant qu’outil efficace dans de nombreuses industries diverses. Un domaine plutôt surprenant est le sport dans lequel la technologie monte en puissance.

Les clubs et les équipes se préparent maintenant à proposer des solutions basées sur la blockchain et à personnaliser les applications de blockchain dans le sport pour aider à générer un engagement et à monétiser leur base de fans. Surtout à un moment où les revenus générés par la vente de billets ont été durement touchés par la pandémie qui fait rage, adopter la blockchain est une nécessité impérieuse pour la survie.

Avant les Jeux olympiques également, la technologie blockchain dans l’industrie du sport a commencé à prospérer. La blockchain est largement utilisée pour récompenser l’interaction des fans et développer des expériences uniques. Il permet également aux athlètes de financer des performances en s’appuyant sur des accords de partage des revenus. Cette technologie s’insinue lentement dans la conscience grand public car elle permet de réinventer l’expérience des fans dans l’industrie du sport pour concevoir des opportunités d’engagement et des sources de revenus innovantes qui étaient incompréhensibles il y a quelques années.

Phemex Olympics : United Through Trading représente la collusion indispensable entre deux domaines. Ce nouveau produit a le potentiel de stimuler l’accessibilité de millions d’utilisateurs au monde des jetons basés sur la blockchain et des réseaux décentralisés. Plus on est de fous, plus on rit.

